The Publicity Department of Zhuzhou City

2023 eröffnet die China International Rail Transit & Equipment Manufacturing Industry Exposition in Zhuzhou

Zhuzhou, China (ots/PRNewswire)

Vom 8. bis 10. Dezember findet die China International Rail Transit & Equipment Manufacturing Industry Exposition (die „Expo") 2023 im Zhuzhou International Convention & Exhibition Center statt, wobei die „Xiangjiang Declaration on Double-Carbon Action in Rail Transit Industry" (Xiangjiang-Erklärung zum doppelten Kohlenstoffeinsatz in der Schienenverkehrsbranche) veröffentlicht wurde.

Laut der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Zhuzhou ist die Expo die einzige internationale Fachausstellung auf nationaler Ebene im Bereich der Fertigung von Schienenverkehrsausrüstung in China. In diesem Jahr steht die Expo unter dem Motto „Intelligente Schiene verbindet die Zukunft" und es nehmen 447 Unternehmen teil, auf einer Ausstellungsfläche von 54 000 Quadratmetern mit 5 thematischen Ausstellungen, nämlich Herstellung von Schienenverkehrsausrüstungen, Hauptteile und Rohstoffe für den Schienenverkehr, Vorführung der Erfolge des Hunan-Schienenverkehrs und des zukünftigen Schienenverkehrs, Betrieb und Wartung intelligenter Systeme sowie Design Consulting.

Mehr als 1200 wichtige Gäste in- und ausländischer Upstream- und Downsteam-Schienenverkehrsunternehmen, wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen werden zur Expo, einer Veranstaltung, die von rund 60 000 Personen besucht werden soll, werden eingeladen. Zu den wichtigen Teilnehmern gehören Caterpillar, Corning, CRRC sowie weitere internationale und inländische Industrieführer sowie über 300 Unternehmen aus den Hauptbereichen des Schienenverkehrs, die ihre neuen Technologien, Produkte und Dienstleistungen vorstellen werden.

Zhuzhou liegt im mittleren Osten der Region Hunan und ist die einzige Pilotstadt, die sowohl für die strategische Entwicklung der industriellen Agglomeration von Schienenverkehrsausrüstungen als auch für den Aufbau der regionalen Marke des nationalen Industrieclusters in China zuständig ist. In den letzten Jahren hat das Unternehmen dank seiner energischen Bemühungen um die Entwicklung eines Industrieclusters für Schienenverkehrsausrüstungen einen Aggregationseffekt erzielt, der es ermöglicht, „Zehntausende Teile einer Elektrolokomotive fertigzustellen, was so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie das Trinken einer Tasse Kaffee". Viele in Zhuzhou gefertigte Produkte wie Elektrolokomotiven, elektrische Intercity-Triebzüge, städtische Schienenfahrzeuge, intelligente Schienenfahrzeuge und derivative Produkte für den Schienenverkehr, verkaufen sich gut in mehr als 100 Ländern und Regionen in Europa, Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten sowie Zentralasien, machen 27 % des Weltmarktes aus und stehen weltweit an erster Stelle der Marktanteile.

Links zu Bildanhängen:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443672

Bilduntertitel: Am 8. Dezember 2023 eröffnet China International Rail Transit & Equipment Manufacturing Industry Exposition in Zhuzhou.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2296436/Exposition.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/2023-eroffnet-die-china-international-rail-transit--equipment-manufacturing-industry-exposition-in-zhuzhou-302010609.html

Original-Content von: The Publicity Department of Zhuzhou City, übermittelt durch news aktuell