Markus Ziegler

Markus Ziegler: Wie das Therapie Centrum Rosenheim die Anerkennung seiner Mitarbeiter in den Fokus rückt

Bild-Infos

Download

Rosenheim (ots)

Viele Physio- und Ergotherapeuten kennen das Problem: Nicht immer erfährt ihre harte Arbeit die Anerkennung, die sie eigentlich verdient hätte. Markus Ziegler, der Geschäftsführer des Therapie Centrums Rosenheim, begegnet dieser Herausforderung aktiv: In seinem Unternehmen wird sich nicht nur um die Gesundheit der Patienten, sondern auch um das Wohlbefinden der Mitarbeiter intensiv gekümmert. Potenziellen Bewerbern bietet sich die Chance, in ein angenehmes Arbeitsumfeld einzusteigen, das von gegenseitiger Wertschätzung und individuellen Entwicklungschancen geprägt ist. Was das Therapie Centrum Rosenheim darüber hinaus als Arbeitgeber auszeichnet, erfahren Sie hier.

Physio- und Ergotherapeuten setzen sich tagtäglich für das Wohl ihrer Patienten ein. Ihre harte Arbeit ist unbestreitbar - dennoch bleiben ihr Einsatz und ihre Leistung oft unzureichend gewürdigt. Im Therapie Centrum Rosenheim wird dieser Herausforderung Rechnung getragen: Das Gesundheitszentrum legt Wert darauf, Anerkennung nicht nur als Selbstzweck, sondern als essenziellen Bestandteil seiner Organisation zu betrachten, die sich gleichermaßen um das Wohlbefinden ihrer Patienten wie auch ihrer Mitarbeiter kümmert. "Der Erfolg unseres Unternehmens resultiert aus den Erfolgen jedes einzelnen Teammitglieds", sagt Markus Ziegler, Geschäftsführer des Therapie Centrums Rosenheim. "Daher legen wir viel Wert auf die Wertschätzung unserer Mitarbeiter, denn wir sind überzeugt, dass gegenseitiger Respekt, ein positives Arbeitsumfeld und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten die Basis für herausragende Leistungen bilden."

"Bei uns wird jeder Beitrag geschätzt und jede Stimme gehört, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder einzelne Mitarbeiter wohl und motiviert fühlt", fährt der Experte fort. "Alle Teammitglieder setzen ihr Können und Fachwissen kontinuierlich dafür ein, neue und bessere Lösungsmöglichkeiten zu finden." Im Therapie Centrum Rosenheim betreut ein erfahrenes Team von Physio- und Ergotherapeuten die Patienten einfühlsam und lebensbejahend. Dabei verstehen sie sich nicht nur als Therapeuten während der Behandlungen, sondern begleiten die Patienten durch den gesamten Genesungsprozess. Das Gesundheitszentrum agiert dabei als Bindeglied zwischen Arztleistung und Therapie, wobei es nicht nur fachlich, sondern auch bei Fragen zur Versicherung und Erstattung unterstützt. Das Unternehmen wächst stetig, wodurch sich für motivierte Bewerber immer wieder die Chance bietet, in ein attraktives Arbeitsumfeld einzusteigen, das von gegenseitiger Anerkennung und individuellen Entwicklungschancen geprägt ist.

So fördert das Therapie Centrum Rosenheim die Mitarbeiterentwicklung

Im Therapie Centrum Rosenheim steht nicht nur die erstklassige Patientenbetreuung, sondern auch die Schaffung eines produktiven Arbeitsumfelds für die Mitarbeiter im Fokus. Die Einrichtungen sollen nicht nur dem Patienten gefallen, sondern durch hochwertige Ausstattung und helle Räumlichkeiten auch für die Mitarbeiter eine positive Arbeitsatmosphäre schaffen. Die klare Definition der Unternehmensvision bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich kontinuierlich mit den Unternehmenszielen auseinanderzusetzen - und fördert somit eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen.

"Zudem steht die individuelle Förderung der Mitarbeiter nach ihren Interessen und Fähigkeiten im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie", berichtet Markus Ziegler. "Bei uns sind Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft gefragt. Durch die fortlaufende Schaffung neuer Bereiche ermöglichen wir unseren Mitarbeitern eine gemeinsame Entwicklung."

Markus Ziegler über die Philosophie seines Unternehmens

Die Unternehmensphilosophie des Therapie Centrum Rosenheim ermöglicht nicht nur erfahrenen Physio- und Ergotherapeuten, sondern auch absoluten Berufsanfängern einen behutsamen Einstieg in ihre Tätigkeit. Hier erhalten Einsteiger die Chance, erste berufliche Erfahrungen zu sammeln, ihre fachlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und langfristig in das Unternehmen hineinzuwachsen. Das Ziel ist es, sich entsprechend der eigenen persönlichen Ziele im Unternehmen zu entwickeln, um den passenden Platz zu finden.

Auch Wiedereinsteiger sind herzlich eingeladen, sich auf eine der offenen Stellen zu bewerben oder eine Initiativbewerbung zu senden. Ob nach Elternzeit, längerer Krankheit oder Umschulung: Das Therapie Centrum Rosenheim möchte motivierten Bewerbern unabhängig von ihrem Alter die Möglichkeit geben, wieder oder neu in ihren Beruf einzusteigen. Eine Altersgrenze gibt es nicht. Zudem profitieren Wiedereinsteiger von flexiblen Lösungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die ihnen ermöglichen, ihre Mitarbeit den individuellen Bedürfnissen anzupassen.

Gesundheitsförderung, Gemeinschaft und Karrieremöglichkeiten im Therapie Centrum Rosenheim

Die Mitarbeiter des Therapie Centrum Rosenheim profitieren unter anderem von kostenlosem Training und verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten - auch für ihre Partner und Familienmitglieder. Das Angebot umfasst Zugang zu einem Ärztenetzwerk und Kontakt zu verschiedenen Sanitätshäusern. Zudem wird den Arbeitnehmern zweimal pro Woche frisches Obst und Gemüse aus biologischem Anbau zur Verfügung gestellt. Strukturierte Einarbeitungspläne, ein umfassendes Begrüßungspaket und regelmäßige Teamevents tragen ebenfalls zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bei.

"Wir pflegen eine offene Kommunikation, unterstützt durch jährliche Mitarbeitergespräche, eine zugängliche Geschäftsleitung und regelmäßige Fürsorgegespräche", sagt Markus Ziegler. "Finanzielle Anreize wie Provisionsmöglichkeiten, betriebliche Altersvorsorge und Gehaltsoptimierung bieten zusätzliche Motivation. Zudem ist es uns wichtig, durch externe Fortbildungen und interne Schulungen die berufliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter zu fördern."

Sie möchten Teil eines motivierten Teams werden, das sich freundlich und einfühlsam um das Wohlbefinden seiner Patienten kümmert? Melden Sie sich jetzt beim Therapie Centrum Rosenheim, um sich auf eine der offenen Stellen zu bewerben oder eine Initiativbewerbung zu senden!

Original-Content von: Markus Ziegler, übermittelt durch news aktuell