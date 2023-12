Sanya Tourism Board

Sanya wird als Beispiel für unternehmerische Initiative und Innovation im Tourismus in China für 2023 anerkannt

Sanya, China (ots/PRNewswire)

Das 2023 China Tourism Group Development Forum fand vom 11. bis 12. Dezember in Shanghai statt. Sanya, ein beliebtes Reiseziel an der Südspitze der chinesischen Insel Hainan, wurde von der China Tourism Academy („CTA") aufgrund seiner bahnbrechenden innovativen Modelle für die Entwicklung des Destination-Tourismus als Modell für touristisches Unternehmertum und Innovation für China im Jahr 2023 ausgewählt.

Die 2008 gegründete CTA steht bei der Förderung der politischen Entwicklung und des internationalen Austauschs in der Tourismusbranche an vorderster Front. Sie war maßgeblich an der Sammlung von Beispielen für unternehmerische Initiative und Innovation im Tourismus beteiligt. Die Aufnahme von Sanya als Modell ist ein Leuchtzeichen für andere Reiseziele, die innovative Ansätze verfolgen.

Um den Tourismus in Sanya weltweit besser zu vermarkten, gründete Sanya 2020 das Sanya Tourism Promotion Board - die einzige Agentur des Landes, die sich ausschließlich mit dem Marketing und der Werbung für das Reiseziel beschäftigt. 2023 wurde das Gremium in das Sanya Fremdenverkehrsamt umgewandelt, das seine marktorientierten, spezialisierten und internationalisierten institutionellen Mechanismen nutzt. Die Umwandlung zielte darauf ab, neue Möglichkeiten für die innovative Entwicklung des Sanya-Tourismus durch Marktforschung, Geschäftskongresse und Preisverleihungen, Festivals, Medieninformationen, Entwicklung von Routen, touristische Expansion und mehr zu erkunden.

Seit seiner Gründung hat das Fremdenverkehrsamt von Sanya mit reisebezogenen Unternehmen in der Wirtschaftszone von Sanya zusammengearbeitet, u. a. in den Bereichen Unterbringung, Gastronomie, Transport, Attraktionen, zollfreies Einkaufen und Kreuzfahrtindustrie. In dem Bestreben, unter allen globalen Reisezielen wettbewerbsfähig zu bleiben, hat das Amt seine Kernkompetenzen kontinuierlich verbessert, indem es sich auf den Aufbau eines professionellen Marketingsystems konzentrierte. Dazu gehört die Nutzung einer touristischen Datenplattform für die Marktforschung, die dazu beiträgt, gezielte Marketingstrategien für bestimmte Kundengruppen zu entwickeln und Chancen für das Wachstum des Einreisemarktes zu nutzen. Durch die enge Verknüpfung und aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen hat das Fremdenverkehrsamt von Sanya einen wichtigen Beitrag zur hochwertigen Entwicklung der Tourismusbranche in Sanya geleistet.

Datenanalysen und Marktforschungen haben 2020 ergeben, dass sich die Kunden deutlich verjüngen werden. Um diese Zielgruppe anzusprechen, startete Sanya eine gezielte Marketingkampagne mit dem Titel „Wonderland Sanya", die sich auf die Reiseinteressen und Verbraucherpräferenzen dieser Gruppe konzentriert. Diese Kampagne zog erfolgreich eine große Anzahl junger Touristen an, die die vielfältigen Attraktionen von Sanya erkundeten. Darüber hinaus arbeitete Sanya mit lokalen Tourismusunternehmen zusammen, um innovative Veranstaltungen wie das Sanya Tourism Festival, Musikfestivals, Konzerte, Kunstausstellungen, Kultur- und Kreativwochen, Kaffeefestivals, Tauchfestivals und Familienzeiten durchzuführen. Diese Veranstaltungen präsentierten nicht nur die Einzigartigkeit der Stadt, sondern regten auch die Ausgaben der Touristen an.

Darüber hinaus hat das Fremdenverkehrsamt von Sanya seit seiner Gründung herausragende Talente mit internationalen Perspektiven und Arbeitserfahrung im Ausland angeworben. Das Team unter der Leitung von Albert Yip, der ersten weltweit rekrutierten Führungskraft im Freihandelshafen von Hainan, besteht zur Hälfte aus Mitgliedern mit Studien- oder Arbeitshintergrund im Ausland, die Sprachen wie Englisch, Russisch, Französisch, Deutsch und Koreanisch beherrschen. Mit einem solch hochqualifizierten Team hat Sanya drei Strategien zur Förderung des Einreiseverkehrs erfolgreich umgesetzt: die Subventionierung internationaler Routen, die Zusammenarbeit mit führenden Reiseagenturen und die Verbesserung der globalen Sichtbarkeit über internationale Medien. Dieser Ansatz hat die globale Präsenz von Sanya erfolgreich erhöht und zieht immer mehr Touristen aus der ganzen Welt an.

Die Auswahl durch die CTA als Modell für Unternehmertum und Innovation in China 2023 ist nicht nur eine Anerkennung der Leistungen von Sanya, sondern unterstreicht auch die zentrale Rolle der Stadt bei der Gestaltung der zukünftigen Landschaft des chinesischen Tourismus. Diese Anerkennung ist ein Beweis für die Bemühungen um marktorientierte Zusammenarbeit, professionelles Marketing und die Zusammenstellung eines internationalisierten Teams. Das Engagement des Fremdenverkehrsamts von Sanya hat nicht nur das Profil von Sanya geschärft, sondern auch landesweit Maßstäbe für eine nachhaltige und innovative Tourismusentwicklung gesetzt.

