Bacardi Limited Deutschland

Mit Shake Your Future bildet Bacardi die nächste Generation von Berliner Mixolog:innen aus: Erfolgreicher Start der Initiative in Top-Bar Galander

Bacardi reagiert auf die steigende Nachfrage nach Fachkräften im Gastgewerbe und bildete in den letzten vier Wochen junge Erwachsene zu professionellen Barkeeper:innen aus. Am 28. September 2023 übernahmen die Nachwuchstalente den kompletten Betrieb der Kreuzberger Bar "Galander".

Die Bacardi-Initiative Shake Your Future feierte am vergangenen Donnerstag, den 28. September deutsche Premiere in Berlin. Shake Your Future ist eine Initiative, die jungen Erwachsenen die einmalige Chance gibt, sich zu professionellen Mixolog:innen ausbilden zu lassen.

Eine Gruppe von zehn jungen Erwachsenen nahm in den letzten vier Wochen an einem zertifizierten Intensivlehrgang in der renommierten "Galander Bar Academy", einer Barschule, in Berlin teil. Hier erwarben sie im täglichen Präsenzunterricht die notwendigen Qualifikationen, um eine Karriere im Bereich der Mixologie zu starten.

Es folgte der ultimative Test für die Shake-Your-Future-Schüler:innen: Am gesamten Abend des 28. September übernahmen sie den Tresen der Galander Bar in Berlin Kreuzberg und bewiesen ihr Können im Cocktail-Mixen. Vom Seating der Gäste über die Bestellung bis zur professionellen Zubereitung und Präsentation der Drinks stellten die Teilnehmenden ihre neu erworbenen Fähigkeiten unter Beweis - bei klassischen Rezepten und eigenen Kreationen.

Eine Jury, bestehend aus Lars Klee, Trade Ambassador bei Bacardi Deutschland, Martin Thibault, Advocacy Manager bei Bacardi DACH und Barprofis wie dem Spirituosenexperten Jens Kümmerer, bewerteten am Ende des Abends die Leistung der angehenden Mixolog:innen. Auch Gäste der Bar konnten ihre Erfahrung via QR-Code bewerten.

Die Absolvent:innen von Shake Your Future erhielten ein international anerkanntes Zertifikat, das ihnen nun langfristige Karrierechancen in der Branche eröffnet. Alle acht Absolvent:innen haben schon jetzt bestätigte Stellen in Bars sichern können.

Bacardi startete die Shake-Your-Future-Initiative im Jahr 2018 als Pilotprojekt, um der Jugendarbeitslosigkeit im Pariser Vorort Saint-Ouen entgegenzuwirken. Seitdem wurde das Projekt auf Spanien, Italien und viele weitere Länder außerhalb Europas ausgeweitet, um bis 2030 insgesamt 10.000 Personen weltweit diese Möglichkeit zu bieten.

Nicolas Rampf, Geschäftsführer von Bacardi Deutschland, äußerte sich über den erfolgreichen nationalen Start der Initiative: "Der Start von Shake Your Future in Deutschland war ein voller Erfolg. Die Begeisterung und Hingabe der Teilnehmer:innen war beeindruckend. Diese Initiative ebnet den Weg für eine vielversprechende Zukunft als professioneller Barkeeper oder Barkeeperin und trägt gleichzeitig dazu bei, den weiter steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der Gastronomie zu decken. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser positiven Veränderung zu sein und freuen uns auf die Fortsetzung des Programms in ganz Deutschland."

Die Umsetzung von Shake Your Future in Berlin erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Dominik Galander und seinem Trainer-Team der Galander Bar Academy:

"Die Branche braucht gut ausgebildete Gastgeber heute mehr denn je, um der steigenden Nachfrage nach Top-Bartendern gerecht zu werden. Es braucht Initiativen wie "Shake Your Future" von Bacardi damit die Bar-Gastronomie zukunftsfähig bleibt und die steigenden Anforderungen an ein hohes Cocktail-Niveau bedienen kann. Es ist ein proaktiver Schritt, um unsere Branche nachhaltig zu verändern, und ich bin stolz darauf, beim Launch hier in Berlin mit ihnen zusammenzuarbeiten", so Dominik Galander.

Die Shake-Your-Future-Initiative wird jedes Jahr in teilnehmenden Städten durchgeführt, wobei eine ständig wachsende Anzahl an Bar- und Restaurantpartner:innen ihre Unterstützung zusagt, um den Auszubildenden die entscheidenden Fähigkeiten für einen erfolgreichen Karrierestart zu vermitteln.

Weitere Informationen über Bacardi und sein ESG-Engagement (Environmental, Social & Governance), einschließlich seiner Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, finden Sie unter www.bacardilimited.com/esg.

Trinken Sie immer verantwortungsvoll.

Über Bacardi

Limited Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter Bacardí Rum, Grey Goose Wodka, Patrón Tequila, Bombay Sapphire Gin, Martini Wermut und Schaumweine, sowie weitere führende und aufstrebende Marken wie: Aberfeldy Single Malt Scotch Whisky, St-Germain Holunderblütenlikör und TAILS vorgefertigte Premium-Cocktails. Das vor 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und vertreibt seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited gehört zur Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

