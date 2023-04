Verband Bildungsmedien e.V.

Leipziger Buchmesse 2023: Christian Piwarz zu Gast auf dem Forum Unterrichtspraxis

Vom 27. bis 30. April 2023 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. auf der Leipziger Buchmesse das Forum Unterrichtspraxis für Lehrkräfte aller Schulformen, Eltern und alle an Bildung Interessierten.

Rund 20 Veranstaltungen behandeln lernmethodische Fragen über schulorganisatorische Belange bis hin zu didaktischen Lösungsansätzen für den Unterricht. Die Themen reichen von Demokratieerziehung bis Digitalisierung in der Schule, von Lernforschung, Methoden und Konzepten bis hin zu Lehrkräftegesundheit und professionellem Selbstverständnis.

Unterricht im Zeichen einer Kultur der Digitalität in Sachsen

Am Freitag, 28. April 2023, 11.45 bis 12.30 Uhr, ist Christian Piwarz, Sächsischer Staatsminister für Kultus, auf dem Forum Unterrichtspraxis in Halle 2, Stand B203 zu Gast.

Er diskutiert mit Prof. Dr. rer. nat. Nadine Bergner, Professur für Didaktik der Informatik an der TU Dresden, Lilly Härtig, Vorsitzende des Landesschülerrat Sachsen, und Kerstin Müller, Schulleiterin des Gymnasiums Dresden Pieschen, über Digitalisierung im Unterricht:

Wie kann Unterricht digital unterstützt werden? Wo macht es Sinn? Wie kann eine Balance zwischen digitalen und "herkömmlichen" Medien hergestellt werden?

Über methodisch-didaktische Fragen hinaus geht es auch um eine übergreifende Perspektive der Schulentwicklung hin zu einer Kultur der Digitalität, die in einen Schulentwicklungsprozess eingebettet werden muss. Dazu hat das Sächsische Staatsministerium für Kultus Leitgedanken entwickelt, die sächsischen Schulen eine Orientierung für die Gestaltung von Unterrichtsprozessen sowie Kommunikations- und Arbeitsprozessen an Schule im Sinne einer gelebten Kultur der Digitalität geben sollen.

Sie finden das Forum Unterrichtspraxis 2023 auf der Leipziger Buchmesse in Halle 2, Stand B203. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Programm-Highlights

Im weiteren Programm stellen unter anderem Shila Erlbaum und Wiebke Rasumny vom Zentralrat der Juden in Deutschland das Begegnungsprojekt "Meet a Jew" vor. Lehrer und Publizist Michael Felten erklärt, warum Unterricht Beziehungssache ist. Kinderbuch-Autor Christian Seltmann weckt den Spaß am Lesen durch Erstleseliteratur. Prof. Dr. Christiane Meyer vom Institut für Didaktik der Naturwissenschaften an der Leibniz Universität Hannover gibt Anregungen, Fast Fashion und Modekonsum im Unterricht zu behandeln. Dr. Sarah Pohl, Leiterin der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen des Landes Baden-Württemberg und Autorin erklärt, wie ein konstruktiver und lösungsorientierter Umgang mit Verschwörungsgläubigen gelingt. Prof. Dr. Olaf-Axel Burow von der Universität Kassel gibt sieben Handlungsoptionen für die Schule der Zukunft. Prof. Dr. Eckhardt Fuchs und Yu Simiao vom Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI) informieren über einen in Zusammenarbeit mit der UNESCO entstandenen Leitfaden zur Förderung rassismus-kritischen Bewusstseins in und durch Schulbücher. Florian Nuxoll, Lehrer und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen, stellt Irrwege und gelungene Beispiele für Medienbildung und digitale Bildung vor.

Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie unter www.bildungsmedien.de/fup.

Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.

www.bildungsmedien.de

