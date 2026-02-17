Skylum

Analyse zeigt: Prag ist die fotogenste Stadt Europas, Berlin folgt

Berlin (ots)

Hersteller der Bildbearbeitungssoftware Luminar Neo (https://skylum.com/de/luminar/), untersucht Bewertungen von Sehenswürdigkeiten in Europa

Deutschland: Dresden hat im Schnitt die besten Sehenswürdigkeiten, Hamburg punktet mit den meisten Top-Bewertungen.

Europäischer Vergleich: In Plowdiw gibt es die beliebtesten Sehenswürdigkeiten, in Prag die meisten.

Das Miniatur Wunderland in Hamburg ist die beliebteste Sehenswürdigkeit in Deutschland - Dresdens Sehenswürdigkeiten sind dafür insgesamt im Schnitt am besten bewertet. Das ist eines der Ergebnisse einer Untersuchung des Luminar-Entwicklerteams von Skylum (https://skylum.com/de/luminar/). Für die Recherche wurden die Durchschnittsbewertung sowie die Bewertungsanzahl von Sehenswürdigkeiten in den 20 einwohnerstärksten Städten in Deutschland sowie in insgesamt 56 Metropolen der europäischen Länder auf Google Maps verglichen.

"Wenn der Name einer bestimmten Stadt fällt, denken die meisten Menschen zuerst an die berühmtesten Sehenswürdigkeiten. Sie wecken nicht selten die Sehnsucht, einen Ort zu besuchen und das Erlebnis auf eigenen Fotos festzuhalten. Durch eine Vielzahl KI-gestützter Bearbeitungstools hilft Luminar Neo dabei, das Beste aus diesen Aufnahmen herauszuholen und jede Art von Attraktion optimal in Szene zu setzen. Insbesondere auf Reisen eignet sich dafür Luminar Mobile, das die Bildbearbeitung bereits unterwegs schnell und bequem möglich macht. So kann etwa der perfekte Social-Media-Post bereits auf dem Weg zur nächsten Attraktion sofort generiert werden", sagt CEO von Skylum Ivan Kutanin.

Dresden ist Deutschlands sehenswürdigste Stadt

Die Sehenswürdigkeiten in Dresden haben mit einer Bewertung von 4,63 im Durchschnitt die besten Google-Ratings und erreichen so den ersten Platz. Platz zwei teilen sich Bremen und München mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,60, Platz drei erreichen Essen und Hamburg mit einer Bewertung von 4,59. Auf den Plätzen vier und fünf befinden sich Wuppertal und Leipzig (4,57) und Nürnberg (4,56).

Auf den drei letzten Plätzen liegen derweil Duisburg (4,44), Berlin (4,49) sowie Köln, Frankfurt am Main, Dortmund, Hannover, Bochum und Bielefeld (alle 4,51).

Insgesamt 22 Sehenswürdigkeiten mit mindestens 1000 Bewertungen in Deutschland erreichen bei Google Maps die Durchschnittsbewertung von 4,8 und sind damit am besten bewertet. Die meisten davon finden sich in Hamburg und Dresden, jeweils fünf Stück.

Die Stadt mit den insgesamt meisten Sehenswürdigkeiten ist Berlin. 60 Stück konnten hier identifiziert werden. München belegt mit 52 Sehenswürdigkeiten Platz zwei, Frankfurt am Main mit 40 Platz drei.

Das sind Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeiten

Die besten Sehenswürdigkeiten Deutschlands haben eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 mit mindestens 1.000 Bewertungen. Dazu gehören das Miniaturwunderland in Hamburg, der Kölner Dom oder auch das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Planten un Blomen in Hamburg sowie der Rhododendron-Park in Bremen sind mit einer Bewertung von 4,8 die beliebtesten Grünanlagen Deutschlands, während die Asamkirche in München oder die Frauenkirche in Dresden zu den beliebtesten Kirchen gehören.

Plowdiw sticht in Europa mit hoch bewerteten Sehenswürdigkeiten hervor

Im europäischen Vergleich hat die bulgarische Stadt Plowdiw im Schnitt die am besten bewerteten Sehenswürdigkeiten bei einem durchschnittlichen Ranking von 4,71. Das estnische Tartu landet mit 4,70 auf dem zweiten Platz. Vilnius und Kaunas teilen sich mit einer Bewertung von 4,68 den dritten Platz, während Athen (4,67) und Warschau (4,66) die Top-Fünf vervollständigen.

Vergleichsweise abgeschlagen sind Espoo in Finnland (4,36, letzter Platz) und Marseille (4,37). Sehenswürdigkeiten in Göteborg sind bei einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 ebenfalls vergleichsweise schlechter bewertet.

Europaweit haben insgesamt 157 Sehenswürdigkeiten eine Bewertung von mindestens 4,8 bei mindestens 1.000 Bewertungen. Die meisten davon, insgesamt zwölf Stück, gibt es in der polnischen Stadt Krakau zu sehen. Istanbul landet mit elf auf Platz zwei, während der dritte Platz von Rom und Athen (neun Stück) belegt wird.

Die insgesamt meisten Sehenswürdigkeiten Europas finden sich in Prag, Rom und Paris. In Prag lassen sich insgesamt 69 Stück bestaunen, während Rom und Paris mit 68 Sehenswürdigkeiten ebenfalls viel zu bieten haben.

Europas beste Sehenswürdigkeit: ein Museum in Krakau

Die einzige Sehenswürdigkeit Europas, die es auf eine glatte Fünf-Sterne-Bewertung schafft, ist das WOMAI-Museum in Krakau. Insgesamt 13 Sehenswürdigkeiten haben eine Bewertung von 4,9, darunter die Süleymaniye-Moschee in Istanbul, das Odeon des Herodes Atticus in Athen oder auch der Palazzo Colonna in Rom.

Trends in der Bildbearbeitung von Sehenswürdigkeiten und Reisefotografie

KI-gestützte Bildbearbeitung: Künstliche Intelligenz übernimmt Routineaufgaben wie Belichtungsanpassung, Rauschreduzierung oder Himmelsersatz. Besonders bei Sehenswürdigkeiten sorgt KI für schnelle, konsistente und visuell starke Ergebnisse. Cinematisches Color Grading: Statt neutraler Farben werden gezielt filmische Looks mit warmen Highlights und kühleren Schatten eingesetzt. So wirken Sehenswürdigkeiten emotionaler, dramatischer und weniger dokumentarisch. Mobile & Cloud-Editing: Bildbearbeitung findet zunehmend direkt auf dem Smartphone oder in der Cloud statt. Das ermöglicht schnelle Workflows unterwegs und ein einheitliches Erscheinungsbild über mehrere Geräte hinweg. Mehr Authentizität, weniger Übertreibung: Überstarkes HDR und unnatürliche Farben verlieren an Bedeutung. Gefragt sind realistische, glaubwürdige Bearbeitungen, die den Charakter des Ortes respektieren. Dark, Moody & Retro-Looks: Dunklere Tonwerte, reduzierte Farben oder analoge Filmästhetik setzen gezielte Akzente. Diese Looks verleihen bekannten Sehenswürdigkeiten Individualität und Wiedererkennungswert.

