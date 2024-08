Paarberatung Schaerer-Hansen

Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer über das Thema Nachhaltigkeit in der Paarberatung

Riniken (ots)

Selbst in der besten Beziehung gibt es hin und wieder Tiefpunkte. Umso wichtiger ist es, auf nachhaltige Ansätze zu setzen, die eine langfristige Lösung für verschiedene Beziehungsprobleme bieten. Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer bieten mit ihrer Paarberatung Schärer-Hansen genau das: In der Zusammenarbeit mit ihren Kunden räumen sie nachhaltig mit Konflikten und Missverständnissen auf. Warum Nachhaltigkeit in der Paarberatung so wichtig ist, erfahren Sie im Folgenden.

Jede Lebensphase bringt neue Herausforderungen für eine Partnerschaft mit sich. Ständiger Streit, mangelndes Vertrauen oder schwindende Romantik können dazu führen, dass Paare sich irgendwann am Ende ihrer gemeinsamen Reise fühlen. Diese und ähnliche Probleme schleichen sich oft allmählich in die Beziehung ein, weshalb sie nicht immer sofort bemerkt werden. Mit der Zeit wird jedoch deutlich, dass keine Verbundenheit mehr vorhanden und keine Perspektive mehr erkennbar ist. "Zu spät ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, denn grundsätzlich ist es jedem Menschen möglich, die innere Klarheit zu finden, die eine Beziehung benötigt", sagt Thomas Schärer, der gemeinsam mit Jeannette Hansen Schärer die Paarberatung Schärer-Hansen ins Leben gerufen hat. "In solchen Situationen kann eine Paarberatung dabei helfen, Konflikte und Missverständnisse nachhaltig zu lösen."

"In der Paarberatung können Paare lernen, eine neue Form der Gesprächsführung zu entwickeln, die es ihnen ermöglicht, offen und konstruktiv über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen", fährt Jeannette Hansen Schärer fort. "Wichtig ist jedoch, dass der Paarberater einen nachhaltigen Ansatz verfolgt, durch den Paare nicht nur in die Lage versetzt werden, akute Konflikte zu lösen, sondern auch lernen, wie sie langfristig eine stabile Beziehung aufrechterhalten können." Genau diesen Ansatz verfolgen Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer in ihrer Paarberatung: Gemeinsam begleiten sie jeden Monat zahlreiche Paare dabei, ihre Beziehung auf eine solide Grundlage von Harmonie, Liebe und Verbundenheit zu stellen. Ihre Beratung findet sowohl online als auch in ihrer Praxis statt. Dabei setzen die Experten vor allem auf die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen, um Klarheit und Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit dem Partner zu fördern. In ihrer Paarberatung bringen Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch persönliche Erfahrungen ein. Ihre eigene Krisensituation führte zu Erkenntnissen, die sie heute an andere Paare weitergeben, um ihnen dabei zu helfen, ihre Liebe und Verbundenheit neu zu entdecken und eine Perspektive für die Zukunft zu gewinnen.

Warum eine gute Paarberatung so wichtig ist

Stellen ein oder beide Partner fest, dass die Beziehung erste Risse aufweist, kann es sinnvoll sein, sich für eine Paarberatung zu entscheiden. Diese Risse müssen allerdings nicht zwangsläufig konkrete Ursachen haben, sondern können auch auf ein vages Gefühl zurückzuführen sein. Doch ganz gleich, warum man diese Risse in der Beziehung wahrnimmt, eines steht unweigerlich fest: Je früher ein Problem erkannt und aufgearbeitet wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, die Beziehung zu retten.

"Grundsätzlich bietet eine Paarberatung eine wertvolle Gelegenheit, das Vertrauen zwischen Partnern wiederherzustellen - vorausgesetzt, ihr Ansatz ist nachhaltig", erklärt Thomas Schärer. "So kann es nach einem Vertrauensbruch zum Beispiel extrem herausfordernd sein, das verlorene Vertrauen ohne externe Unterstützung wieder aufzubauen. Im geschützten Rahmen einer Beratungssitzung haben Paare die Möglichkeit, vergangene Konflikte aufzuarbeiten und schädliche Verhaltensweisen abzulegen, um zukünftig transparenter und ehrlicher miteinander umzugehen." Darüber hinaus kann eine Paarberatung frische Impulse für Partnerschaften liefern, die sich in einer Sackgasse befinden. Viele Paare leben jahrelang mit dem Gefühl, sich im Kreis zu bewegen und keine Erfüllung mehr zu finden. Ein Paarberater kann dabei helfen, eine neue Perspektive zu gewinnen und der Beziehung neues Leben einzuhauchen. Indem Paare gemeinsame Ziele definieren und neue Wege finden, als Paar zu wachsen, können sie erneut Erfüllung in ihrer Beziehung finden.

Entscheidend ist der nachhaltige Ansatz

Um Probleme in einer Beziehung dauerhaft zu lösen, braucht es einen nachhaltigen Ansatz: Es geht also nicht darum, akute Probleme zu lösen, sondern um langfristige Veränderungen, die der Beziehung neuen Schwung verleihen. Das gelingt unter anderem durch die Entwicklung von Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten sowie durch die Stärkung der Verbindung und des Verständnisses zwischen den Partnern. "Nachhaltigkeit in der Paarberatung bedeutet aber auch, dass Paare lernen, ihre Konflikte konstruktiv zu lösen und ihre Beziehung eigenständig zu stärken, anstatt ständig auf externe Hilfe angewiesen zu sein", sagt Jeannette Hansen Schärer. "Präventive Maßnahmen, wie die Vermittlung von Kommunikationsstrategien und Selbstreflexionstechniken, helfen dabei, die Partnerschaft auf lange Sicht gesund zu halten. Wenn Paare gemeinsam eine akute Krise überstehen und die damit verbundenen Probleme lösen, stärkt dies das Vertrauen zwischen den Partnern." Darüber hinaus bietet es sich an, gemeinsame Ziele festzulegen und gemeinsam am Erreichen dieser zu arbeiten. So kann das Fundament für eine starke Beziehung gelegt werden - Voraussetzung ist allerdings, dass beide Partner bereit sind, aktiv an der Beziehung zu arbeiten. "Gemeinsam kann so Großes bewirkt und eine verloren geglaubte Beziehung gerettet werden", fasst Thomas Schärer zusammen.

