New England Patriots

New England Patriots kommen zurück nach Deutschland: Legendary Tour stimmt Fans auf NFL-Spiel in München-Spiel ein

Foxborough/München (ots)

Die New England Patriots spielen 2026 wieder in Deutschland - und bringen ihre Fans schon Monate vor dem Kickoff in Stimmung. Im Rahmen der neuen Legendary Tour schickt der sechsmalige Super-Bowl-Champion seine erfolgreiche Historie ab sofort quer durch die Republik, bevor am 15. November das große Highlight steigt: das Regular-Season-Spiel gegen die Detroit Lions in der Münchener Allianz Arena.

Mit der Legendary Tour holen die Patriots ein Stück Foxborough und NFL nach Deutschland: Ein Patriots-gebrandeter Championship Container wird zum Herzstück einer Roadshow, die an ausgewählten Sport-Events Halt macht. Dort wird der Container zum Community Hub - ein Erlebnisraum für Football-Neulinge und Hardcore-Fans gleichermaßen. Besonderes Highlight: Nach dem letzten Playoff-Spiel der vergangenen Saison wurde der Rasen im Gillette Stadium für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ausgetauscht. Ein Teil des Kunstrasens wurde für die Legendary Tour nach Deutschland geschickt. Fans haben so im Rahmen der Tour die Möglichkeit, auf dem "heiligen Rasen" das beliebte US-Spiel Cornhole zu spielen, auf dem zuvor Drake Maye und sein Team auf demWeg zum Super Bowl gestanden haben.

"Dass die Patriots wieder in Deutschland spielen, ist einfach großartig. Die Legendary-Tour soll alle Fans und die, die es vielleicht werden wollen, auf das Spiel einstimmen. Und wann hat man schon mal die Möglichkeit, auf dem Rasen des Gillette Stadiums zu spielen?" freut sich Sebastian Vollmer.

Einmalige Fan-Erlebnisse: Von Hall-of-Fame-Items bis Original-Rasen aus dem Patriots-Stadion

Anhand von ikonischen Covern des seit 70 Jahren erscheinenden US-Magazins "Sports Illustrated" - einem wegweisenden Archiv der amerikanischen Sportkultur, das Teams wie die Patriots seit langem in den Mittelpunkt der nationalen Sportberichterstattung rückt - wird die stolze Geschichte der Patriots dank Sports Illustrated Tickets für Besucher erlebbar. Rund um den Container wartet ein vielfältiges Aktivierungsprogramm: Fans können bei der Quarterback Challenge ihre Wurfkünste testen oder in der Patriots-Fotobox Erinnerungsfotos im Team-Look machen. Shell ClubSmart sorgt mit einem digitalen Glücksrad für zusätzliche Spannung und verlost exklusive Preise bis hin zu Tickets für das Spiel in München.

Im "Home ft he Patriots" Bereich bringt DERTOUR ausgewählte Exponate aus der Patriots Hall of Fame nach Deutschland - darunter ein von Tom Brady getragener Handschuh und ein Schuh von Drew Bledsoe. So können Fans der Patriots-Geschichte wortwörtlich näherkommen als je zuvor. Bei typischen US-Games wie Cornhole erleben Gäste Foxborough-Feeling pur - inklusive der einmaligen Möglichkeit, dies auf dem Original-Rasen aus dem Gillette Stadium zu spielen.

Bei allen Stopps ist Maskottchen Pat Patriot mit dabei und sorgt für authentische Game-Day-Stimmung, Autogramme und Fotos mit den Fans. Darüber hinaus werden an ausgewählten Terminen auch Special Guests vor Ort sein - darunter die Patriots-Legende Sebastian Vollmer sowie die beiden deutschen Flag-Football-Spielerinnen Pia Schwarz und Mona Stevens. So bekommen Fans nicht nur ein Stück Patriots-Geschichte, sondern auch direkte Begegnungen mit prägenden Gesichtern der Patriots und der Football-Community.

Zwei der insgesamt vier Stopps der Legendary Tour finden im Zuge der Kooperation mit der DTM statt. Los ging es am vergangenen Wochenende beim DTM-Rennen am Norisring, im Oktober folgt das zweite DTM-Rennen am Hockenheimring. Mit dem MotoGP-Rennen am Sachsenring kommt ein weiteres Motorsport-Highlight dazu. Im August macht die Tour bei der Flag Football Weltmeisterschaft in Düsseldorf Halt. Das große Finale der Legendary Tour findet dann am 15. November im Rahmen des Munich Games gegen die Detroit Lions in München statt.

Legendary Tour 2026: Weitere Termine im Überblick

10.-12. Juli 2026 - Sachsenring (MotoGP-Rennen)

13.-16. August 2026 - Düsseldorf (IFAF Flag Football Weltmeisterschaften)

09.-11. Oktober 2026 - Hockenheimring (DTM-Rennen)

13. -15. November 2026 - München (Munich Game vs. Detroit Lions)

Mit der Legendary Tour und dem Regular-Season-Spiel in München setzen die New England Patriots ihr Engagement in der DACH-Region fort. Ziel ist es, die Faszination American Football noch erlebbarer zu machen, Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern und die Verbindung zwischen Foxborough und der deutschsprachigen Fanbasis weiter zu stärken.

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