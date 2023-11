Waytowin GmbH

Im Beruf konzentriert und fit bleiben: Leistungssportlerin verrät, wie Schlaf die eigene Leistung verbessert

Taufkirchen (ots)

Unternehmer stehen vor der täglichen Herausforderung, ihr Team erfolgreich zu führen und Bestleistung zu liefern. "Dabei spielt Schlaf eine ausschlaggebende Rolle - und zwar nicht gelegentliches Ausschlafen oder ein schnelles Nickerchen", verrät Lea Feder, angehende Ärztin und Unternehmerin.

"Die Kraft eines guten Schlafs darf nicht unterschätzt werden. Ich habe in meiner Karriere im Leistungssport und im Medizinstudium erlebt, wie sich Schlafmangel in Echtzeit auf Entscheidungen und Leistungen auswirkt. So kann Unternehmer fehlender Schlaf auch bares Geld kosten." Wie Schlaf die eigene Leistung verbessert und wie man den eigenen Schlaf optimiert, verrät Lea Feder in diesem Artikel.

Einfluss der Schlafqualität auf die Fähigkeiten eines Unternehmers

Wer ein Unternehmen leitet, muss über einige Führungseigenschaften verfügen. Dazu gehören unter anderem Resilienz, also die Fähigkeit, mit Widerständen umzugehen, Weitsicht in Bezug auf unternehmerische Entwicklungen und Klarheit, um zu tragfähigen Entscheidungen zu gelangen. Nachweislich ist man dazu allerdings nur in der Lage, wenn man fit und ausgeschlafen ist. Nicht umsonst gab Bill Clinton Barack Obama, als er ins Amt gewählt wurde, den Tipp, Schlafmangel immer rechtzeitig zu erkennen und zu priorisieren. Denn laut seinen Aussagen machte Clinton die größten Fehler dann, wenn er im Schlafentzug war. Vorübergehender und anhaltender Schlafmangel schränken demnach die Führungsqualitäten ein und sind deshalb vor allem für Unternehmer riskant.

Kurz- und langfristige Folgen von Schlafmangel auf Unternehmer

Doch welche Auswirkungen hat Schlafmangel konkret? Er lässt Menschen emotionaler reagieren und verstellt den Blick auf das große Ganze. Unangemessene Reaktionen auf Mitarbeiter sind deshalb eine häufige Folge von schlechtem oder zu wenig Schlaf - das Nervenkostüm ist einfach dünner als sonst. Passieren solche inadäquaten Reaktionen häufiger, büßt der Unternehmer zunehmend Respekt ein; in besonders schlimmen Fällen finden die Mitarbeiter das Verhalten so unerträglich, dass sie kündigen. Eine hohe Fluktuation wirkt sich schließlich negativ auf die Unternehmensentwicklung aus.

Möglichkeiten zur Verbesserung der Schlafqualität

Bei Schlafproblemen gibt es mehrere Strategien, um dem entgegenzuwirken. Eine davon ist die Etablierung einer Abendroutine zum Abschalten, mit der das Gehirn nach mehreren Wiederholungen Schlaf assoziiert. Das Einplanen einer ausreichend langen Einschlafzeit kann die Schlafdauer verlängern. Die Ernährung ist ein weiterer wichtiger Faktor: Geringe Blutzuckerschwankungen und nur leichte Abendmahlzeiten wirken sich positiv auf die Schlafqualität aus. Ähnlich verhält es sich mit genügend Bewegung über den Tag verteilt.

Besonders empfehlenswerte Strategien für Unternehmer

Unternehmer haben allerdings besonders häufig Probleme mit dem Abschalten. Die konsequente Einhaltung von Routinen, wie zum Beispiel feste Schlaf- und Aufstehzeiten, die auch am Wochenende eingehalten werden, erweisen sich deshalb oft als hilfreich. Auch Powernaps an besonders stressigen Tagen können die maximale Leistungsfähigkeit kurzfristig wiederherstellen.

Unterstützung zur Verbesserung der Schlafqualität

Neben der Veränderung eigener Gewohnheiten gibt es auch externe Unterstützungsangebote bei Schlafstörungen. Erste Erkenntnisse über den eigenen Schlaf liefern beispielsweise Wearables wie der Oura Ring oder das Whoop Armband. Im Anschluss können die Daten idealerweise durch einen Experten analysiert werden. Empfehlenswert ist in jedem Fall eine ganzheitliche Betrachtung der verschiedenen Einflussfaktoren; dazu gehören Ernährung, Stressmanagement, Bewegung im Alltag und die tägliche Abendroutine.

Über Lea Feder:

Führungskräfte und Selbständige müssen sich jeden Tag aufs Neue beweisen. Die Leistungsfähigkeit hoch zu halten und gleichzeitig auf die körperliche sowie mentale Fitness zu achten, ist für viele eine große Herausforderung. Lea Feder setzt genau hier an: Mit der WAY TO WIN - Methode gibt die ehemalige Leistungssportlerin mit ihrem Expertenteam ihre Erfahrungen und Methodik aus der Medizin, dem Leistungssport und der Bioinformatik weiter. Mit dem Ziel, Menschen zu einer höheren Lebensqualität, einer größeren Resilienz - und damit einhergehend auch gesteigerten Produktivität - zu verhelfen. Dabei liegt der Fokus bei Lea Feder Consulting auf drei Säulen: dem Stressmanagement, der Ernährung und Bewegung. Dank dieses ganzheitlichen Ansatzes gelingt es, ein gutes Fundament zu legen und dauerhaft nachhaltige Änderungen zu erreichen. Mehr Informationen unter: https://leafeder.de/

