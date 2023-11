Natürlich Tschumi GmbH

Erschöpfung als Dauerzustand - Expertin verrät, wie man die Selbstheilung aktiviert

Bremgarten (ots)

Andauernde Erschöpfung beeinträchtigt die Lebensqualität, die Arbeit und sogar Beziehungen. Oft bleibt dieser Zustand unbehandelt oder wird falsch angegangen, weil es als normale Müdigkeit abgetan wird - mehr Schlaf ist hier jedoch nicht die Lösung.

"Das Problem ist, dass viele Menschen glauben, Erschöpfung sei 'normal'. Aber Dauererschöpfung ist ein Warnsignal des Körpers, das wir ernst nehmen sollten", erklärt Isabelle Tschumi. Sie entwickelt konkrete Strategien, um den Selbstheilungsprozess zu aktivieren und hat erfolgreich mit hunderten Menschen zusammengearbeitet. Wie diese Strategien aussehen, verrät sie in diesem Gastartikel.

Warum andauernde Erschöpfung mehr ist als bloße Müdigkeit

In unserer hektischen Welt ist chronische Erschöpfung ein immer häufiger auftretender Zustand. Was viele Menschen dabei nicht wissen: Erschöpfung unterscheidet sich deutlich von Müdigkeit. Denn während Müdigkeit oft durch ausreichend Schlaf behoben werden kann, ist Erschöpfung ein Zustand, in dem trotz Müdigkeit eine anhaltende innere Unruhe herrscht. Dieses Gefühl resultiert oft aus einem tieferen Widerstand gegen das eigene Leben und die zahlreichen Anforderungen, die damit einhergehen.

Unterdrückte Wut spielt bei der Entstehung von Dauererschöpfung eine zentrale Rolle. Die zahlreichen Anforderungen, ausgesprochenen und unausgesprochenen Erwartungen sowie der hohe Leistungsdruck der modernen Lebensrealität erzeugen in vielen Menschen eine Wut, die sie nicht ausleben. Anstatt diese Emotion zu akzeptieren und zu verarbeiten, tendieren sie dazu, sie zu unterdrücken, was auf Dauer zu Erschöpfung führt. In diesem Zustand fühlen sich Betroffene mehr und mehr von ihrem eigenen Leben entfremdet.

Konfrontation mit Wut als Weg aus der Erschöpfungsfalle

Der Weg zur Überwindung von andauernder Erschöpfung liegt daher nicht in Rückzug, Schonung und Vermeidung, sondern vielmehr in der Auseinandersetzung mit unterdrückten Gefühlen. Es ist wichtig, herausfordernde Lebenssituationen nicht zu vermeiden, sondern ihnen aktiv gegenüberzutreten. Das kann zum Beispiel bedeuten, den Kontakt zu Gruppen, Eltern, Partnern oder Freunden wieder aufzunehmen, zu denen man in der Vergangenheit den Kontakt abgebrochen hat. Es kann auch bedeuten, zur Arbeit zurückzukehren, ohne sich dabei dem Druck des Perfektionismus zu beugen.

Durch die Konfrontation mit schwierigen Situationen können Betroffene ihre unterdrückte Wut freisetzen und ein neues Selbstbewusstsein entwickeln. Sie können die Erwartungen anderer Menschen loslassen und erkennen, dass sie unabhängig von äußeren Standards wertvoll sind. Die Konfrontation mit unterdrückter Wut ist daher in vielen Fällen der Schlüssel zur Überwindung von chronischer Erschöpfung. Leider ist Wut in der modernen Gesellschaft, insbesondere bei Frauen, oft stigmatisiert. Gerade weibliche Betroffene, die unter Dauererschöpfung leiden, versinken daher oft in Traurigkeit und Selbstmitleid, anstatt ihre angestaute Wut zuzulassen. In diesen Fällen ist es umso wichtiger, sich von den Erwartungen anderer Menschen zu befreien.

Fazit

Durch die Auseinandersetzung mit Konflikten und das Zulassen von Wut können Betroffene ihre chronische Erschöpfung überwinden und ein erfüllteres Leben führen. Meist sind es in diesem Zusammenhang gerade die kleinen Veränderungen im Umgang mit den eigenen Emotionen, die zu großen Fortschritten führen.

Der Schlüssel zur Überwindung von andauernder Erschöpfung liegt darin, sich selbst anzunehmen, so wie man ist, anstatt sich von den Erwartungen anderer Menschen beeinflussen zu lassen. Indem Betroffene ihre unterdrückte Wut zulassen und sich selbst mehr zutrauen, können sie nicht nur ihre Dauererschöpfung überwinden, sondern auch positive Veränderungen in ihren Beziehungen, ihrem Umgang mit Stress und ihrem Selbstwertgefühl erleben.

Über Isabelle Tschumi:

Der Alltag vieler Menschen ist von negativen Gefühlen geprägt: Angst, Zweifel, Panik, chronische Symptome, Erschöpfung oder Depression sind oft treue Begleiter über Jahre hinweg. Trotz zahlreicher Arztbesuche und Medikationen finden Betroffene kaum innere Ruhe. Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, unterstützt sie Isabelle Tschumi, klassische Homöopathin und Gründerin der Natürlich Tschumi GmbH. Dabei setzt ihr Ansatz nicht bei der Suche nach äußeren Einflüssen an. Viel mehr sieht ihr Weg eine Heilung durch Selbsterkenntnis und Mitgefühl vor. Denn wer lernt, seine Gefühle zu verstehen, kann sich letztlich selbst heilen und seinen Platz in der Welt finden. Ihre Methode, The Secret Healing Code®, steht für emotionale Gesundheit und ist das Sprungbrett in ein neues Ich voller innerer Ruhe, Vertrauen, Sicherheit und Freiheit. Mehr Informationen unter: https://natuerlichtschumi.com/

