DigitalSchoolStory gUG

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann neuer stellvertretender Beiratsvorsitzender bei DigitalSchoolStory

Bad Homburg (ots)

Gemeinsam für eine resiliente und medienkompetente junge Generation - Prof. Hurrelmann begleitet die pädagogische Weiterentwicklung des Bildungsansatzes der Lernmethode DigitalSchoolStory.

Die DigitalSchoolStory gGmbH beruft Prof. Dr. Klaus Hurrelmann zum stellvertretenden Vorsitzenden ihres Beirats. Der renommierte Bildungs- und Sozialwissenschaftler wird das gemeinnützige Sozialunternehmen künftig mit seiner wissenschaftlichen Perspektive begleiten und dabei unterstützen, die pädagogische Arbeit weiter zu fundieren und in der schulischen Bildung zu verankern.

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann: Bildungsexperte mit Weitblick

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann ist seit Jahrzehnten einer der profiliertesten Bildungsforscher im deutschsprachigen Raum. Als Mitautor der Shell Jugendstudien, Mitbegründer der World Vision Kinderstudien und Mitglied im Autorenteam der Trendstudie "Jugend in Deutschland" hat er die Diskussion über Jugend, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe maßgeblich geprägt. In seiner neuen Funktion bei DigitalSchoolStory bringt er seine Expertise in die Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption ein - mit Fokus auf Integration in den Unterricht und systemische Wirkung.

"Digitale Medien, Social Media und Künstliche Intelligenz prägen das Leben junger Menschen - mit Licht- und Schattenseiten", erklärt Prof. Hurrelmann. "Die Studienlage zeigt klare Zusammenhänge zwischen Mediennutzung und psychischer Belastung. Gleichzeitig bieten digitale Tools enorme Chancen für kreatives Lernen und aktiv gestalteten Ausdruck. Projekte wie DigitalSchoolStory zeigen, wie junge Menschen zu Mitwirkenden bei ihrem eigenen Bildungsprozess werden können, wenn Schule ihnen den nötigen Raum und die richtigen Methoden bietet."

Brücke zwischen Wissenschaft und Bildungsinnovation

Die Berufung von Prof. Hurrelmann ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung von DigitalSchoolStory. Gemeinsam mit dem Team wird er daran arbeiten, das Modell stärker in Bildungsstrukturen einzubetten und die Wirkung des Ansatzes weiter zu evaluieren. Die Zusammenarbeit ist bis auf Weiteres ehrenamtlich angelegt.

DigitalSchoolStory: Kreativität, Medienkompetenz und Wertebildung durch Storytelling

Die DigitalSchoolStory gGmbH verfolgt das Ziel, junge Menschen durch kreatives Storytelling mit digitalen Medien zu stärken. In schulischen Projekten entwickeln Schülerinnen und Schüler in Teams Kurzvideos zu fachlich und gesellschaftlich relevanten Themen - etwa Nachhaltigkeit, Demokratie, Teilhabe oder Diversität. Dabei verknüpfen sie Fachinhalte mit ihren persönlichen Perspektiven, reflektieren Werte und lernen, ihre Stimme sichtbar und wirksam einzubringen. Die Methode fördert nicht nur Medien- und Präsentationskompetenz, sondern stärkt auch Selbstwirksamkeit, Teamfähigkeit und kritisches Denken - Kompetenzen, die im 21. Jahrhundert unerlässlich sind.

Ein Schulkonzept, das den Wandel ernst nimmt

"DigitalSchoolStory gibt Jugendlichen eine Bühne, auf der sie digitale Kompetenzen mit gesellschaftlichem Engagement verbinden können und das mit dem klassischen Curriculum", sagt Nina Mülhens, Mitgründerin und Geschäftsführerin der gGmbH. "Gerade in einer Zeit, in der Desinformation, Polarisierung und mentale Belastungen zunehmen, braucht es innovative Bildungsformate, die junge Menschen aktivieren, begleiten und befähigen."

Über DigitalSchoolStory

Die DigitalSchoolStory gGmbH unterstützt seit 2020 Schüler:innen der Jahrgangsstufen 5 bis 13 dabei, Unterrichtsinhalte in kreative Kurzvideos zu übersetzen - im Stil von TikTok oder Instagram Reels. Die Methode vermittelt digitale Medienkompetenz, fördert demokratische Teilhabe sowie kreative Ausdrucksformen und stärkt damit 4K+ Kompetenzen: Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Medienkompetenz. Eingesetzt wird das Konzept nicht nur an allgemeinbildenden Schulen, sondern auch an Berufsschulen und Hochschulen. Es wurde durch das Fraunhofer-Institut FIT wissenschaftlich evaluiert. Das gemeinnützige Bildungs-Start-up wurde 2023 mit dem Corporate Digital Responsibility Award in der Kategorie Verbraucherbelange ausgezeichnet und zählt zu den Bundespreisträgern des startsocial-Wettbewerbs 2023/24 unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ein besonderes Zeichen setzt zudem das Bayerische Staatsministerium für Digitales: Digitalminister Dr. Fabian Mehring hat 2025 die Schirmherrschaft über DigitalSchoolStory übernommen, um die Bedeutung digitaler Bildung und Medienkompetenz für eine demokratische Gesellschaft zu unterstreichen.

Original-Content von: DigitalSchoolStory gUG, übermittelt durch news aktuell