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Sehen, bewegen, mitmachen

Kontaktlinsen als Option für Kinder im Schulsport

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Darmstadt (ots)

Der Ball fliegt, ein kurzer Sprint, ein schneller Richtungswechsel - und dann der entscheidende Moment: Wer jetzt zu spät reagiert, ist im Nachteil. Was im Leistungssport über Sieg oder Niederlage entscheidet, erleben die Kleinsten jeden Tag auf Schulhöfen und in Turnhallen. Doch viele Kinder haben dabei eine unsichtbare Einschränkung: Sie sehen in der Ferne nicht scharf.[1]

Kurzsichtigkeit (Myopie) ist längst kein Randphänomen mehr. Expertinnen und Experten prognostizieren, dass jedes zweite heute geborene Kind bis zum Alter von 20 Jahren kurzsichtig sein könnte.[2] Die Ursachen reichen von genetischen Faktoren, bis hin zum Lebensstil. Studien zeigen, dass unter anderem wenig Zeit im Freien und intensive Bildschirmnutzung das Fortschreiten einer Myopie begünstigen können.[3],[4] Kurzsichtigkeit kann sich bereits ab dem Grundschulalter entwickeln und Kinder so nicht nur über ihre gesamte Schulzeit hinweg begleiten, sondern auch Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit haben.[5],[6]

Sehen steuert die Bewegung

Wie eng gutes Sehen mit Koordinationsfähigkeit und Performance zusammenhängt, zeigt sich besonders im Schulsport. Wer Entfernungen nicht richtig einschätzen kann oder Bewegungsabläufe zu spät erkennt, ist im Nachteil - sei es beim Fangen, Werfen oder in schnellen Spielsituationen.Kurzsichtigkeit kann Kinder im Alltag und besonders beim Sport einschränken - nicht nur in ihrer Leistung, sondern auch in ihrem Sicherheitsgefühl und der Freude an der Bewegung.[5],[6] Dr. med. Peter P. Kaupke, Augenarztpraxis Blankenese, Hamburg erklärt: "Eine frühe Diagnose ist wichtig, weil eine Myopie bei Kindern, insbesondere in den Wachstumsphasen, sehr schnell fortschreiten kann. Beim Myopie-Management profitieren die Kinder in erster Linie davon, dass die Progression der Kurzsichtigkeit ausgebremst und zugleich korrigiert wird. Letzteres ist für Kinder und Jugendliche unter anderem wichtig, um dem Schulunterricht folgen zu können und uneingeschränkt am sozialen Leben teilzunehmen."

Um die Kurzsichtigkeit ihrer Kinder zu korrigieren, entscheiden sich viele Eltern zunächst für die klassische Lösung: eine Brille. Doch gerade im Sportunterricht bringt sie Herausforderungen mit sich. Oluf M., Sportlehrer an einer Gemeinschaftsschule in Wilster berichtet: "Viele Kinder nehmen mit ihrer normalen Brille am Sportunterricht teil. Allerdings bleiben ein gewisses Risiko und die Angst, einen Ball oder Ellenbogen auf die Brille zu kriegen. Ohne Sehhilfe wären kurzsichtige Kinder bei vielen Übungen, besonders bei Ballspielen, jedoch deutlich benachteiligt."

Spezielle Kontaktlinsen für Kinder: Freiheit beim Sport

Eine mögliche Alternative für sportlich aktive Kinder können Kontaktlinsen sein. Anders als eine Brille verrutschen und beschlagen Kontaktlinsen nicht und bieten Kindern zuverlässiges Sehen. Außerdem kann ein Brillengestell beim körperlichen Einsatz auf dem Spielfeld und in der Sporthallte schnell verbiegen oder herunterfallen und dabei beschädigt werden. Dr. med. Peter P. Kaupke rät daher: "Das Myopie-Management mit gut angepassten und regelmäßig kontrollierten Kontaktlinsen bietet im Gegensatz zur Brille mehr Freiheit und ist z. B. vorteilhaft beim Sport."

Eine speziell für Kinder und Jugendliche entwickelte Option ist die MyDay® MiSight® 1 day von CooperVision mit der Active Control®-Technologie. Diese Einmalkontaktlinse ermöglicht dank dieser Technologie nicht nur klares Sehen und Bewegungsfreiheit im Alltag und beim Sport, sondern kann auch das Fortschreiten der Myopie nachweislich um etwa die Hälfte verlangsamen.*[7],[8]

Spezielle Einmalkontaktlinsen zum täglichen Tausch, wie die MyDay® MiSight® 1 day, lassen sich zudem unkompliziert in den Alltag integrieren und sind nicht nur für aktive Kinder eine praktische Lösung. Bis heute profitieren weltweit bereits über 200.000 Kinder von Kontaktlinsen mit der ActivControl®-Technologie.[9]

Mehr Informationen unter www.coopervision.de/myday-misight-kontaktlinsen

Über CooperVision

CooperVision, ein Geschäftsbereich von CooperCompanies (NASDAQ:COO), ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kontaktlinsen. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment an Einmalkontaktlinsen, Zwei-Wochen-Kontaktlinsen und weichen Monatslinsen, die sich durch modernste Materialien und Technologien auszeichnen, sowie hochwertige formstabile, sauerstoffdurchlässige Orthokeratologie-Kontaktlinsen und Sklerallinsen. CooperVision ist seiner langen Tradition verpflichtet, sich erfolgreich den schwierigsten Herausforderungen aus dem Bereich Fehlsichtigkeit zu stellen, wie z. B. dem Astigmatismus, der Presbyopie, der juvenilen Myopie und der stark unregelmäßigen Hornhaut und bietet das umfangreichste Sortiment an sphärischen, torischen und multifokalen Kontaktlinsen im Markt.

Mit innovativen Produkten und zielgerichteter Unterstützung der Kontaktlinsenspezialisten zeichnet sich CooperVision durch eine moderne Marktpräsenz aus und bietet bedeutende Vorteile für Anpasser und Kontaktlinsenträger. Weitere Infos finden Sie unter www.coopervision.de.

Über CooperCompanies

CooperCompanies ("Cooper") ist ein globales Unternehmen für medizinische Produkte, das an der NYSE Euronext (NASDAAQ:COO) notiert ist. Cooper agiert über zwei Geschäftseinheiten - CooperVision und CooperSurgical.

CooperVision bringt eine erfrischende Perspektive in die Augenheilkunde ein und engagiert sich für die Entwicklung einer breiten Palette hochwertiger Produkte für Kontaktlinsenträger sowie für die gezielte Unterstützung von Kontaktlinsenspezialisten.

CooperSurgical hat sich verpflichtet, die Gesundheit von Frauen, Babys und Familien mit Hilfe seines breit gefächerten Produktportfolios und Dienstleistungen, die sich vor allem auf medizinische Geräte, Fruchtbarkeit und Genomik konzentrieren, zu fördern.

Cooper hat seinen Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, und beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter. Die Produkte werden in über 130 Ländern verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.coopercos.com.

* Using measured and modeled data, pooled across ages (8-17), myopia progression was slowed by an average of approximately 50% with MiSight® 1 day, which shares the same ActivControl® Technology with MyDay® MiSight® 1 day.

[1] Liang J, Pu Y, Chen J, et al, Global prevalence, trend and projection of myopia in children and adolescents from 1990 to 2050: a comprehensive systematic review and meta-analysis, British Journal of Ophthalmology, Published Online First: 24 September 2024.

[2] Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042.

[3] Wolffsohn JS, Emberlin JC. Role of contact lenses in relieving ocular allergy. Cont Lens Anterior Eye. 2011 Aug;34(4):169-72. doi: 10.1016/j.clae.2011.03.004. Epub 2011 May 6. PMID: 21530362.

[4] Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalance of Myopia in Children. Opthalmology 2008; 115:1279-1285.

[5] E. L. Lamoureux et al. Myopia and Quality of Life: The Singapore Malay Eye Study (SiMES). IOVS 2008;49(13):4469

[6] Chua S.Y.L., Foster P.J. (2020) The Economic and Societal Impact of Myopia and High Myopia:53-63. In: Ang M., Wong T. (eds) Updates on Myopia. Springer, Singapore.

[7] Chamberlain P, et al. Long-term Effect of Dual-focus Contact Lenses on Myopia Progression in Children: A 6-year Multicenter Clinical Trial. OVS 2022 Mar 1;99(3):204-212.

[8] Arumugam B et al. Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight® 1 day Clinical Trial. IOVS 2021;62(8):2333.

[9] CVI data on file, 2025. Internal MiSight® 1 day global wearer modeling estimates for the 12-month period of June 2024 to May 2025

Kontaktlinsen sind medizinische Produkte und unterliegen dem Medizinproduktegesetz der jeweiligen Länder und der Europäischen Union.

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