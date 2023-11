Blockpit AG

Blockpit AG akquiriert weiteren Mitbewerber und untermauert seine Vorreiterrolle am europäischen Markt für Kryptosteuer-Software

Linz (ots)

Im Zuge eines Multi-Millionen Euro Deals übernimmt Blockpit - der führende Name in Sachen Steuercompliance für Kryptoassets - den größten Schweizer Mitbewerber Accointing.com.

Diese Investition ist nicht der erste Vorstoß von Blockpit, wenn es um starkes anorganisches Wachstum während eines “Kryptowinters” geht. Die Firma hat ihre Marktposition bereits 2020 erfolgreich durch den Kauf des damals deutschen Konkurrenten Cryptotax gestärkt. Nun unterstreicht die neueste Akquisition noch einmal Blockpit’s Vision einer konsolidierten und einheitlichen Kryptsteuer-Plattform für Europa.

“Wir kennen Accointing schon seit vielen Jahren, da sie stets sehr ähnliche Ambitionen wie Blockpit verfolgten. Die Chance, unsere Kräfte in Erwartung der stärkeren Durchsetzung von Steuergesetzen im Bereich Krypto zu bündeln, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt", sagt Florian Wimmer, CEO von Blockpit. Er ergänzt, dass die “Beschaffenheit der Software eine nahtlose Migration aller Accointing-Nutzer zum neuen Produkt” erlaubt.

Dominic Alemany, Chief Operations Officer bei Glassnode, der ehemaligen Muttergesellschaft von Accointing, zur Transaktion: “Ich bin begeistert, mit Blockpit einen prominenten Europäischen Kryptosteuer-Anbieter als Käufer gewonnen zu haben. Der Deal erlaubt es Glassnode den Fokus auf innovative Digital Asset Intelligence Lösungen für Institutionelle Kunden zu vertiefen, während Blockpit das Steuerthema perfektioniert.”

Der jüngste Deal beflügelt weiter auch die Expansionspläne des österreichischen Unternehmens außerhalb Kontinentaleuropas, mit einem besonderen Fokus auf den britischen Markt. Dort baut Blockpit auf einer engen Zusammenarbeit mit den Behörden sowie einem Netzwerk aus führenden Steuerberatungspartnern auf, um seit kurzem auch maßgeschneiderte Lösungen für die steuerliche Erfassung von Krypto-Assets in Großbritannien anzubieten.

Aber Blockpit ist nicht nur Softwareanbieter im Kryptosteuer-Bereich, sondern auch ein einflussreicher Player, wenn es um die gesetzliche Handhabe und Mitgestaltung im Bereich der Krypto-Regulatorik geht. Jüngst hat das Unternehmen nach dem Mitwirken an der österreichischen Krypto-Steuerreform auch eine führende Rolle unter den Vertretern der Privatwirtschaft bei den Verhandlungen zu MiCAR und DAC8 – der europäischen Steuerrichtlinie – gespielt. Diese Beteiligung spiegelt sich auch deutlich in der Ausgestaltung dieser Gesetze wider, die nun die praktischen Anforderungen des Marktes besser berücksichtigen.

Dr. Max Bernt, Chief Legal Officer bei Blockpit und Vorsitzender des Verwaltungsrats der übernommenen schweizer Aktiengesellschaft, gibt sich hinsichtlich dieser regulatorischen Entwicklungen äußerst zuversichtlich: “DAC8 in den EU und CARF auf internationalem Level bringen einen Umbruch wenn es um Kryptosteuererklärungen geht. In Zukunft liegen die Erklärungspflichten nicht mehr nur bei Privatpersonen, sondern auch bei Krypto-Dienstleistern, welche zukünftig personenbezogene Daten mit den Behörden teilen müssen. Dies wird großen Einfluss auf die allgemeine Steuertransparenz haben, da nunmehr auch jene Krypto-Trader sowie deren Aktivität den Steuerbehörden bekannt sein werden, die bis dato keine Steuererklärungen abgeben haben. Es überrascht daher nicht, dass das Thema Krypto-Steuern immer mehr an Bedeutung gewinnt und neben Anti-Geldwäsche und Sanktionen zunehmend hohe Priorität genießt.”

Für Blockpit ist Compliance nicht nur ein Buzzword, sondern ein Ethos. Mit seinem Engagement zu Vertrauen und Effizienz bietet das Unternehmen den Krypto-Anwendern eine sichere und zugleich einfache Handhabe im Umgang mit der immer komplexer werdenden Welt der digitalen Assets.

Original-Content von: Blockpit AG, übermittelt durch news aktuell