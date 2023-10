Information Office of the People's Government of Liaoning Province

Liaoning setzt nachdrücklich auf internationale Zusammenarbeit, um eine umfassende Wiederbelebung der Region zu fördern

Shenyang, China (ots/PRNewswire)

Eine hochrangige Wirtschafts- und Handelsdelegation der Provinz Liaoning ist Mitte Oktober nach Deutschland, Saudi-Arabien und Russland gereist. Ziel dabei war es, die Interaktionen und die Zusammenarbeit mit diesen Ländern durch freundschaftliche Besuche, Wirtschafts- und Handelsaustausch, Industrieförderung und weitere Ansätze zu stärken. Die Delegierten besuchten auch wichtige Unternehmen und Regionen, um die Zusammenarbeit zu vertiefen. Die Ankunft der Delegierten stieß allerorts auf großes Interesse und positive Reaktionen.

Unter der Leitung wichtiger Führungspersönlichkeiten der Provinz Liaoning besuchte die Delegation zwischen dem 11. und dem 13. Oktober zunächst Deutschland und machte dort insbesondere bei der BMW Group und bei Siemens Station. Die Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning hat sich zum weltweit größten Produktionsstandort der BMW Group und einem der wichtigsten Zentren für New Energy Vehicles (NEV), d. h. Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, des Autoherstellers entwickelt. Siemens wiederum hat vor einigen Jahren ein Empowerment Center in der Reform- und Innovationsdemonstrationszone Shenfu der Provinz eingerichtet. Liaoning möchte die fruchtbaren kooperativen Beziehungen zu deutschen Unternehmen sowie die sich daraus ergebenden gegenseitigen Vorteile ausweiten, so die Informationsstelle der Volksregierung der Provinz Liaoning.

Im Rahmen der Reise nach Saudi-Arabien zwischen dem 14. und 15. Oktober besuchte die Delegation den Hauptsitz von Saudi Aramco. Im März dieses Jahres erfolgte der Spatenstich zum Bau des mit einer Investition von 83,7 Milliarden Yuan ausgestatteten Projekts „Huajin-Aramco Fine Chemical and Raw Materials" in der Stadt Panjin in der Provinz Liaoning. Hierbei handelt es sich um ein umfassendes strategisches Kooperationsprojekt zwischen China und Saudi-Arabien, das von den Regierungen der beiden Nationen gemeinsam beobachtet und gefördert wird. Saudi Aramco ist der weltweit größte Erdölproduzent und das Huajin-Aramco-Projekt stellt die größte Investition des saudi-arabischen Riesen in China dar. Die mehrere Milliarden Yuan kostende Feinchemikalien-Produktionsstätte in Liaoning symbolisiert eine kontinuierliche, intensive Zusammenarbeit zwischen den beiden Seiten und verfügt über ein enormes Potenzial.

Zu guter Letzt besuchten die Delegierten vom 16. bis zum 19. Oktober Russland. Während dieses Aufenthalts fanden Treffen mit dem Vorsitzenden des russischen Föderationsrates und dem stellvertretenden Minister für Fernost- und Arktis-Entwicklung statt und es erfolgte ein Besuch in der Region Primorsky Krai, die seit Langem häufige Kontakte zu Liaoning unterhält. Mit dem Ziel, die industriellen Vorteile von Liaoning in Bereichen wie Gerätebau, Schienenverkehr und elektronische Informationen mit den Stärken von Primorsky Krai im Hinblick auf Häfen und Bergbau zu kombinieren, sind beide Seiten bestrebt, mehr qualitativ hochwertige industrielle Kooperationsprojekte zu schaffen. Die Delegation nahm auch an der Eröffnungszeremonie für den neuen Nonstop-Flug zwischen den Partnerstädten Dalian in der Provinz Liaoning und Wladiwostok in Primorsky Krai teil.

Als eine der wichtigsten industriellen Provinzen Chinas beschleunigt Liaoning die Transformation und Modernisierung seiner traditionellen Industriezweige. Die sozioökonomische Entwicklung schreitet in der gesamten Provinz hervorragend voran. Die Provinz Liaoning möchte die internationale Zusammenarbeit weiter vertiefen und stärken, um weitere konkrete Errungenschaften und so letztlich eine umfassende Wiederbelebung der Region zu fördern.

