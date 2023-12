Gilde Healthcare Germany

Swiss Dental Solutions AG und Gilde Healthcare formen langfristige Partnerschaft zur Beschleunigung des Wachstums

Swiss Dental Solutions AG ("SDS") gab heute bekannt, dass Gilde Healthcare's Private Equity Fund ("Gilde Healthcare"), ein spezialisierter Healthcare-Investor, die Mehrheit der Aktien an der SDS über die UNAC Holding AG als Teil eines internationalen Wachstums- und Expansionsplans übernimmt. Dr. Karl Ulrich Volz bleibt weiterhin eng mit dem Unternehmen verbunden und behält eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft. SDS hat sich zum Weltmarktführer für Keramikimplantate im Dentalbereich entwickelt. Die neue Partnerschaft stärkt die Führungsposition und globalen Wachstumsaussichten von SDS.

Gegründet vom Keramikpionier Dr. Karl Ulrich Volz hat sich SDS zum innovativen Weltmarktführer für Keramikimplantate entwickelt. SDS bietet ein ganzheitliches, biologisches und wissenschaftlich fundiertes Zahnbehandlungskonzept. Dieses reicht von der Herstellung von Implantaten, chirurgischen Werkzeugen und Geräten bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln und umfasst zudem eine eigene Klinik sowie ein Schulungszentrum.

Die Partnerschaft mit Gilde Healthcare markiert den Beginn der nächsten Wachstumsphase für SDS und bietet der Firma Zugang zu Gilde Healthcare's Netzwerk und Expertise. Als erfahrener Branchenexperte unterstützt Gilde Healthcare die Optimierung der betrieblichen Entwicklung und das internationale Wachstum. Das Engagement von Gilde Healthcare unterstreicht die Qualität der SDS-Produkte sowie ihr Vertrauen in das Managementteam, den Wachstumskurs voranzutreiben und die stärkere Marktdurchdringung sauberer, metallfreier ästhetischer Zahnimplantate weiter zu forcieren.

Dr. Karl Ulrich Volz, Vorsitzender von SDS, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Gilde Healthcare, einem der führenden Wachstumspartner der Branche. Die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit zeigen die Vorteile von Keramikimplantaten deutlich: seien es die Leitlinien, das akademische Interesse und die wissenschaftliche Datenbasis, der Wechsel zurück auf das Gewebeniveau zur Vermeidung von Periimplantitis sowie zu Sofortimplantaten und Sofortbelastung. Mit dem globalen Netzwerk sowie den finanziellen und personellen Ressourcen von Gilde Healthcare wird SDS in der Lage sein, seine Position als Innovations- und Marktführer im Bereich der Keramikimplantate und der biologischen Zahnmedizin zu verteidigen. Zudem werden wir das Wachstum in den USA und Europa beschleunigen und die Qualität unserer Kundenbetreuung weiter verbessern. Darüber hinaus werden wir in dem weiteren Ausbau unserer Organisation von Gilde Healthcare's Erfahrung profitieren. Wir wollen noch mehr Talente und Branchenspezialisten in unserem großartigen Team aufnehmen. Zusammen mit Gilde Healthcare wollen wir das vervielfachen, was wir in den letzten 23 Jahren in der Keramikimplantologie erreicht haben."

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Dr. Karl Ulrich Volz und darauf, das SDS-Team auf seinem zukünftigen Wachstumskurs zu unterstützen. SDS hat sich mit seinem hochinnovativen und einzigartigen Ansatz der biologischen Zahnmedizin eine marktführende Position erarbeitet, die eine starke Grundlage für organisches Wachstum bietet. Wir teilen die Vision des Teams, mit Keramikimplantaten ein qualitativ hochwertiges, nachhaltiges und gesünderes Behandlungskonzept für die chirurgisch orientierte, biologische Zahnheilkunde anzubieten", ergänzte Robert Stein, Partner von Gilde Healthcare.

Julius Baer M&A Advisory agierte als exklusiver Berater der Verkaufsseite für SDS und unterstützte die Strukturierung, Vermarktung und Verhandlung der Transaktion.

Über SDS Swiss Dental Solutions

SDS Swiss Dental Solutions ist ein hoch innovatives und schnell wachsendes Unternehmen mit einem motivierten Team, das Spezialist für Zahnimplantate aus Keramik ist. Gegründet vom Keramikpionier Dr. Karl Ulrich Volz, ist SDS Experte für die Herstellung von Keramikimplantaten aus dem Hochleistungswerkstoff Zirkoniumdioxid, die Versorgung von Patienten der Swiss Biohealth Clinic mit Implantatlösungen sowie die Ausbildung von Zahnärzten und Zahntechnikern in den Bereichen Keramikimplantate und biologische Zahnmedizin. Dank der langjährigen Erfahrung als Produzent von Keramikimplantaten und den herausragenden Behandlungserfolgen mit Fokus auf Ästhetik, Gesundheit und Langlebigkeit in der Swiss Biohealth Clinic ist SDS der Innovationsführer für immunologisch neutrale Implantatversorgungen. SDS bietet eine breite Palette von Zirkoniumdioxid-Implantaten an, deren Design speziell auf das Swiss Biohealth Concept abgestimmt ist. Das metallfreie Zahnimplantat ist die ästhetische Lösung für Gesundheit, die im Mund beginnt.

Über Gilde Healthcare

Gilde Healthcare ist ein auf das Gesundheitswesen spezialisierter Investor, der über 2,6 Milliarden Euro mit zwei Fondsstrategien verwaltet: Venture&Growth und Private Equity. Der Venture&Growth-Fonds von Gilde Healthcare investiert in schnell wachsende Unternehmen in den Bereichen digitale Gesundheit, Medizintechnik und Therapeutika mit Sitz in Europa und Nordamerika. Der Private-Equity-Fonds von Gilde Healthcare beteiligt sich an profitablen Unternehmen des unteren Mittelstands im Gesundheitswesen mit Sitz in Nordwesteuropa.

