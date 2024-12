ENVIRIA Energy Holding GmbH

Schnellecke Real Estate und ENVIRIA vereinbaren Solarpartnerschaft mit erstem Projekt in Sassenburg

Frankfurt am Main (ots)

Die Schnellecke Real Estate GmbH, der Immobilienspezialist des weltweit agierenden Logistikunternehmens Schnellecke Logistics, und das Solar-Startup ENVIRIA vereinbaren eine Partnerschaft, um Logistikimmobilien einen einfachen Umstieg auf Solarstrom zu ermöglichen. Die Unternehmen werden bei der Realisierung von Photovoltaik-Anlagen eng zusammenarbeiten. Als erstes Projekt errichten die Partner eine Photovoltaikanlage auf der über 12.000 Quadratmeter großen Dachfläche des Schnellecke Logistikzentrums in Sassenburg. Mit einer installierten Leistung von 1597,77 Kilowatt-Peak (kWp) sollen jährlich fast 1,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) grüner Strom produziert werden, was jährlichen CO2-Einsparungen von rund 650 Tonnen entspricht. Der Netzanschluss ist für Dezember 2024 geplant.

Innovative Dachnutzung für nachhaltige Energie

Schnellecke Real Estate stellt ENVIRIA die Dachflächen seiner Logistikimmobilie zur Verfügung. Die komplette Installation und den Betrieb der Solaranlage übernimmt ENVIRIA und produziert Grünstrom. Schnellecke kann bei Bedarf selbst auf den produzierten Strom zugreifen. Und das ganz ohne eigene Investitionen.

"Mithilfe der Dachnutzung können wir auch Flächen für Solarstrom nutzen, die sonst brach liegen würden. ENVIRIA kümmert sich dabei um den ganzen Prozess - von der Installation bis zum Betrieb. Ein Win-Win für den Immobilieneigentümer und die Natur", erläutert Melchior Schulze Brock, Geschäftsführer von ENVIRIA. Ludwig Büttenbender, Geschäftsführer von Schnellecke Real Estate, ergänzt: "Der Umstieg auf Solarstrom ist gerade bei Logistikimmobilien noch immer eine Herausforderung. Mit der Partnerschaft nehmen wir uns dem Problem an und sorgen dafür, dass die Logistikbranche zum Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien wird."

Weitere Projekte in Planung

Klar ist: Die PV-Anlage in Sassenburg ist erst der Anfang. ENVIRIA und Schnellecke wollen deutschlandweit weitere Projekte in der Logistikbranche umsetzen. Ähnliche Photovoltaik-Anlagen auf Dach-, Fassaden- und Freiflächen mit mehreren Megawatt Leistung befinden sich bereits in der Planung.

Über Schnellecke Real Estate GmbH:

Schnellecke Real Estate ist der Immobilienspezialist der Schnellecke Gruppe, der auf Planung, Bau und Bewirtschaftung von Logistikimmobilien spezialisiert ist. In die Realisierung von Immobilienprojekten fließt die Logistikkompetenz aus der Logistiksparte des Unternehmens mit ein und ermöglicht eine maßgeschneiderte Infrastruktur nach Kundenanforderung. Weltweit werden von Schnellecke Real Estate über zwei Millionen Quadratmeter Hallenbestand bewirtschaftet. Aktuell wurde gerade für Volkswagen ein Logistikzentrum gebaut, das unter anderem auch ein Gefahrstofflager für Batteriemodule enthält.

Über ENVIRIA:

ENVIRIA ermöglicht Unternehmen einen radikal einfachen Umstieg auf Solarstrom. Das Startup übernimmt sowohl die Finanzierung, Planung, Installation und den Betrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen und Energiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdem pachtet ENVIRIA Dächer, betreibt darauf Solaranlagen und verkauft grünen Strom. Rund 200 Mitarbeitende haben seit der Gründung im Jahr 2017 bereits mehr als 500 gewerbliche Projekte umgesetzt.

