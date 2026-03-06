Otter Consult GmbH

Firmenkauf statt Startup: Michael Polit von der Otter Consult GmbH erklärt, warum der Mittelstand die bessere Gründerchance sein kann

Bild-Infos

Download

Schwarzach (ots)

Der Traum von der Selbstständigkeit beginnt für viele ambitionierte Menschen mit einer vermeintlich logischen Idee: ein eigenes Startup gründen und bei null anfangen. Doch während Gründer an Konzepten feilen, Kapital suchen und um erste Kunden kämpfen, stehen im deutschen Mittelstand zahllose erfolgreiche Unternehmen ohne Nachfolge da. Warum also nicht ein funktionierendes Business übernehmen, statt eines zu gründen?

Der einzig valide Weg in die Selbstständigkeit scheint für viele Menschen nur über die Gründung eines Startups zu führen. Tatsächlich aber bringt dieser Schritt mehr Unsicherheiten mit sich, als zunächst erwartet: Neue Produkte müssen entwickelt, Märkte erst erschlossen und Kunden mühsam aufgebaut werden. Gleichzeitig entstehen hohe Investitionen in Marketing, Infrastruktur und Personal, während stabile Umsätze oft erst Jahre später erreicht werden. Hinzu kommt außerdem: Vielen potenziellen Gründern fehlt praktische Erfahrung in Bereichen wie Unternehmensführung, Liquiditätsplanung, Vertragsgestaltung oder Finanzierungsgesprächen mit Banken. Die Folge ist ein hohes persönliches und finanzielles Risiko – und nicht selten die Sorge, dass eine Gründung scheitern könnte. „Wer sich ausschließlich auf eine klassische Neugründung fokussiert, übersieht häufig eine deutlich stabilere Alternative“, erklärt Michael Polit von der Otter Consult GmbH.

„So ist der Firmenkauf für viele ambitionierte Menschen oft sogar der vielversprechendste Weg in die Selbstständigkeit – vorausgesetzt, er wird strukturiert vorbereitet und wirtschaftlich sauber bewertet“, fügt er hinzu. Genau hier setzen die Experten der Otter Consult GmbH an: Das Unternehmen begleitet seit Jahren Kaufinteressenten bei Firmenkäufen, Unternehmensübernahmen und Nachfolgelösungen im deutschen Mittelstand. Gemeinsam mit Fabian Zamzau und Markus Steck bringt Michael Polit dabei umfangreiche Erfahrung aus zahlreichen Transaktionen mit. Ihre Firmengruppe war bereits an über 26 eigenen Unternehmenskäufen und -verkäufen beteiligt und begleitet jährlich mehr als 50 Unternehmensnachfolgen. Dabei analysieren die Experten wirtschaftliche Kennzahlen, strukturieren tragfähige Finanzierungskonzepte und unterstützen Kaufinteressenten bei Verhandlungen mit Verkäufern, Banken, Steuerberatern und Rechtsanwälten. Welches Potenzial darin auch für angehende Unternehmer schlummert, verrät Michael Polit hier.

Warum bestehende Unternehmen oft die besseren Startbedingungen bieten

Ein etabliertes mittelständisches Unternehmen bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die angehende Unternehmer bei einer klassischen Neugründung erst über Jahre hinweg aufbauen müssten. In vielen Betrieben arbeiten eingespielte Teams mit klar definierten Verantwortlichkeiten, sodass das operative Tagesgeschäft auch ohne permanente Eingriffe des Eigentümers funktioniert. Vertrieb, Leistungserbringung, Einkauf und Verwaltung folgen häufig strukturierten Abläufen, die sich über Jahre bewährt haben. Hinzu kommen gewachsene Kundenbeziehungen und stabile Lieferantenkontakte, die für planbare Umsätze sorgen.

Statt bei null zu beginnen, können Übernehmer somit direkt in ein funktionierendes Geschäftsmodell einsteigen und vorhandene Strukturen weiterentwickeln. „Der größte Vorteil einer Unternehmensübernahme liegt darin, dass bereits ein Markt existiert“, betont Michael Polit von der Otter Consult GmbH. „Das Unternehmen hat Kunden, Umsätze und eine feste Marktposition – diese Basis reduziert viele typische Risiken einer Neugründung erheblich.“ Darüber hinaus verfügen viele mittelständische Betriebe über eine starke regionale Verankerung sowie einen etablierten Namen, der Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern schafft. Diese Reputation bildet eine solide Grundlage, auf der neue Inhaber ihre eigenen unternehmerischen Ideen aufbauen können.

Ungenutzte Entwicklungspotenziale im Mittelstand

Viele mittelständische Unternehmen wurden über Jahrzehnte erfolgreich geführt – gleichzeitig bleiben zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten ungenutzt. Besonders im Bereich Digitalisierung bestehen häufig große Potenziale. Papierbasierte Prozesse, manuelle Abstimmungen oder fehlende Transparenz bei Kennzahlen können durch moderne Softwarelösungen und professionelles Controlling deutlich verbessert werden. Auch im Marketing liegt oft erhebliches Wachstumspotenzial. Während sich viele Betriebe bisher auf Empfehlungen oder regionale Bekanntheit verlassen haben, können eine professionelle Online-Präsenz, klare Positionierung und digitale Marketingmaßnahmen neue Kundengruppen erschließen.

„Gerade Käufer mit Führungserfahrung oder technischem Hintergrund erkennen häufig schnell, wo sich Effizienz steigern oder neue Märkte erschließen lassen“, erläutert Michael Polit von der Otter Consult GmbH. Optimierte Prozesse, klar definierte Verantwortlichkeiten und strukturierte Unternehmenssteuerung können zudem die Profitabilität deutlich erhöhen. Für viele Käufer entsteht so nicht nur die Chance auf unternehmerische Selbstständigkeit, sondern auch auf eine nachhaltige Wertsteigerung des gekauften Unternehmens.

Struktur, Prüfung und Finanzierung: Der Schlüssel zu einer sicheren Übernahme

Trotz der zahlreichen Chancen erfordert eine Unternehmensübernahme stets eine sorgfältige Vorbereitung. Typische Risiken können beispielsweise eine starke Abhängigkeit von einzelnen Großkunden, fehlende zweite Führungsebenen oder Investitionsstau in Maschinen und Infrastruktur sein. Daher ist eine gründliche wirtschaftliche und rechtliche Prüfung unerlässlich. Im Rahmen einer solchen Analyse werden Umsätze, Margen, Liquidität, Kostenstrukturen und zukünftige Ertragsaussichten detailliert bewertet. Auch bestehende Verträge mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern müssen unter die Lupe genommen werden.

„Eine fundierte Bewertung auf Basis betriebswirtschaftlicher Kennzahlen ist dabei ebenso entscheidend, um den realistischen Wert eines Unternehmens zu bestimmen“, so Michael Polit. Auch die Finanzierung kann häufig flexibler gestaltet werden, als viele Interessenten zunächst vermuten: Neben Eigenkapital kommen unter anderem Verkäuferdarlehen, Bankdarlehen, Earn-Out-Regelungen oder staatliche Förderprogramme infrage. In vielen Fällen kann bereits eine Kapitalbasis von etwa 30.000 Euro ausreichen – vorausgesetzt, das Zielunternehmen verfügt über stabile wirtschaftliche Kennzahlen.

Vom Einstieg zur unternehmerischen Perspektive

Ist der Kaufprozess erfolgreich abgeschlossen, beginnt für viele Käufer eine neue unternehmerische Phase. Eine strukturierte Übergabe durch den bisherigen Eigentümer ermöglicht dabei den notwendigen Wissenstransfer und sorgt für Stabilität im Unternehmen. Schritt für Schritt können neue Inhaber eigene Ideen einbringen, Prozesse modernisieren und das Unternehmen strategisch weiterentwickeln. Langfristig eröffnet eine erfolgreiche Unternehmensübernahme somit zahlreiche Perspektiven: Neben einem steigenden unternehmerischen Einkommen besteht die Möglichkeit, Vermögen über den Unternehmenswert aufzubauen oder weitere Betriebe zu erwerben.

Gleichzeitig trägt jede erfolgreiche Nachfolgelösung dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und gewachsene wirtschaftliche Strukturen zu erhalten. „Der Firmenkauf ist für viele ambitionierte Führungskräfte und Meister eine unterschätzte Chance“, fasst Michael Polit zusammen. „Wer bereit ist, bestehende Unternehmen weiterzuentwickeln, kann unternehmerische Freiheit mit einer deutlich stabileren Ausgangslage verbinden.“

Sie denken über den Schritt in die Selbstständigkeit nach, ohne bei null zu beginnen? Michael Polit von der Otter Consult GmbH steht für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung, um den Firmenkauf als möglichen Weg einzuordnen.

Original-Content von: Otter Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell