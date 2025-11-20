Skylum

Skylum stellt Herbst-Update für Luminar Neo mit neuen Funktionen und Plattform-Ökosystem vor

New York, NY (ots)

Skylum, führender Innovator im Bereich Fotobearbeitungssoftware, kündigt das Herbst-Update für sein Bildbearbeitungsprogramm Luminar Neo an. Diese Version enthält leistungsstarke Verbesserungen bestehender Funktionen sowie neue, innovative Erweiterungen wie ein Luminar Neo-Ökosystem, eine Foto-Restaurierungsfunktion "Restoration" und einen KI-Bearbeitungsassistenten.

Neue Funktionen für Nutzer:innen mit Luminar mobile, Luminar Neo, Cross-Device und Max Lizenzen:

Luminar Neo-Ecosystem und Spaces

Mit Luminar Neo-Ecosystem verbinden sich die Endgeräte der User:innen zu einem leistungsfähigen geräteübergreifenden Bearbeitungs-Ökosystem. Dies erlaubt den Zugriff sowie die Bearbeitung von Bildern auf jedem Gerät der Nutzer:innen. Durch die nahtlose Übertragung von Fotos und Anpassungen beispielsweise zwischen Mobilgeräten und Desktops können Kreative ihre ersten Ideen und Inspirationen direkt von unterwegs auf ihren Mobilgeräten umsetzen. Zurück am Schreibtisch kann der Arbeitsprozess fortgeführt werden.

Mit Spaces können Hobbyfotografen und professionelle Fotografen personalisierte, kuratierte Webgalerien teilen, die inspirieren, verbinden und ihre Arbeit mit ihrer Community, ihren Kunden und anderen Kreativen zum Leben erwecken - ohne dass sie dafür eine eigene Website benötigen.

Verfügbar für Ecosystem-Pass-Inhaber sowie in Cross-Perpetual und Max-Perpetual Lizenz.

Foto-Restaurierung wie vom Profi

Mit einer neuen Fotorestaurierungsfunktion können User:innen historische oder gealterte Fotos, die Risse, Flecken oder Verfärbungen aufweisen, restaurieren. Monochrome, farbstichige oder verblasste Aufnahmen erhalten durch natürliche Farben neuen Glanz. User:innen können so zum Beispiel ihren alten, wertvollen Familien- und Erinnerungsfotos neues Leben einhauchen. Dazu genügt bereits ein Scan - oder sogar nur ein Foto des Originals.

Verfügbar für Ecosystem-Pass-Inhaber, im 2025/2026-Upgrade-Pass sowie in Cross-Perpetual und Max-Perpetual Lizenz.

AI Assistant: Ein personalisierter intelligenter Assistent, der Bearbeitungen und Werkzeug-Shortcuts vorschlägt

Ebenfalls neu ist ein in Luminar Neo integrierter KI-Assistent, der durch kontinuierliche Bildanalyse Bearbeitungstipps gibt, Inspirationen teilt und bei konkreten Arbeitsschritten unterstützt. Wenn User:innen nicht weiterkommen oder kreative Impulse benötigen, steht ihnen der Assistent zur Seite.

Verfügbar für Ecosystem-Pass-Inhaber, im 2025/2026-Upgrade-Pass sowie in Cross-Perpetual und Max-Perpetual Lizenz.

Neue kostenfreie Funktion für sämtliche Luminar-Nutzer:innen

Freies Upgrade für alle bestehenden User:innen: Light-Depth

Die KI-gestützte Funktion "Relight AI", welche Licht und Belichtung in einem Foto gezielt anpasst, um Motiv und Hintergrund auszubalancieren, wurde mit von der neuen noch leistungsstärkeren Funktion "Light Depth" ersetzt. Lichtverhältnisse lassen sich nun gezielt anpassen, um eine dramatischere Wirkung zu erzielen. User:innen können virtuelle Lichtquellen hinzufügen und dreidimensional im Raum des Bildes verschieben, für einen realitätsnahen Effekt.

Verfügbar für alle Nutzer:innen

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Funktionen und Verbesserungen sind ab Anfang November 2025 mit dem nächsten Produkt-Update verfügbar.

Bestandskund:innen erhalten Zugang zum neuen Ecosystem mit dem Ecosystem-Pass für 69 Euro. Neukund:innen erhalten Zugang in den Cross-device Perpetual für 109 Euro und Max-Perpetual-Lizenzen 129 Euro.

Die Foto-Restaurierungsfunktion "Restoration" und der AI Assistant sind im Ecosystem-Pass, im 2025/2026-Upgrade-Pass für 49 Euro sowie ebenfalls in den Cross-device Perpetual und Max-Perpetual-Lizenzen enthalten.

Die neue Light-Depth-Funktion steht allen User:innen bei Release zur Verfügung.

Inhaber:innen des Ecosystem-Pass und des 2025/2026-Upgrade-Pass dürfen sich im Frühling 2026 ebenfalls auf das 2026 Spring Update freuen.

Weitere Informationen zu Preisen und Zugängen finden Sie auf der Webseite.

Black-Friday-Special

Bestandskund:innen: Der Ecosystem Pass sowie der 2025/2026 Upgrade Pass sind für begrenzte Zeit um jeweils 50 Prozent rabattiert.

Neukund:innen erhalten die Cross-device Perpetual, die Max Perpetual und die Desktop Perpetual Lizenz für kurze Zeit um 77 Prozent vergünstigt.

Luminar Neo kann auf der offiziellen Website von Skylum sowie im Microsoft Store und im Apple Mac App Store erworben werden.

Weitere Informationen zu Preisen, den verschiedenen Lizenzmodellen und den darin enthaltenen Funktionen finden Sie auf der Website von Skylum.

Über Skylum

Skylum ist ein globales Unternehmen für Bildbearbeitungstechnologie, das sich der Revolutionierung der Welt der Bildbearbeitung und kreativen Tools verschrieben hat. Sein Kernprodukt, Luminar Neo , ermöglicht es Fotografen aller Könnensstufen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihre Visionen mit fortschrittlichen KI-basierten Technologien in die Realität umzusetzen, während der Künstler die vollständige Kontrolle über das Endergebnis behält. Skylum hat den Red Dot Award, Apples Best of Year und die Auszeichnung "Best Imaging Software" von TIPA und EISA sowie mehrere andere renommierte Branchenpreise gewonnen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Original-Content von: Skylum, übermittelt durch news aktuell