Information Office of Shenyang Municipal People's Government

Multimedia-Pressemitteilung: Weltweite Werbekampagne "Hello Shenyang" in Paris durchgeführt

Shenyang, China (ots/PRNewswire)

Die Veranstaltung der weltweiten Werbekampagne "Hello Shenyang" fand am 26. in Paris statt. Mehr als hundert Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Vertreter aus Politik und Wirtschaft Frankreichs sowie eine Handels- und Wirtschaftsdelegation aus der Stadt Shenyang.

Videos in Sendequalität und hochauflösende Bilder finden Sie in der Multimedia-Pressemitteilung: http://news.medianet.com.au/xinhua-news-agency/shenyang

Die vom Shenyang Municipal People's Government ausgerichtete Veranstaltung zielte darauf ab, das neue Erscheinungsbild von Shenyang umfassend zu präsentieren, um Unternehmen, Investitionen und Talente in die Stadt zu holen, die internationale Handelskooperation zu vertiefen und den kulturellen Austausch zu fördern, so das Information Office of Shenyang Municipal People's Government.

Das erste französische Joint Venture in Shenyang wurde 1992 gegründet, und bis August dieses Jahres hat Shenyang die Gründung von insgesamt 46 von Frankreich finanzierten Unternehmen genehmigt.

Der Vizepräsident der Societe d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, Gilles-Henry Garault, wies darauf hin, dass sich das Geschäftsumfeld in Shenyang seit der ersten Ansiedlung französischer Unternehmen in China im großen Stil erheblich verbessert hat, und fügte hinzu, dass China und Frankreich neue Wege für die Zusammenarbeit erkunden und entwickeln sollten.

Auf der Veranstaltung präsentierte eine Delegation des Shenyang Municipal Commerce Bureau unter anderem Informationen über den Stand der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt, die Ausrichtung der industriellen Entwicklung und die wichtigsten Investitionsmöglichkeiten. Gleichzeitig präsentierten Vertreter des Shenyang Municipal Bureau of Culture, Tourism, Radio and Television die Geschichte, die Kultur und die touristischen Ressourcen der Stadt. Darüber hinaus präsentierten Delegierte aus den Stadtbezirken Tiexi und Shenhe von Shenyang relevante Informationen über die Shenyang Economic and Technological Development Zone und das Shenyang (Shenhe District) Culture and Creativity Center.

Während der Veranstaltung hielt Bürgermeister Shi Guoqi von der Volksregierung des Stadtbezirks Shenhe eine umfassende Präsentation über den sozioökonomischen Entwicklungsstand von Shenhe und erklärte, dass der Stadtbezirk Shenhe für seine Geschichte als Geburtsort der vor 2.300 Jahren gegründeten Stadt Shenyang bekannt sei und 89 historische Kulturgüter beherberge, 17 "altehrwürdige Marken" und 32 immaterielle Kulturgüter beherbergt und als Nordostchinas einziger nationaler Kulturexportstützpunkt bekannt ist. Er fügte hinzu, dass die Stadt einen Vertrag mit dem französischen Unternehmen ADI Express für das Projekt des Lufttransportkanals China-Europe (Shenyang-Paris) Trade, Culture and Tourism unterzeichnet hat.

Wang Xinwei, Sekretär des CPC Shenyang Municipal Committee, wies in seiner Ansprache darauf hin, dass Shenyang seit langem eine fruchtbare wirtschaftliche, handelspolitische und kulturelle Zusammenarbeit mit Frankreich pflegt und in den letzten Jahren zahlreiche Höhepunkte in Bezug auf die umfassende und branchenübergreifende Zusammenarbeit sowie die erzielten Entwicklungserfolge verzeichnen konnte.

In diesem Jahr fanden im Rahmen der weltweiten Werbekampagne "Hello Shenyang" bereits Veranstaltungen in Städten wie Tokio (Japan) und Daejeon-Gwangyeoksi (Südkorea) statt.

Links zu Bildanhängen:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442975

Bildunterschrift: Die weltweite Werbekampagne "Hello Shenyang" fand in Paris statt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2264409/Hello_Shenyang.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/multimedia-pressemitteilung-weltweite-werbekampagne-hello-shenyang-in-paris-durchgefuhrt-301975931.html

Original-Content von: Information Office of Shenyang Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuell