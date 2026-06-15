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Vom Einzelbuch zur Buchserie: Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH verrät, wie Self-Publisher langfristige Einnahmen aufbauen

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Potsdam (ots)

In aller Regel scheitert der Traum vom erfolgreichen Amazon-KDP-Business daran, dass einzelne Bücher keine dauerhaft stabilen Einnahmen erzielen. Statt kurzfristiger Einzelverkäufe braucht es deshalb skalierbare Systeme mit klarer Struktur. Genau hier setzt Cedric Mattig an: Warum Buchserien und wiederholbare Prozesse im Self-Publishing heute entscheidend sind und wie daraus langfristige Einnahmen entstehen können, erfahren Sie hier.

Immer mehr Angestellte beschäftigen sich mit dem Gedanken, sich neben ihrem Hauptberuf ein zusätzliches Einkommen aufzubauen, das langfristig planbar ist und sich ortsunabhängig verwalten lässt. Besonders Amazon Kindle Direct Publishing, kurz KDP, erscheint dabei für viele Menschen attraktiv: Schließlich lassen sich Bücher theoretisch weltweit verkaufen, ohne dass dafür ein Verlag notwendig wäre. Dennoch bleibt der gewünschte Erfolg oft aus. So veröffentlichen Einsteiger einzelne Bücher, erzielen kurzfristig einige Verkäufe und stellen anschließend fest, dass daraus keine stabilen Einnahmen entstehen. Häufig fehlt es dabei an klaren Prozessen, einer passenden Nische oder einer langfristigen Strategie für nachhaltiges Wachstum. „Viele konzentrieren sich ausschließlich auf einzelne Projekte und wundern sich dann, warum sie keine nachhaltigen Resultate erzielen. Ohne skalierbare Struktur entstehen langfristig nun mal keine stabilen Einnahmen“, sagt Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH.

„Wer mit Amazon KDP dauerhaft erfolgreich sein möchte, muss daher verstehen, dass nachhaltiger Erfolg nicht durch Zufall entsteht, sondern durch Prozesse, die sich systematisch wiederholen und ausbauen lassen“, fügt er hinzu. Cedric Mattig begleitet Einsteiger und Fortgeschrittene beim Aufbau skalierbarer Buchportfolios und setzt dabei auf datenbasierte Entscheidungen statt kurzfristiger Einzelprojekte. Sein Fokus liegt darauf, funktionierende Buchkonzepte gezielt zu erweitern und daraus ein wachsendes Gesamtsystem aufzubauen. Besonders wichtig sei es laut ihm, erfolgreiche Ansätze konsequent auf weitere Bücher zu übertragen, statt ständig neue Themenfelder zu testen. Dass dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, zeigen inzwischen zahlreiche Beispiele aus seinem Mentoring – darunter auch die Entwicklung von Claudia, die ihr Self-Publishing gezielt zu einer planbaren Einkommensquelle ausgebaut hat. Allein von Januar bis Mitte April erzielte sie rund 12.000 Euro Einnahmen und übertraf damit bereits ihre gesamten Einnahmen aus dem Vorjahr.

Erfolgreiche Buchkonzepte systematisch skalieren

Ein zentraler Bestandteil nachhaltiger KDP-Strategien besteht darin, funktionierende Strukturen nicht jedes Mal neu zu entwickeln, sondern gezielt weiterzuverwenden. Genau diesen Ansatz verfolgt auch Claudia: Statt jedes neue Buch komplett neu aufzubauen, nutzt sie erfolgreiche Konzepte als Grundlage für weitere Veröffentlichungen. Struktur, Format und Layout ihrer Bücher werden auf neue Titel übertragen und kontinuierlich optimiert. „Viele unterschätzen, wie stark sich Prozesse vereinfachen lassen, wenn erfolgreiche Systeme einmal sauber aufgebaut wurden“, erläutert Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH hierzu.

