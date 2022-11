ARD Presse

Qualitätsoffensive über Satellit: ONE, tagesschau24, phoenix und ARTE sind ab 15. November ausschließlich in HD-Bildqualität zu empfangen

Die SD-Verbreitung dieser Programme über den ASTRA Satellitentransponder 51 wird beendet

Zum 15. November 2022 wird die ARD die Verbreitung der Programme ONE und tagesschau24 sowie des gemeinsam mit dem ZDF veranstalteten Programms phoenix in SD-Qualität über den SES ASTRA Satellitentransponder 51 (10,744 GHz) einstellen. ARTE wird zum selben Zeitpunkt die SD-Verbreitung seines Programms über Satellit beenden. Ab Mitte November können Zuschauer*innen diese Fernsehprogramme ausschließlich in HD-Qualität empfangen - auch für Kabelkund*innen bedeutet das in der Regel, auf HD-Empfang umzustellen.

Zuschauer*innen, die die Programme von ONE, tagesschau24, phoenix und ARTE bisher noch in SD, also in Standard-Qualität nutzen, sollten bis zum 15. November 2022 auf HD wechseln. Die HD-Programme sind in der Regel bereits in der Programmliste aufgeführt und können hier direkt ausgewählt werden ­ es ist meist kein Sendersuchlauf notwendig. Voraussetzung für den Empfang der Programme in HD ist ein geeigneter Receiver oder ein geeignetes TV-Gerät (HD-tauglich und Standard DVB-S2).

Die HD-Programme sind über diese technischen Parameter auffindbar:

ONE HD und tagesschau24 HD

Frequenz: 11,053 GHz (Transponder 39); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

phoenix HD

Frequenz: 11,582 GHz (Transponder 25); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

ARTE HD

Frequenz: 11,494 GHz (Transponder 19); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

Über den Umstieg auf die Sendefrequenzen für den HD-Empfang sowie über die bevorstehende SD-Abschaltung werden die Zuschauer*innen bereits seit Mitte September über Laufbänder, Texttafeln und Audioansagen in den betroffenen Programmen informiert. Im Zeitraum von Ende Oktober bis einschließlich 15. November werden darüber hinaus TV-Spots gezeigt, welche die Zuschauer*innen über den notwendigen Wechsel auf HD hinweisen.

Ab dem 15. November finden Zuschauer*innen auf den vier abgeschalteten SD-Sendern gebündelt alle relevanten Informationen zur Beendigung der SD-Übertragung auf Infotafeln mit Audio - diese werden als Loop ausgespielt und sind so dauerhaft sichtbar.

Wichtiger Hinweis für Haushalte mit Kabelempfang: Für die Weitersendung im Kabelnetz ist der jeweilige Netzbetreiber verantwortlich. Es wird erwartet, dass die SD-Verbreitung von ONE, tagesschau24, phoenix und ARTE in Folge der Satellitenabschaltung auch in den Kabelnetzen beendet wird. Vodafone hat ARTE SD bereits am 23.03.2022 in seinen Kabelnetzen abgeschaltet.

ONE, tagesschau24, phoenix und ARTE stehen den Zuschauer*innen bereits seit langem in hochauflösender HD-Bildqualität über Satellitenempfang zur Verfügung. Neben der Ausstrahlung in HD werden diese Fernsehprogramme bisher noch parallel in SD-Qualität über den Satellitentransponder 51 ausgestrahlt. Mit der Abschaltung zum 15. November 2022 endet der Simulcastbetrieb und damit die SD-Verbreitung der Programme.

Weitere Informationen zum Fernsehempfang über Satellit finden Sie hier: www.ard-digital.de/satellithdtv

