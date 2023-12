BLICKPULS GmbH

Marco Reus und Biyon Kattilathu laden in eine neue Show ein - UNSPOKEN ist emotional, nah und vor allen Dingen ehrlich - eine neue Talkshow, die ihre Gäste in ihren Bann zieht

Dortmund/Wetter (Ruhr) (ots)

Ein gemütliches Setting, wie als wäre man bei jemanden Zuhause: das verkörpert die neue Show von Marco Reus und Dr. Biyon Kattilathu, wo verschiedene Personen aus der Öffentlichkeit Platz nehmen und einfach sein dürfen. In der ersten Folge stoßen zwei bekannte Gesichter dazu: Fahrzeug-Ikone Jean Pierre Kraemer und Sänger Pietro Lombardi plaudern gemeinsam mit den beiden Hosts aus ihrem Leben. Es ist mal spannend nicht nur das zu sehen, was man im Alltag geboten bekommt, sondern auch die Geschichten dahinter und vor allen Dingen, was die Menschen beschäftigt - am Ende ist das Ergebnis: Wir sitzen alle im selben Boot.

"Ich hab' das glaub ich noch nie erzählt, Bro." lässt Pietro am Ende einer Story los und zeigt tiefe Einblicke in seine Vergangenheit. Jean Pierre spricht über Situationen, welche man sich kaum vorstellen kann und lässt Raum für einen tiefen Einblick. Die Gäste fühlen sich zwischen den beiden sichtlich wohl und lassen sich nicht davon irritieren, dass alles aufgezeichnet wird. Gerade das Gefühl macht viel aus und lässt Emotionen und Ehrlichkeit zu.

Marco und Biyon funktionieren harmonisch. Dass der Profi-Sportler gemeinsam mit dem Autor, Motivationstrainer und Podcaster auf einer Plattform steht ist nicht eine wahllose Zusammenstellung, sondern über die jeweilige Zusammenarbeit bei der gleichen Agentur BLICKPULS, sowie die persönliche Beziehung zu Samuel Kumanan selbst entstanden. "Marco kam mit der Idee auf mich zu und ich habe dann angefangen zu basteln." sagt Kumanan, woraus am Ende dann nicht nur eine, sondern ganze 4 Folgen entstanden sind. Wann genau die nächsten Folgen kommen ist noch nicht bekannt, aber die erste Folge gemeinsam mit Jean Pierre Kraemer und Pietro Lombardi wird auf Youtube am 31.12.2023 um 10 Uhr veröffentlicht.

Produziert wurde UNSPOKEN von der BLICKPULS GmbH unter der Regie von Samuel Kumanan im Oktober 2023.

