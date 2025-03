Musim Mas Holdings

Abler Nordic, Livelihoods Funds, Musim Mas und Temasek Foundation starten eine Initiative für Mischfinanzierung für nachhaltige Ölpalmen, um die Entwaldung zu bekämpfen und mindestens 400 Kleinbauern zu unterstützen

Singapur, 24. März 2025 (ots/PRNewswire)

Der Impact-Fonds-Manager Abler Nordic hat sich mit der Temasek Foundation, einer in Singapur ansässigen philanthropischen Organisation, die Impact-Programme in Asien vorantreibt, dem nachhaltigen Palmölproduzenten Musim Mas und dem Livelihoods Fund zusammengetan, um das Projekt „Sustainable Oil Palm Replanting in Indonesia (SOPRI)" zu starten. Die Pilotinitiative erleichtert Kleinbauern den Zugang zu Finanzmitteln und Ressourcen, um Ölpalmen nachhaltig neu zu pflanzen, ihr Einkommen zu steigern und gleichzeitig die Ausbreitung des Waldes zu verhindern.

In Indonesien bewirtschaften Kleinbauern über 40 % der Ölpalmenflächen des Landes, stehen jedoch vor einer großen Herausforderung: alternde Ölpalmen, die die Erträge verringern, so dass eine Neubepflanzung dringend notwendig und kostspielig ist. Ohne Zugang zu erschwinglichen Finanzierungen könnten einige Kleinbauern in Regenwaldgebiete vordringen und so die Entwaldung und den Klimawandel beschleunigen.

Das SOPRI-Projekt ist ein wichtiger Bestandteil des umfassenderen Climate Smart Fund von Abler Nordic, der in der Pilotphase mit Mitteln des norwegischen Ministeriums für Klima und Umwelt ins Leben gerufen wurde. Der Climate Smart Fund kombiniert öffentliches, philanthropisches und privates Kapital, um entwaldungsfreie Wertschöpfungsketten zu schaffen und Projekte zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Kleinbauern zu unterstützen. Die Temasek Foundation stärkt dieses Mischfinanzierungsmodell, indem sie Katalysator-Kapital bereitstellt, um Darlehen an Kleinbauern für das SOPRI-Projekt zu garantieren und das Risiko zu mindern, wodurch die Finanzierungskosten für Kleinbauern gesenkt und das Risiko für private Investitionen verringert werden.

In der ersten Phase des SOPRI-Projekts werden 400 Kleinbauern auf 400 Hektar in Sumatra unterstützt. Es werden langfristige Kredite für die Neubepflanzung, Schulungen zur Finanzkompetenz, Nachhaltigkeitszertifizierungen, Unterstützung bei der Erlangung von Landtiteln und partizipative Dorfplanung zur Förderung einer verantwortungsvollen Landnutzung angeboten. Im Gegenzug verpflichten sich die Kleinbauern, das Eindringen in den Wald zu vermeiden, was durch Satelliten- und Vor-Ort-Kontrollen überwacht wird.

Das Projekt soll zeigen, dass die nachhaltige Wiederbepflanzung sowohl finanziell tragfähig als auch skalierbar ist, wobei in künftigen Phasen mehr als 20.000 Kleinbauern erreicht werden sollen.

Der Climate Smart Fund wird als federführende Organisation fungieren, die Finanzoperationen verwalten und die Umsetzung mit lokalen Partnern wie Koltiva und Bank Amar koordinieren. Musim Mas bietet technische Unterstützung, um Kleinbauern zu einer nachhaltigen Palmöl-Zertifizierung und dem Zugang zu Märkten zu verhelfen, während Livelihoods Funds sein Fachwissen in den Bereichen Schulung und Zertifizierung einbringt, um Landwirten beim Übergang zu nachhaltigen Praktiken zu helfen.

Neben der Wiederaufforstung werden im Rahmen des Projekts auch klimaresistente Agroforstwirtschaftsmodelle erforscht, bei denen Ölpalmen mit Schattenbäumen und Nutzpflanzen kombiniert werden, um die Bodengesundheit zu verbessern, das Mikroklima zu regulieren und Kleinbauern bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen.

Abler Nordic strebt nun an, den breiter angelegten Climate Smart Fund von ursprünglich 10 Mio. USD auf 40 Mio. USD bei seinem ersten Abschluss zu erweitern, wobei eine Mischung aus Investorenkapital, Garantien und Zuschüssen zur Skalierung konkreter und nachhaltiger Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt werden soll.

Arthur Sletteberg, Managing Director von Abler Nordic, sagte: „Der Aufbau langfristiger Beziehungen zu örtlichen Kleinbauern, Gemeinden und Partnern steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Was wir tun, ist komplex und in vielerlei Hinsicht beispiellos, aber die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass wir das richtige Modell und die richtige Risikominderung haben, um den Climate Smart Fund zu erweitern und langfristige, sinnvolle Veränderungen sowohl für Kleinbauern als auch für das Klima zu bewirken."

Sébastien de Royer, Senior Project Manager – Southeast Asia von Livelihoods Ventures, sagte: „Bei Livelihoods Ventures glauben wir an langfristige Lösungen, die Herausforderungen an der Wurzel packen. Durch diese Partnerschaft wollen wir Kleinbauern mit der technischen Unterstützung und Beratung versorgen, die sie für den Übergang zu nachhaltigen und widerstandsfähigen Anbausystemen benötigen."

Rob Nicholls, General Manager of Projects and Partnerships bei Musim Mas, sagte: „Bei dieser Initiative geht es nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern darum, Kleinbauern mit dem Wissen und den Ressourcen auszustatten, die sie benötigen, um nachhaltige Praktiken umzusetzen. Wir glauben, dass wir durch Zusammenarbeit und Engagement einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die an der Palmölproduktion beteiligten Gemeinden ausüben können."

Frau Heng Li Lang, Head of Climate and Liveability der Temasek Foundation, sagte: „Diese Pilotinitiative wird die Karten neu mischen. Durch die Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten mit katalytischem Kapital können Kleinbauern nachhaltig anbauen, ohne große finanzielle Risiken einzugehen. Die Temasek Foundation hat sich verpflichtet, gemeinsam mit Abler Nordic, Livelihoods Funds und Musim Mas diese öffentlich-privat-philanthropische Partnerschaft für naturbasierte Lösungen aufzubauen. Wir fördern nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt, sondern ebnen auch den Weg für skalierbare und sinnvolle langfristige Lösungen."

