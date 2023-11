STARGARAGE Entertainment GmbH

Große Eröffnung von Winterwonderland Nürnberg beim Schloss Faber Castell

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Nürnberg (ots)

Der größte Lichterzoo Deutschlands mit über 200 Leuchtfiguren bis 07.01.2024!

Heute um 18.00 Uhr eröffneten Walter Egle (STARGARAGE Entertainment) und Marco Feldmann (ShowBro) offiziell das Winterwonderland beim Schloss Faber Castell mit dem Durchtrennen eines roten Bandes.

Der größte Lichterzoo Deutschlands öffnet täglich von 16:30 bis 22:00 Uhr die Tore vom Winterwonderland Nürnberg beim Schloss Faber Castell, um die Besucher in eine zauberhafte Welt aus Licht und Magie zu entführen. Der Einlass erfolgt im 30-Minuten Takt, sodass es zu keinen langen Wartezeiten am Eingang kommt. Die Besucher können sich so lange im Park aufhalten wie sie möchten.

Der größte Lichterzoo Deutschlands präsentiert stolz über 200 beeindruckende Leuchtfiguren und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Die Besucher können sich auf eine atemberaubende Lichtershow freuen, die das Schloss Faber Castell in ein strahlendes Wintermärchen verwandelt. Von majestätischen Tieren bis hin zu märchenhaften Figuren – die über 200 Leuchtfiguren sind Meisterwerke der Lichtkunst und werden die Herzen der Besucher höherschlagen lassen.

Das Winterwonderland Nürnberg wird täglich von 16:30 bis 22:00 Uhr geöffnet sein, sodass die Besucher die Möglichkeit haben, die faszinierende Lichtinstallation im abendlichen Glanz zu bewundern. Die Gäste dürfen sich auf eine gemütliche Atmosphäre, festliche Klänge und winterliche Leckereien freuen.

Die Organisatoren von Winterwonderland Nürnberg freuen sich darauf, die Besucher in diesem Lichterzoo willkommen zu heißen und gemeinsam eine strahlende und magische Zeit zu erleben.

Für Presseanfragen, Interviews oder zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an: Janine Schwarz | janine.schwarz@stargarage.at

Original-Content von: STARGARAGE Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell