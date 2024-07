DAH Digital GmbH

Passives vs. aktives Recruiting: Daniel Ahornegger und Lukas Ollrom von der DAH Digital GmbH über ihre revolutionäre Software und andere Erfolgsstrategien

Während traditionelle Methoden des passiven Recruitings immer noch weit verbreitet sind, gewinnt das aktive Recruiting zunehmend an Bedeutung - so auch bei Daniel Ahornegger und Lukas Ollrom: Als Geschäftsführer der DAH Digital GmbH finden sie mithilfe der innovativen Software RecruitPro.io zuverlässig und planbar qualifiziertes Personal im regionalen Umfeld ihrer Kunden. Wie ihnen das gelingt und was ihre Herangehensweise auszeichnet, erfahren Sie hier.

Auf dem leer gefegten Arbeitsmarkt haben nach wie vor etliche Unternehmen Schwierigkeiten, passende Mitarbeiter zu finden. Vermeintlich versuchen sie dabei bereits alles, um qualifiziertes Personal zu gewinnen - darunter Postings in Stellenbörsen, Zeitungsannoncen, Social Media Recruiting und verschiedene Inserate. Dass der erhoffte Erfolg dennoch ausbleibt, ist vor allem auf den Fachkräftemangel zurückzuführen, der die Notwendigkeit effektiverer Rekrutierungsstrategien deutlicher denn je unterstreicht. Die Bedeutung einer starken Arbeitgebermarke wächst, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren - und so im Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein. "Die Situation ist sicherlich nicht einfach, doch statt sich über äußere Umstände zu beklagen, sollten Unternehmen ihre Methoden zur Mitarbeitersuche hinterfragen", betont Daniel Ahornegger, der gemeinsam mit Lukas Ollrom die DAH Digital GmbH leitet. "Wer in diesem Bereich nicht selbst aktiv wird, riskiert nicht nur, seine offenen Stellen unbesetzt zu lassen, sondern auch bestehende Mitarbeiter zu verlieren."

"Es ist an der Zeit, neue Wege zu beschreiten", fährt Lukas Ollrom fort. "Dazu gehört der Aufbau einer digitalen Omnipräsenz in der Region, um potenzielle Kandidaten direkt und persönlich anzusprechen. Gleichzeitig ist es essenziell wichtig, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen, um nicht nur aktive, sondern auch passive Kandidaten zu erreichen. Nur auf diese Art und Weise gelingt es Unternehmen, die besten Mitarbeiter für sich zu gewinnen." Genau darauf haben sich Daniel Ahornegger und Lukas Ollrom mit der DAH Digital GmbH spezialisiert: Um ihren Kunden im gesamten DACH-Raum dabei zu helfen, qualifiziertes Personal im regionalen Umfeld zu finden, setzen sie auf hocheffektive Touchpoint-Recruiting-Kampagnen und ihre Software RecruitPro.io, die es ihnen ermöglicht, offene Stellen innerhalb von nur 30 bis 90 Tagen zu besetzen. Zugleich bauen sie eine nachhaltig attraktive Arbeitgebermarke für ihre Kunden auf.

Passives und aktives Recruiting im Vergleich

Dabei unterscheidet die DAH Digital GmbH zwischen passivem und aktivem Recruiting: Ersteres bezeichnet den traditionellen Ansatz, bei dem Unternehmen Stellenanzeigen veröffentlichen - und anschließend darauf warten, dass sich Bewerber bei ihnen melden. Der Fokus liegt dabei auf Kandidaten, die aktiv auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle sind. Im Gegensatz dazu ist aktives Recruiting ein initiativer Ansatz, bei dem Unternehmen gezielt nach potenziellen Kandidaten suchen, auch wenn sie nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle sind. Dabei wird systematisch jede gewünschte Berufsgruppe im Internet gezielt angesprochen, um ein breiteres Kandidatenspektrum zu erreichen - einschließlich passiver Kandidaten, die für attraktive Angebote offen sind. Zudem bietet das aktive Recruiting die Möglichkeit, gezielt nach Kandidaten mit spezifischen Qualifikationen zu suchen.

DAH Digital GmbH: Innovative Rekrutierungsstrategien mit RecruitPro.io

Hier kommt die Inhouse Software der DAH Digital GmbH ins Spiel - RecruitPro.io. Diese hochmoderne Software zur Personalgewinnung, speziell für Unternehmen im DACH-Raum entwickelt, unterstützt sowohl passives als auch aktives Recruiting. Mit RecruitPro.io haben die Betriebe die Möglichkeit, jede Berufsgruppe im Internet zu erreichen, unabhängig davon, wo die Kandidaten unterwegs sind. Die Stellenanzeige wird Kandidaten angezeigt, die sowohl aktiv suchen, als auch angestellt sind - egal, ob beim Onlineshopping, bei der Suche nach einem neuen Kochrezept, beim Scrollen durch Social Media und allen anderen Aktivitäten im Internet. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz analysiert RecruitPro.io umfangreiche Standortdaten, Verkehrsanbindungen und demografische Informationen, um präzise Rekrutierungsstrategien zu erstellen. Diese innovative Herangehensweise ermöglicht es Unternehmen, eine digitale Omnipräsenz bei ihren Wunschkandidaten zu erreichen und sich so als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

So spricht die DAH Digital GmbH im gesamten Internet zielgerichtet potenzielle Bewerber an, die offen für einen Jobwechsel sind. Das ist für viele Kunden des Unternehmens, die sich bisher auf frei verfügbare Fachkräfte konzentriert haben, die aktiv nach einer neuen Stelle suchen, erst einmal überraschend. Doch die Ergebnisse sprechen für sich. Mehr als 250 Unternehmen aus Industrie, Technik, Gastronomie und vielen weiteren Branchen konnten bereits von den Strategien der DAH Digital GmbH profitieren. "Wir bieten unseren Kunden einen umfassenden Service, der keine zeitaufwendige Mitarbeit erfordert", verrät Daniel Ahornegger. "Zunächst werden grundlegende Informationen abgefragt - darunter die Besonderheiten des Unternehmens als Arbeitgeber und die Anforderungen an die gesuchten Mitarbeiter. Basierend darauf entwickeln wir ein attraktives Außenbild. Anschließend starten wir gezielte Touchpoint-Recruiting-Kampagnen, um die passenden Fachkräfte anzusprechen. Dabei werden in der Regel 20 bis 30 passende Bewerbungen aus der jeweiligen Region gewonnen, die wir für unsere Kunden vorqualifizieren. Sie müssen sich also nur noch für einen oder mehrere Kandidaten entscheiden."

Die Ergebnisse der DAH Digital GmbH: ein Fallbeispiel

Dass die Methode der DAH Digital GmbH funktioniert, verdeutlicht eindrucksvoll das Beispiel der Elektro Jäger GmbH. Als traditioneller Betrieb und hoher Qualitätsorientierung stand das Unternehmen vor der Herausforderung, einen passenden Elektromonteur zu finden, der nicht nur über das erforderliche Fachwissen verfügte, sondern auch zur Unternehmenskultur passte. Trotz diverser Bemühungen über herkömmliche Kanäle wie Zeitungsannoncen und Jobportale gestaltete sich die Suche als schwierig und ineffektiv.

Die Lösung ergab sich schließlich durch die Zusammenarbeit mit der DAH Digital GmbH: Dabei realisierten die Experten zunächst maßgeschneiderte Touchpoint-Recruiting-Kampagnen, um die Sichtbarkeit ihrer Kunden zu erhöhen. Diese gezielten Anstrengungen führten innerhalb von nur drei Monaten zu einem Bewerberstrom aus rund 30 Kandidaten, unter denen schließlich ein Elektromonteur gefunden wurde, der sowohl fachlich als auch persönlich perfekt zum Unternehmen passte.

Bedeutung von aktivem Recruiting für Unternehmen

Es bleibt festzuhalten, dass lediglich die Kombination aus passivem und aktivem Recruiting, unterstützt durch eine starke Arbeitgebermarke und einen gezielten Technologieeinsatz, zu nachhaltigem Erfolg bei der Talentgewinnung führen kann. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf der individuellen und nahbaren Ansprache potenzieller Kandidaten liegen, um den Herausforderungen des Fachkräftemangels effektiv zu begegnen.

"Um den sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarkts gerecht zu werden, ist es wichtig, die eigenen Recruiting-Strategien kontinuierlich weiterzuentwickeln", betont Lukas Ollrom. "Dazu gehört auch, der Einsatz einer effektiven Software als Ergänzung zu bestehenden Methoden einzuführen, um potenzielle Kandidaten gezielt und persönlich anzusprechen. Wir haben uns mit der DAH Digital GmbH genau das zur Aufgabe gemacht."

