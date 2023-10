Lotto Baden-Württemberg

Eurojackpot-Glück: Tipperin aus dem Kreis Calw gewinnt mehr als 54 Millionen Euro

Stuttgart

Freitag, der 13., brachte dieser Tipperin das große Glück: Eine Baden-Württembergerin hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag, den 13. Oktober, einen Volltreffer gelandet und mehr als 54,2 Millionen Euro abgeräumt. Sie sagte als einzige Tipperin aus allen 18 teilnehmenden Ländern der europäischen Lotterie die fünf Richtigen und die zwei Eurozahlen voraus.

Die Gewinnzahlen 16, 23, 30, 37, und 41 sowie die Eurozahlen 2 und 9 waren der Schlüssel zum millionenschweren Eurojackpot-Glück. Die Frau aus dem Kreis Calw gab ihren Tipp online auf lotto-bw.de ab und erzielte einen Volltreffer. Dieser ist genau 54.233.217,90 Euro wert, komplett steuerfrei. "Es ist der dritthöchste Gewinn, der je bei Lotto Baden-Württemberg erzielt wurde. Dazu gratulieren wir ganz herzlich und wünschen der Tipperin, dass Sie sich nun viele Träume erfüllen kann", freut sich Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker.

Im Internet gespielt

Wer hinter der neuen Mulitmillionärin steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt, da die Gewinnerin im Internet mitgespielt hat.

Hintergrund zum Eurojackpot

Die 2012 gestartete Lotterie gibt es mittlerweile in 18 europäischen Ländern. Die Ziehung findet immer dienstags und freitags in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Die Eurojackpot-Spielformel lautet 5aus50 und 2aus12. Das heißt, der Jackpot wird mit fünf richtigen Zahlen und zwei Eurozahlen geknackt. Insgesamt können in zwölf Gewinnklassen Treffer erzielt werden. Der Gewinntopf kann auf bis zu 120 Millionen Euro (Chance 1 : 140 Millionen) ansteigen. Der Spieleinsatz liegt bei zwei Euro pro Tipp. Eurojackpot kann in jeder Lotto-Annahmestelle im Land und im Internet unter lotto-bw.de gespielt werden. Die Reinerträge verbleiben in Baden-Württemberg: Ein Großteil kommt über den Wettmittelfonds des Landes dem Sport, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege und sozialen Projekten zugute.

Original-Content von: Lotto Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell