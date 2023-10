ADKL

Dr. Frank Hülsberg wechselt von Grant Thornton zu ADKL - als Unternehmer für Unternehmer

Düsseldorf (ots)

Dr. Frank Hülsberg wechselt am 1. November 2023 zur Beratungsgesellschaft ADKL in Düsseldorf, spezialisiert auf Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung und Insolvenzverwaltung für mittelständische Unternehmen. Er kommt von Grant Thornton, wo er Mitglied des Vorstands war und tritt bei ADKL als Vorstand und Partner ein.

Er begründet seinen Wechsel, "um mit kollegialem Esprit wieder unternehmerisch zu arbeiten, als Unternehmer für Unternehmer." Die dafür notwendigen "kurzen Wege von der Analyse über die Entscheidung bis zur Umsetzung" finde er bei ADKL. Überdies sei es eine "echte Herzensaufgabe", mit Rat und Tat mittelständischen Unternehmen zur Verfügung zu stehen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden.

Dr. Hülsberg: "Es kommt unbedingt darauf an, dem Mittelstand das zu geben, was er haargenau benötigt - mit Tempo, Klarheit und Präzision." Groß angelegte Erklärungen brauche niemand und dafür wolle er auch nicht seine Zeit opfern. Entscheidend sei allein, was praxistauglich sei.

Sein Beratungs-Spektrum umfasst die Beratung von mittelständischen Unternehmen in Risikolagen, z.B. durch Sonderuntersuchungen, Adressierung von besonderen Unternehmensrisiken wie etwa Cyber-/IT-Sicherheit, sowie Beratung zu effizienten und effektiven Management-Strukturen und aktuellen Compliance-Themen (ESG, Lieferketten, Hinweisgebersystem etc.).

Tobias Polka, Mitglied des Management Boards von ADKL, sieht den Zugang als großen und wichtigen Schritt nach vorne: "Mit Dr. Hülsberg gewinnen wir eine bekannte Berater-Persönlichkeit und runden unser Service Portfolio in immer wichtiger werdenden Themen des Mittelstands ab."