Besonders wichtig war dabei die Entwicklung eines einheitlichen Formats mit klarer Seitenstruktur und kompakteren Inhalten. Gleichzeitig etablierte Claudia ein wiedererkennbares Cover-Konzept innerhalb ihrer Nische. Dadurch entsteht nicht nur eine optische Einheit, sondern auch ein professioneller Wiedererkennungswert für potenzielle Käufer auf Amazon. Ergänzend achtet sie bei ihren Titeln gezielt auf relevante Keywords – also Suchbegriffe, die potenzielle Käufer tatsächlich bei Amazon eingeben. Diese Optimierungen erhöhen die Sichtbarkeit der Bücher deutlich und sorgen langfristig für mehr organische Verkäufe.

Mit Werbung und Datenanalyse das Wachstum beschleunigen

Neben optimierten Büchern spielt auch gezielte Werbung eine wichtige Rolle beim Aufbau langfristiger Einnahmen. Claudia nutzt hierfür bezahlte Werbeanzeigen über Plattformen wie Facebook und Instagram, um zusätzliche Nachfrage für ihre Bücher zu erzeugen. Bereits mit einem Werbebudget von rund 300 Euro erzielte sie im gleichen Zeitraum Einnahmen von über 3.000 Euro. Zeitweise lagen ihre monatlichen Einnahmen sogar bei mehr als 5.000 Euro. „Wer funktionierende Bücher zusätzlich mit gezielter Werbung kombiniert, kann seine Ergebnisse erheblich beschleunigen“, betont Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH.

Entscheidend sei dabei jedoch nicht blindes Investieren, sondern die regelmäßige Analyse konkreter Verkaufsdaten. Claudia überprüft die Performance ihrer Bücher daher kontinuierlich und nutzt diese Informationen, um neue Buchideen abzuleiten und weitere Veröffentlichungen strategisch zu planen. Erfolgreiche Muster lassen sich dadurch erkennen und gezielt auf zusätzliche Bücher übertragen. Laut Cedric Mattig entsteht genau daraus ein skalierbares Gesamtsystem, das langfristig immer weiter wachsen kann.

Fazit: Buchportfolios als digitale Vermögenswerte

Viele Menschen verbinden passives Einkommen noch immer mit kurzfristigen Trends oder einmaligen Erfolgen. Cedric Mattig sieht Buchportfolios dagegen als langfristige digitale Vermögenswerte, die mit der richtigen Struktur dauerhaft Einnahmen erzeugen können – und das bei überschaubarem Aufwand. Auch Claudia beschreibt ihre bestehenden Bücher mittlerweile als planbares System: Für die Betreuung ihrer bereits veröffentlichten Titel benötigt sie lediglich rund 45 Minuten pro Woche, um Werbeanzeigen zu prüfen und die Performance zu überwachen. Gleichzeitig investiert sie bei neuen Büchern lediglich etwa sieben bis acht Stunden pro Woche – ein Aufwand, der sich problemlos neben einem Vollzeitjob umsetzen lässt.

Zusätzliche Effizienz entsteht durch die Nutzung bestehender Vorlagen und klarer Prozesse. Claudia konnte Inhalte neuer Bücher dadurch innerhalb kurzer Zeit erstellen und ihre Veröffentlichungen deutlich schneller skalieren. Auch künstliche Intelligenz nutzt sie inzwischen gezielt, um bestehende Konzepte effizient weiterzuentwickeln. Einen Teil ihrer Einnahmen reinvestiert sie anschließend in Werbung und weitere Optimierungen, um das Wachstum ihres Portfolios langfristig fortzuführen. „Der entscheidende Hebel liegt darin, funktionierende Prozesse immer wieder anzuwenden, statt ständig neue Ansätze zu suchen“, erklärt Cedric Mattig abschließend. Genau dadurch entstehen aus einzelnen Büchern Schritt für Schritt stabile und langfristige Einnahmequellen.

Sie sehen in Amazon KDP ebenfalls das Potenzial, um Ihr Leben grundlegend umzugestalten, wissen aber noch nicht, wie Ihr Erfolg dabei planbar wird? Dann melden Sie sich jetzt bei Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!

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