Voltpol GmbH

Von der Planung bis zur Installation: Wie Voltpol Hausbesitzern bei Photovoltaik-Projekten zur Seite steht

Bild-Infos

Download

Norderstedt (ots)

Anhaltender Anstieg der Energiekosten und ein Trend zur Selbstversorgung: Jedes zehnte deutsche Eigenheim setzt bereits auf Photovoltaik - und die Nachfrage wächst. Lukas Linthout und Konstantin Tuludis, Geschäftsführer von Voltpol, bieten in diesem Kontext von der Planung bis zur Installation ein umfassendes, bezahlbares Komplettpaket an. Welche Leistungen zu ihrem Angebotsspektrum gehören, inwiefern sie sich von der Konkurrenz absetzen und welche Visionen sie verfolgen, erfahren Sie hier.

In Deutschland zeigt die Kurve für den Einsatz von Solarenergie eine klare Richtung: aufwärts. So greifen immer mehr Hausbesitzer auf Photovoltaik-Module zurück, um den eigenen Energiebedarf zu decken. Trotz dieser positiven Entwicklung sind noch immer viele Interessenten unentschlossen, ob sie den Schritt zur Selbstversorgung gehen sollen. Zwar lockt die Aussicht auf niedrigere Energiekosten und eine unabhängige Stromversorgung, doch Hindernisse wie hohe Anschaffungskosten und lange Lieferzeiten sorgen weiterhin für Zweifel. "Die aktuellen Bedingungen waren nie besser - daher raten wir jedem, jetzt mit dem Projekt zu beginnen. Wer hingegen zögert, wird den steigenden Energiekosten gegenüberstehen und könnte es später bereuen", warnt Lukas Linthout, Geschäftsführer von Voltpol.

"Um eine reibungslose und möglichst kosteneffiziente Umsetzung sicherzustellen, ist ein vertrauenswürdiger Partner erforderlich, der die Kosten kalkuliert, sorgfältig plant und eine fachmännische Montage gewährleistet", fügt sein Geschäftspartner Konstantin Tuludis hinzu. Gemeinsam bieten die Experten ein ganzheitliches Serviceangebot, das genau diese Aspekte berücksichtigt. Beide verfügen über tiefgreifende Expertise im Bereich der Photovoltaik und haben schon zahlreiche Hausbesitzer bei der Umsetzung von Solarprojekten begleitet. Dank eines umfangreichen Netzwerks aus Herstellern können sie zudem kurze Lieferzeiten und qualitativ hochwertige Anlagen garantieren. Dadurch können ihre Kunden nicht nur ihre Energiekosten signifikant senken, sondern auch die Umweltbelastung verringern.

Von der Konzeption bis zur Installation: Voltpols ganzheitlicher Ansatz im Bereich Photovoltaik

"Nachdem Hausbesitzer sich auf unserer Webseite eingehend über die Photovoltaik-Optionen informiert und den Kontakt zu uns aufgenommen haben, setzen wir üblicherweise eine detaillierte Planungsphase in Gang - ein Vorgang, der bereits als eines unserer Differenzierungsmerkmale gilt", so Lukas Linthout. Durch ein ausgeklügeltes Qualitätsmanagement wird dabei jede Planung einem mehrstufigen Prüfverfahren unterzogen. Dies ermöglicht die frühzeitige Identifikation und Eliminierung potenzieller Schwachstellen. Schließlich lässt sich die Planung einer solchen Anlage nicht einfach schematisch von einem Gebäude auf das nächste übertragen: Sie erfordert eine individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten. Im Gegensatz zu Unternehmen, die lediglich grobe Anpassungen vornehmen, strebt dieser Ansatz eine Optimierung der Anlagenleistung an.

Vor dem Installationsbeginn setzt Voltpol darüber hinaus eine Wirtschaftlichkeitsanalyse an, um die rasche Amortisation der Anlage zu gewährleisten. Durch enge Beziehungen zu Herstellern und qualifizierte Montageteams kann eine Lieferung innerhalb von zwei Wochen - und ebenso eine schnelle Montage - realisiert werden. Bei Privathaushalten wird die maximale Leistung auf 30 Kilowatt-Peak begrenzt, um so steuerliche Belastungen durch Mehrwertsteuer und Einspeisevergütungen zu umgehen. "Um stets maximale Stromerzeugungseffizienz zu garantieren, setzen wir außerdem konsequent auf Bauteile von höchster Qualität", unterstreicht Konstantin Tuludis.

Vision und Verantwortung: Wie Voltpol den Energiesektor prägen will

"Die Grundpfeiler unseres Unternehmens waren schon immer Ehrlichkeit, Transparenz und Qualität", betont Lukas Linthout. Diese Werte manifestieren sich auch deutlich in den Ergebnissen, die Voltpol in der Photovoltaik-Branche erzielt. In einem Sektor, in dem diese Standards leider nicht immer universal sind, hebt sich Voltpol demnach durch gründliche Beratung, akribische Planung und fachmännische Realisierung ab. Kunden können sich dabei stets darauf verlassen, dass ihnen Anlagen präsentiert werden, die weder über- noch unterdimensioniert und genau auf ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtet sind.

Voltpol beabsichtigt ferner, sein Leistungsportfolio durch die Erschließung des Gewerbesektors und den Ausbau über die deutschen Landesgrenzen hinaus zu erweitern. Zusätzlich ist die Integration weiterer Zukunftstechnologien wie Wärmepumpen und Smart-Home-Lösungen geplant - niemals aber zulasten der Qualität. "Wir möchten an unseren bisherigen Erfolgen anknüpfen und einen echten Unterschied machen - nicht nur innerhalb der Branche, sondern auch in der Art, wie Energie genutzt und erlebt wird", fasst Konstantin Tuludis zusammen.

Sie wollen Ihr Eigenheim mit bester Photovoltaik-Technik ausstatten und sich damit vom öffentlichen Stromnetz unabhängig machen? Dann melden Sie sich jetzt bei Lukas Linthout und Konstantin Tuludis und sichern Sie sich Ihr persönliches Angebot!

Original-Content von: Voltpol GmbH, übermittelt durch news aktuell