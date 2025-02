Heid Immobilienbewertung & Immobiliengutachter sowie Sachverständigen GmbH

Restnutzungsdauer und steuerliche Vorteile: Katharina Heid von der Heid Immobilienbewertung Hamburg verrät, was Unternehmer wissen müssen

Noch immer unterschätzen viele Unternehmen das Zusammenspiel der Restnutzungsdauer ihrer Immobilien und steuerlichen Ersparnissen – dabei wird es gerade jetzt in einer Phase der Marktstabilisierung zu einem noch wichtigeren Hebel. Warum aber ist das so und welche Potenziale ergeben sich daraus?

Geht es um die Abschreibung betrieblicher Immobilien, orientiert man sich nur allzu gerne an standardisierten AfA-Sätzen – allgemeingültige Werte also, die den individuellen Zustand eines Gebäudes, durchgeführte Modernisierungen und ähnlich spezifische Faktoren kaum oder gar nicht berücksichtigen. Die Folge: Unternehmen verschenken wertvolle Abschreibungspotenziale und zahlen unnötig hohe Steuern. Dabei könnten sie ihre Liquidität längst deutlich verbessern, wenn sie ihre steuerlichen Möglichkeiten insbesondere durch die Verkürzung der Restnutzungsdauer optimal ausschöpfen würden. Hierfür bräuchte es jedoch ein qualifiziertes Gutachten: ein Verfahren, das Kosten sowie Zeitaufwand mit sich bringt – und das Firmeninhaber deshalb viel zu oft scheuen. "Einigen Unternehmern ist schlichtweg nicht klar, welche Vorteile eine geprüfte Anpassung der Restnutzungsdauer mit sich bringt", erklärt Katharina Heid von der Heid Immobilienbewertung Hamburg.

"Unsere Erfahrung zeigt: Wer sich frühzeitig mit der Restnutzungsdauer befasst, erzielt ohne Umwege erhebliche steuerliche Einsparungen", fügt sie hinzu. "Nach all den Preiskorrekturen bieten sich jetzt einmalige Chancen." Mit der Heid Immobilienbewertung Hamburg unterstützt Katharina Heid Firmen unter anderem bei der professionellen Neubewertung von Immobilien. Jährlich erstellt ihr Team aus öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mehr als 5.000 Gutachten, die nicht nur den aktuellen Marktwert, sondern auch steuerliche Optimierungspotenziale berücksichtigen. Ihr Kundenstamm umfasst Banken, Versicherungen, Gerichte und öffentliche Einrichtungen ebenso wie Privat- und Geschäftskunden. Ziel ist es, durch eine präzise Analyse die wirtschaftlich sinnvollste Nutzung von Immobilien sicherzustellen und zugleich steuerliche Vorteile zu maximieren. Warum sich durch die Restnutzungsdauer hierbei im Moment enorme steuerliche Ersparnisse erzielen lassen, verrät Katharina Heid hier.

Neue Marktpreise, neue Restnutzungsdauer – diese Chancen ergeben sich jetzt für Unternehmen

Die Immobilienpreise haben in den letzten Jahren teils erhebliche Schwankungen erlebt. Mit den aktuellen Preisrückgängen hat sich oft auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer vieler Objekte verändert – eine Neubewertung kann hier eine signifikante Rolle spielen. So kann eine korrekt berechnete Restnutzungsdauer die Steuerlast drastisch senken. Dadurch erhöht sich die Liquidität jedes Unternehmens, was wiederum Spielraum für Investitionen schafft.

Wer sich hingegen weiterhin auf veraltete Abschreibungswerte verlässt, riskiert nicht zu unterschätzende finanzielle Nachteile: Einerseits können Unternehmen auf diese Weise keine steuerlichen Einsparungen realisieren, andererseits planen sie womöglich mit zu hohen Kosten für notwendige Investitionen. Besonders problematisch ist dies in Zeiten steigender Betriebsausgaben und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Wer sich also nicht mit dem Thema auseinandersetzt, verzichtet auf Potenziale, die andere Unternehmen bereits erfolgreich nutzen.

Fazit: Jetzt ist die Chance gekommen, um richtig Steuern zu sparen

Letztendlich ist damit genau jetzt der ideale Zeitpunkt, um sich mit den Abschreibungspotenzialen der eigenen Immobilien auseinanderzusetzen – und so langfristig finanzielle Vorteile zu sichern. Ein Unternehmen in Frankfurt hat diese Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der Heid Immobilienbewertung Hamburg bereits ergriffen: Nach der Neubewertung durch ein qualifiziertes Gutachten konnte es durch die angepasste Restnutzungsdauer jährlich 25.000 Euro an Steuerlast einsparen. Und auch allen anderen interessierten Firmeninhabern bietet das Team rund um Katharina Heid präzise Analysen, die sowohl die aktuellen Marktbedingungen als auch steuerliche Rahmenbedingungen berücksichtigen.

