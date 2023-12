MIND SPORTS CLUB

Umfrage zur mentalen Fitness von europäischen Athletinnen und Athleten: Jede(r) Zweite wünscht sich mehr Unterstützung

MIND SPORTS CLUB ist der erste mentale Sportclub der Welt. Neue Plattform bringt Coaches mit Athletinnen und Athleten zusammen

Mentales Training gewinnt zunehmend an Bedeutung, doch der Zugang dazu ist (noch) begrenzt. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des MIND SPORTS CLUB in Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin unter europäischen Athletinnen und Athleten. 32,7% der Befragten sind überzeugt, dass mentales Training in der Zukunft eine wichtigere Rolle spielen muss. Im Durchschnitt gaben die Athletinnen und Athleten an, dass 17,4% ihrer Gesamtleistung auf die mentale Performance zurückzuführen ist. Gleichzeitig betonten aber 51,3% der Athletinnen und Athleten, dass sie in diesem Bereich noch nicht ausreichend Angebote und Unterstützung finden.

"Bislang ist mentales Training ein Privileg. Dabei kann der Zugang dazu die Leistung von jeder ambitionierten Sportlerin und jedem Sportler positiv beeinflussen und mentale Toughness stärken. Daher ist es umso wichtiger, den Zugang weiter zu erleichtern", so Hendrik Lange, Gründer des MIND SPORTS CLUB, ehemaliger Hockeyeuropameister und Sportpsychologe.

Der neu gegründete MIND SPORTS CLUB ist der weltweit erste Club für mentales Training und möchte Athletinnen und Athleten aller Leistungsklassen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu mentalem Coaching ermöglichen. Die Plattform verbindet Mental Coaches mit Sportlerinnen und Sportlern weltweit.

"Wir sind überzeugt, dass diese Initiative dazu beitragen kann, das mentale Training weiter zu entstigmatisieren und zu demokratisieren. In Zukunft wird es normal sein, dass jeder ehrgeizige Athlet seinen eigenen Mental Coach hat", sagt Gründer Mahmoud Elgouhari. "Wir sehen uns daher bewusst als den weltweit ersten Club für mentales Training. Wir leben auch von Austausch und Inspiration", so Florian Oberle, Gründer von MIND SC.

Zur Umfrage: 678 Athleten (w/m; 18-35 Jahre alt, mehr als viermal Training pro Woche) wurden im November und Dezember 2023 in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) befragt.

MIND SPORTS CLUB (mindsc.com) ist der weltweit erste mentale Sportclub. Eine kraftvolle Bewegung, geschaffen für alle Athleten (w/m/d). MIND SC hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu Sportpsychologie und mentalem Training zu demokratisieren. Die Plattform wurde 2023 von Mahmoud Elgouhari, Florian Oberle und Hendrik Lange gegründet.

