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Neue E-Auto-Prämie ab Mai: Was Deutschland von Europas Vorreitern lernen kann [Studie]

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Berlin (ots)

Jährliche E-Auto-Studie zeigt: Norwegen erreicht 96 % BEV-Marktanteil ohne direkte Kaufprämie. Finnland erreicht 37 % mit nur 25 Millionen Euro an direkten Zuschüssen, Deutschland 19 % mit 10 Milliarden. Der Gebrauchtmarkt wächst derweil um 50 % pro Jahr, ganz ohne Förderung.

Ab Mai 2026 können Privatpersonen Deutschlands neue E-Auto-Kaufprämie beantragen: bis zu 6.000 Euro, einkommensabhängig, rückwirkend gültig für Fahrzeuge, die seit Januar 2026 zugelassen wurden. Doch wie wirksam sind Kaufprämien überhaupt?

Die vierte Ausgabe der jährlichen Studie "Autonation im Wandel" von Motointegrator und DataPulse Research zeigt: Nicht die Höhe der Subvention entscheidet über den Erfolg der Elektromobilität, sondern die politische Architektur dahinter.

Die Studie untersucht die Entwicklung der E-Auto-Adoption auf drei Ebenen: von der regionalen Verbreitung in rund 400 deutschen Landkreisen über die nationale Marktentwicklung bis zum europäischen Ländervergleich. Im Fokus steht dabei erstmals die Frage, wie andere europäische Länder das Ende ihrer Kaufprämie verkraftet haben.

Europäischer Vergleich: Strukturelle Anreize schlagen Kaufprämien

Ohne Kaufprämie an der Spitze: Norwegen (95,9 %) und Dänemark (68,5 %) erreichen die höchsten BEV-Marktanteile Europas, ganz ohne direkte Kaufzuschüsse. Statt einmaliger Prämien setzen sie auf dauerhafte strukturelle Anreize, die das E-Auto im Alltag günstiger und den Verbrenner teurer machen.

Norwegen (95,9 %) und Dänemark (68,5 %) erreichen die höchsten BEV-Marktanteile Europas, ganz ohne direkte Kaufzuschüsse. Statt einmaliger Prämien setzen sie auf dauerhafte strukturelle Anreize, die das E-Auto im Alltag günstiger und den Verbrenner teurer machen. Deutschlands Cliff-Effekt: Als der Umweltbonus im Dezember 2023 über Nacht gestrichen wurde, folgten -27,4 % bei den BEV-Neuzulassungen, der stärkste Einbruch aller verglichenen Länder. In Schweden und Finnland stieg der Marktanteil nach dem Förderende sogar weiter.

Als der Umweltbonus im Dezember 2023 über Nacht gestrichen wurde, folgten bei den BEV-Neuzulassungen, der stärkste Einbruch aller verglichenen Länder. In Schweden und Finnland stieg der Marktanteil nach dem Förderende sogar weiter. Neue Prämie, altes Risiko: Deutschlands neue Kaufprämie (bis zu 6.000 Euro; Budget: 3 Milliarden Euro für geschätzt 800.000 Fahrzeuge bis 2029) kann kurzfristig wirken, doch ohne begleitende strukturelle Maßnahmen droht ein erneuter Einbruch, sobald das Budget erschöpft ist.

Der Gebrauchtmarkt als eigentlicher Durchbruch

Während die Politik über Kaufprämien debattiert, findet die eigentliche Wende woanders statt: Seit Mitte 2024 wechseln monatlich mehr gebrauchte E-Autos den Besitzer als privat neu zugelassen werden.

Der Gebrauchtmarkt wächst seit 2022 um rund 50 % pro Jahr , ganz ohne staatliche Förderung.

, ganz ohne staatliche Förderung. Für 2027 erwarten Branchenprognosen rund 650.000 Leasing-Rückläufer.

Ein drei Jahre alter BEV kostet auf dem Gebrauchtmarkt rund die Hälfte des Neupreises (durchschnittlicher Wertverlust laut DAT: 48,5 %).

Weitere zentrale Ergebnisse

Rekord 2025: 545.142 BEV-Neuzulassungen (+43,2 %), Marktanteil 19,1 %. Über 2 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen.

545.142 BEV-Neuzulassungen (+43,2 %), Marktanteil 19,1 %. Über auf deutschen Straßen. 15-Millionen-Ziel unerreichbar : Die Prognose sieht 4,5 bis 7,4 Millionen BEV bis 2030. Es fehlen mindestens 7,5 Millionen zum politischen Ziel.

: Die Prognose sieht 4,5 bis 7,4 Millionen BEV bis 2030. Es fehlen mindestens 7,5 Millionen zum politischen Ziel. Firmenwagen treiben den Markt : Zwei Drittel aller neuen E-Autos werden gewerblich zugelassen. Die neue Prämie richtet sich ausschließlich an Privatpersonen.

: Zwei Drittel aller neuen E-Autos werden gewerblich zugelassen. Die neue Prämie richtet sich ausschließlich an Privatpersonen. China-Faktor: BYD, MG und Co. verdoppelten ihren europäischen Marktanteil auf rund 6 %, trotz EU-Zöllen von bis zu 45,3 %.

Über die Studie

Die Studie "Autonation im Wandel 2026" erscheint als Hauptstudie mit europäischem Ländervergleich und als regionale Analyse mit aktuellen KBA-Bestandsdaten vom 22. April 2026 für alle rund 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland.

Hauptstudie (Marktentwicklung, Prognose 2030, europäischer Vergleich, Gebrauchtmarkt, China-Faktor): https://www.motointegrator.de/blog/autonation-im-wandel/

(Marktentwicklung, Prognose 2030, europäischer Vergleich, Gebrauchtmarkt, China-Faktor): https://www.motointegrator.de/blog/autonation-im-wandel/ Regionale Analyse (BEV-Verbreitung nach Bundesland und Kreis, Infrastruktur-Paradox, West-Ost-Gefälle): https://www.motointegrator.de/blog/autonation-im-wandel-regional/

Die Studie basiert auf monatlichen Neuzulassungs- und Bestandsdaten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), Besitzumschreibungsdaten (FZ 9), europäischen Vergleichsdaten des European Alternative Fuels Observatory (EAFO) sowie Gebrauchtwagen-Daten der Deutschen Automobil Treuhand (DAT). Der europäische Vergleich umfasst 30 Länder.

Über die Autoren

Motointegrator ist seit über einem Jahrzehnt ein anerkannter Experte für Kfz-Ersatzteile und Zubehör. Der qualifizierte Online-Shop bietet ein umfangreiches Produktangebot, das auf PKW, LKW und Motorräder sowie Landmaschinen und Boote ausgerichtet ist. In der Produktpalette befinden sich über fünf Millionen Ersatzteile.

DataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio mit Fokus auf Datenjournalismus und datengetriebene Visualisierungen. Wir machen komplexe Zusammenhänge verständlich und setzen Zahlen in einen klaren Kontext. Unsere Studien erscheinen regelmäßig in Medien wie Zeit, FAZ, Tagesschau, Welt, Focus, Bild, Statista und Wikipedia.

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