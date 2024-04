Ethara

ETHARA: DER ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX DER FORMEL 1 VERSPRICHT IM DEZEMBER DAS BISHER GRÖSSTE RENNWOCHENENDE, DA DER SPORT SEIN EXPONENTIELLES GLOBALES WACHSTUM FORTSETZT

Ethara, der Organisator des Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024, bereitet sich auf das aufregendste Rennwochenende aller Zeiten vom 6. bis 8. Dezember vor, wobei die Spannung bei der Eröffnungsfeier am Dienstagabend im Louvre Abu Dhabi den Fieberpegel erreichte.

Das #AbuDhabiGP 2023-Wochenende verzeichnete einen Besucherrekord von 170.000 Fans, die die Action auf dem Yas Marina Circuit genossen, wobei 65 % der Gäste von außerhalb der VAE kamen. Im Jahr 2023 war der Einfluss der Veranstaltung mit Ausgaben von insgesamt 1,165 Mrd. AED für ein Wochenende unbestreitbar und stärkte Abu Dhabis Position als Drehscheibe für große Sport-, Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen im Einklang mit seiner strategischen Vision der wirtschaftlichen Diversifizierung.

Das Yas All In Programm lockte im letzten Jahr mehr als 19.000 Besucher in die Yas Island Theme Parks, während über 5.500 Besuche im Louvre Abu Dhabi und Qasr Al Watan verzeichnet wurden. Auch in diesem Jahr können die Fans diese kostenlosen Erlebnisse mit ihrem Tagesticket für das Rennwochenende sowie mit dem Yasalam After-Race Concert am selben Abend nutzen - alles zusammen ergibt einen unvergleichlichen Städtetrip.

Im Rahmen der Verbesserungen für die F1-Fans werden die Rennbesucher am Donnerstag, den 5. Dezember, vor dem Saisonfinale zum ersten Mal die Gelegenheit haben, auf dem legendären Yas Marina Circuit zu fahren. Die Initiative Run #AbuDhabiGP unterstreicht das Engagement von Ethara für eine gesunde und aktive Gemeinschaft und baut auf der regelmäßigen wöchentlichen TrainYAS-Aktivität auf, die seit ihrer Gründung über eine Million Teilnehmer an die Rennstrecke gebracht hat.

Saif Rashid Al Noaimi, CEO von Ethara, kommentierte: "Ethara ist wieder einmal bereit, einen vollen Kalender mit preisgekrönten Veranstaltungen zu liefern und unseren Fans unglaubliche Spektakel zu bieten und unser Markenversprechen einzulösen, Momente zu schaffen, die zählen. Yas Island und Abu Dhabi setzen höhere Maßstäbe als je zuvor und locken Tausende von internationalen Besuchern in diese regionale Drehscheibe, die eine Kombination aus Tourismus und großen Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen suchen".

Die mit mehreren Platin- und Grammy-Preisen ausgezeichnete Rockband Muse wird beim FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2024 auftreten, dem größten Sport- und Unterhaltungsevent der Region. Dies gaben Ethara und Live Nation Anfang der Woche bei einer VIP-Veranstaltung in Abu Dhabi bekannt.

Die Organisatoren ermutigen F1- und Unterhaltungsfans, ihre Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi vor Ende April zu buchen, um in den Genuss von Yasalam-Frühbucherangeboten zu kommen, darunter exklusiver früher Zugang und Rabatte von bis zu 30 % auf Yasalam After-Race Concert Golden Circle Upgrades; dieses Angebot gilt bereits für Fans, die Tickets gekauft haben.

Weitere aufregende Ankündigungen werden zu gegebener Zeit folgen. Fans können sich ihren Platz bei der größten Sport- und Unterhaltungsveranstaltung der Region vom 6. bis 8. Dezember auf Yas Island sichern: www.abudhabigp.com

