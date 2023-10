MainStreaming

MainStreaming wird im Gartner® Cool Vendor™-Bericht in Edge-Computing 2023 als Cool Vendor anerkannt

Mailand (ots/PRNewswire)

MainStreaming, das Unternehmen für intelligente Medienbereitstellung, ist stolz auf seine Aufnahme im angesehenen Gartner® Cool Vendors™-Bericht in Edge-Computing 2023, der im August veröffentlicht wurde.

Der Gartner-Bericht betont: „Edge-Computing-Bereitstellungen nehmen in jeder Branchengruppe für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen zu. Diversität ist auch weiterhin die Regel im Edge-Computing, wobei spezifische Anwendungsfälle und Branchenanforderungen die Lösungsarchitekturen vorantreiben. Dies führt oft zu einzigartigen Lösungen mit einzigartigen branchenspezifischen Anpassungen. Zwar verhindert die Diversität, dass Technologien (und Standards) schnell ausgereift sind, es gibt aber entscheidende technologische Lücken, die von innovativen Anbietern geschlossen werden."

„Die Auszeichnung als Cool Vendor in Gartners Edge-Computing-Bericht 2023 ist für uns von großer Bedeutung." erklärte Antonio Corrado, CEO von MainStreaming. „Der Gewinn des Titels Cool Vendor unterstreicht unser Engagement und unsere Leistung im Bereich des Edge-Computing. Unsere fortschrittliche Video Edge-Technologie erfüllt die Kundenziele: Zuschauerzufriedenheit, geringere Abwanderung und Rentabilität."

Die proprietäre Video Edge-Technologie von MainStreaming wurde für Live- und VOD-Streaming in Rundfunkqualität in großem Umfang optimiert und richtet sich an Rundfunkanstalten, OTT-Anbieter sowie die Medien- und Unterhaltungsbranche. Seine intelligente Medienbereitstellungsplattform umfasst Edge-Computing-Anwendungen wie Wasserzeichen, maschinelles Lernen und Tokenisierung, um die Personalisierung der Zuschauer zu verbessern und Piraterie durch Verkehrsanalysen zu bekämpfen. Das 2016 gegründete Unternehmen MainStreaming hat sein proprietäres Edge Video Delivery Network von Grund auf neu entwickelt und genießt das Vertrauen führender Streaming-Player, darunter DAZN, Sky, Rai und ERT, um ihre Streaming-Anforderungen zu erfüllen.

„Unsere herausragende Technologie für die Bereitstellung von On-Demand- und Live-Videos wird durch den Erfolg unserer Kunden bei der Gewährleistung erstklassiger Leistung für ihre Endbenutzer bestätigt." kommentierte Sergio Carulli, CIO bei MainStreaming. „Wir können die Dienste für große Live-Zuschauerzahlen der Streamer schnell skalieren und die Qualität der Videostreams für die Zuschauer auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen aufrechterhalten - dank unserer vernetzten intelligenten Architektur und unserer Echtzeit-Analyse der Vertriebsströme."

Gartner HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Gartner, Cool Vendors in Edge Computing, 24. August 2023. GARTNER und COOL VENDORS sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der Gartner, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Erlaubnis verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologienutzern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsarbeiten ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu MainStreaming MainStreaming ist ein Unternehmen für intelligente Medienbereitstellung, das Unternehmen, Medien und Gaming-Firmen befähigt, ihrem Publikum die bestmögliche Erlebnisqualität zu gewährleisten, indem es Skalierbarkeit und volle Kontrolle über den Videoverteilungsprozess bietet.

Seine Lösung verbessert die Netzwerkeffizienz, bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, verbessert die Servicequalität und bietet eine spürbare finanzielle und ökologische Rendite.

Website: www.mainstreaming.com

