Premiere in Hannover

Neue Konferenz "KnowledgeMove" bringt Forschung in die Anwendung. Technologietransfer neu gedacht - am 19. Juni 2025 im Karriere-Campus Hannover

Hannover

Wie wird aus Forschung marktfähige Innovation? Wie kann Wissen wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkung entfalten? Diese Fragen stehen im Zentrum der neuen Technologietransfer-Konferenz KnowledgeMove, die am 19. Juni 2025 erstmals in Hannover stattfindet. Veranstaltet wird die Konferenz von hannoverimpuls in enger Kooperation mit der Leibniz Universität Hannover und der Hochschule Hannover.

"Diese Konferenz bietet eine optimale Plattform, um regionale Innovationskraft durch gezielten Transfer zu fördern. Unser Ziel ist es, zukunftsweisende Lösungen gemeinsam zu entwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit der Region Hannover nachhaltig zu steigern", betont Doris Petersen, Geschäftsführerin von hannoverimpuls.

Die Premiere von der KnowledgeMove richtet sich an Unternehmen, Startups, Forschende und Transferexpert*innen gleichermaßen. Das Programm umfasst Keynotes, Panels, Networking-Formate sowie eine Innovationsausstellung mit Best-Practice-Beispielen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik, nachhaltige Technologien, Gesundheitsinnovationen und mehr.

Hochkarätiger Auftakt mit führenden Köpfen der Region

Nach dem Grußwort von Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs diskutieren Prof. Dr. Volker Epping (Präsident der Leibniz Universität Hannover), Prof. Dr. Martin Grotjahn, (Vize-Präsident der Hochschule Hannover) und Doris Petersen (hannoverimpuls) im Eröffnungstalk über die Rolle von Wissenschaft und Technologietransfer für einen zukunftsfähigen Innovationsstandort. Ein weiterer Höhepunkt der Konferenz ist die Keynote von Prof. Dr. Günther Schuh, Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen und Gründer von e.GO Mobile, der zum Thema "Deep-Tech Transfer in Deutschland - Herausforderungen und Lösungsimpulse" spricht und dabei seine Erfahrung aus Wissenschaft, Industrie und Unternehmertum einbringt.

Im Anschluss beleuchtet Prof. Dr. Henning Vöpel, Ökonom und Vorstand des Centrums für Europäische Politik, in seiner Keynote unter dem Titel "Fortschritt in der Polykrise: Wie Neues entsteht und weshalb wir uns so schwer damit tun" die Herausforderungen und Chancen von Innovation in Zeiten globaler Umbrüche.

Forschung trifft Praxis: Parallelsessions & Best Practices

In zwei parallelen Themensträngen erwarten die Teilnehmenden ab 11 Uhr konkrete Transferbeispiele aus Bereichen wie:

Gesundheitstechnologie & 3D-Druck

Künstliche Intelligenz in Medizin & Industrie

Nachhaltige Produktion & Energieeffizienz

Quantentechnologie im "Quantum Valley Lower Saxony"

"How to Fail with AI" - ein realitätsnaher Erfahrungsbericht zum KI-Transfer

Zum Konferenzfinale gibt Dr. Stefan Groß-Selbeck, Vorsitzender der Gründungskommission der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI), um 16:45 Uhr einen Impulsvortrag zum Thema: "Ein anwendungsorientierter Aufbruch für Forschung und Innovation in Deutschland". Dabei zeigt er neue Wege auf, wie Wissens- und Technologietransfer systematisch gestärkt werden können.

Zum Abschluss der Konferenz wird Prof. Dr. Josef von Helden (Präsident der Hochschule Hannover) im Rahmen des Abschlusstalks den Blick nach vorn richten - mit Impulsen, wie der Transfer gestärkt und der Innovationsstandort langfristig erfolgreich gestaltet werden kann.

"Die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis ist ein wesentlicher Treiber für die Innovationskraft in Wirtschaft und Gesellschaft", sagt Prof. Dr. Josef von Helden, Präsident der Hochschule Hannover. "Ich sehe in KnowledgeMove eine ideale Plattform, um den Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Startups gezielt zu fördern."

Auch die Leibniz Universität Hannover unterstützt die Konferenz mit Nachdruck. Ihr Präsident, Prof. Dr. Volker Epping, unterstreicht: "Wissenschaft wirkt, wenn sie Verbindungen schafft. KnowledgeMove ermöglicht diesen Transfer - und positioniert Hannover als starken Standort für zukunftsfähige Lösungen."

Mit dem Karriere-Campus Hannover als Veranstaltungsort setzt KnowledgeMove ein bewusstes Zeichen für die Nähe zur Ausbildung und zum wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Konferenz soll nicht nur Technologie verständlich machen, sondern vor allem in die Anwendung bringen - von der Idee zur Innovation, vom Labor in den Markt.

Speaker*innen, Programm und Tickets unter: https://ots.de/MVp4xc

