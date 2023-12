Heatle

Start-up aus Berlin schafft Meilenstein: 10.000 Heatles ausgeliefert

Berlin (ots)

Endlich ist es so weit: Heatle, der weltweit erste induktive Heizstab, vereinfacht und verschönert ab sofort den Alltag von 10.000 Kunden. Mit der Auslieferung des 10.000sten Geräts schafft das Start-up BrandBrandNew einen weiteren großen Meilenstein. Nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile in allen anderen Ländern in Europa ist das innovative Küchengerät inzwischen zu Hause.

Loyale Kunden ermöglichen Produktion

Dem Start-up BrandBrandNew aus Berlin ist gelungen, woran andere zuvor gescheitert sind: die Entwicklung des weltweit ersten Tauchsieders auf Induktionsbasis. Nachdem das Unternehmen 2021 mit dem Vorverkauf gestartet war, wurde jetzt das 10.000ste Gerät ausgeliefert. "Das ist ein weiterer großer Meilenstein für unser kleines Start-up ", freut sich Wachtang Budagaschwili, der Heatle zusammen mit David Riding entwickelt hat.

Trotz der langen Wartezeiten, die durch eine Chipkrise und unterbrochene Lieferketten während Corona und des Ukrainekrieges zustande kamen, verzeichnet das Unternehmen eine sehr hohe Kundenloyalität. "Wir sind außerordentlich dankbar für die Treue und Geduld unserer Kunden. Seit unserem Start hatten wir eine außerordentlich hohe Nachfrage aus ganz Europa. Die enorme Loyalität unserer Kunden hat es uns ermöglicht, auch über mehrere globale Krisen hinweg unsere Entwicklung abzuschließen und die Produktion zu starten. Man erlebt es nicht alle Tage, dass tausende von Menschen ihr Produkt Jahre im Voraus bezahlen und sehnsüchtig auf die Auslieferung warten. Auf der einen Seite ist es ein enormer Druck und eine riesige Verantwortung, auf der anderen Seite fühlt man sich als Unternehmer geehrt und bestätigt, das Vertrauen von so vielen Menschen für sich gewonnen zu haben. Viele andere Unternehmen haben die Markteinführung einer solchen Technologie aufgegeben - wir aber waren erfolgreich und die Kunden wurden für ihr Vertrauen und ihre Geduld belohnt", so Budagaschwili. "Dafür sind wir sehr dankbar." Anlässlich der Feier zur Erreichung dieses Meilensteins bietet die Firma ab sofort allen Kunden die Möglichkeit, ihren Heatle aus der nächsten Charge bereits jetzt zu einem Sonderpreis vorzubestellen und ihn im Frühjahr 2024 zu erhalten. Der Sonderpreis soll den Kunden das Warten auf ihren neuen Mitbewohner versüßen. Parallel dazu stehen die bekannten Classic und Premium Sets auch zum Sofortkauf mit kürzerer Lieferzeit zur Verfügung.

Fokus auf die Kernkompetenzen

Einfachheit, Effizienz und Design waren für die Gründer von Heatle immer wichtige Bestandteile ihrer Arbeit. Darüber hinaus punktete der Heizstab aber auch mit seiner manuellen Fertigung in Deutschland: Die ersten 10.000 Geräte wurden von Hand gebaut und ausgeliefert. Damit sich das Team von Budagaschwili jetzt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann, wird die Produktion in Zukunft an Fertigungsexperten ausgelagert. Der eigene Fokus soll von nun an auf der Innovation und dem Ausbau des Heatle-Ökosystems liegen. "Es war von Anfang an unsere Mission, Heatle als Plattform für viele Anwendungen zu entwickeln, die mit den Bedürfnissen der Kunden wächst. Alles, was heiße Flüssigkeiten benötigt, wird von uns nach und nach abgedeckt, und zwar durch smartes Zubehör." So kommen in Kürze eine Wärmflasche mit Temperatursteuerung auf den Markt, gefolgt von einem Eierkocher und einem Milchaufschäumer. Auch Kaffeeliebhaber kommen nicht zu kurz, denn das Start-up entwickelt außerdem eine eigene Mokka-Kanne. Mit der Heatle-App und -Software können Nutzer die Heizvorgänge individuell steuern und so auch Speisen wie Nudeln oder Reis kochen. "Statt unnötiger Elektrogeräte hat man so die volle Flexibilität mit nur einem smarten und schönen Gerät", liegen für Budagaschwili die Vorteile des Produktes auf der Hand. Dank Heatle sparen tausende von Nutzern in der Küche, im Büro, unterwegs mit dem Wohnmobil oder im Ferienhaus Zeit, Platz und Energie.

Kürzere Lieferzeiten ab sofort

Neben neuem Zubehör, auf das sich Nutzer freuen können, profitieren sie ab sofort auch von kürzeren und transparenten Wartezeiten. Je nach Verfügbarkeit landet der europaweit lieferbare Heatle schon nach kurzer Zeit bei seinem Empfänger - auch jetzt, kurz vor Weihnachten. "Eigentlich waren wir für dieses Jahr schon ausverkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir jedoch alle Hebel in Bewegung gesetzt, sodass wir vor Weihnachten doch noch eine weitere Charge anbieten können."

Preise und Verfügbarkeiten:

UVP: ab 299EUR

Jubiläumsangebot: ab 189EUR

Weitere Infos unter: www.heatle.de

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier.

Heatle - Innovation designed in Germany

Das Berliner Start-up-Unternehmen BrandBrandNew GmbH wurde 2020 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die erste einfach zu bedienende und umweltfreundliche Alternative zum Erhitzen von Flüssigkeiten auf Basis eines induktiven Heizstabes zu entwickeln. Ein Unterfangen, an dem bereits diverse Firmen trotz jahrelanger Forschung & Entwicklung gescheitert sind. Der Durchbruch gelang Heatle Mitte 2020 mit einem Prototyp, der zuverlässig alle Arten von Flüssigkeiten erhitzen kann. Heatle ist dabei nicht nur schneller als herkömmliche Geräte, sondern auch wesentlich energieeffizienter und einfacher in der Bedienung. Dafür wurde Heatle mit mehreren renommierten Preisen ausgezeichnet, wie dem Sonderpreis Nachhaltigkeit des BPW 2020 oder dem EMC Award 2020 von InnoEnergy und Siemens. Heatle wurde europaweit über 10.000-mal verkauft und ausgeliefert. Weitere Produkte auf Basis der zum Patent angemeldeten Technologien sind in der Planung.

