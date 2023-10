OrbiMed

OrbiMed sammelt 4,3 $ Milliarden durch private Investmentfonds ein

OrbiMed, ein globales Investmentunternehmen für das Gesundheitswesen, freut sich bekannt zu geben, dass es mehr als 4,3 Milliarden Dollar an Zusagen für ihre neuesten privaten Investmentfonds, einschließlich OrbiMed Private Investments IX, OrbiMed Asia Partners V und OrbiMed Royalty & Credit Opportunities IV, erhalten hat.

Wie ihre Vorgänger ermöglichen es diese neuen Fonds OrbiMed, weltweit zu investieren, von der Seed-Phase für Start-ups, die von OrbiMed ins Leben gerufen wurden, bis hin zu Wachstumskapitalmöglichkeiten. OrbiMed arbeitet eng mit seinen Portfoliogesellschaften zusammen, um maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anzubieten, die Eigenkapital-, Kredit- und lizenzgebührenbasierte Finanzierungen umfassen können. OrbiMed konzentriert sich auf innovative und wachstumsorientierte Möglichkeiten in allen Teilsektoren des Gesundheitswesens, einschließlich Biopharmazeutika, Medizinprodukte, Diagnostika und technologiegestützte Gesundheitsdienstleistungen.

OrbiMed wird von seinen 21 Partnern geleitet und verfügt über ein wachsendes Team von mehr als 130 Fachleuten, die unterschiedliche, sich ergänzende Fähigkeiten in den Bereichen Unternehmensinkubation, Strategie, Betrieb und Finanzen einbringen. Die Fachleute des Unternehmens sind an einem Dutzend globaler Standorte in den wichtigsten Gesundheitsmärkten in Nordamerika, Europa und Asien tätig.

Zu den Investoren dieser neuen Fonds gehört ein breites Spektrum von medizinischen Einrichtungen, Universitätsstiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds, Staatsfonds und Family Offices.

„OrbiMed ist sehr dankbar für die kontinuierliche Unterstützung, die wir von vielen langjährigen Partnern erhalten haben, die in diese Fonds investiert haben", sagte Carter Neild, ein geschäftsführender Partner von OrbiMed. „Wir sind bestrebt darin, die hohen Erwartungen unserer Partner in den kommenden Jahren zu erfüllen."

Informationen zu OrbiMed OrbiMed ist ein führendes Investmentunternehmen im Gesundheitswesen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 17 Milliarden US-Dollar. OrbiMed investiert weltweit in der gesamten Gesundheitsbranche, von Start-ups bis hin zu großen multinationalen Unternehmen, über eine Reihe von Private-Equity-Fonds, Public-Equity-Fonds und Lizenzgebühren/Kreditfonds. OrbiMed ist bestrebt, ein bevorzugter Kapitalgeber zu sein, der maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und umfangreiche globale Teamressourcen bereitstellt, um den Aufbau von erstklassigen Gesundheitsunternehmen zu unterstützen. Das Team von OrbiMed besteht aus mehr als 130 Fachleuten, die in New York City, London, San Francisco, Shanghai, Hongkong, Mumbai (Indien), Herzliya (Israel) und anderen globalen Schlüsselmärkten tätig sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.orbimed.com. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) @OrbiMed.

