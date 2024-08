Sonne stärker speichern / Dieser Speicher soll helfen, das große Solar-Problem zu lösen

Energiekonzepte Deutschland GmbH

Deutschlands großes Solarproblem: Sonnenenergie wird häufig nur bis zum Dach gedacht

EKD CEO Sillober warnt vorm Blackout: "Haben beim Solar-Boom Speicher und Vernetzung vergessen"

Dank neuer Sensorik & Technologie: dieser Speicher leistet mehr, hält länger und arbeitet sicherer

Ingenieurs-Kunst: Kooperation mit Studio F. A. Porsche für modernes Design bringt Qualitätsvorsprung

Deutschland hat ein Solarproblem: Immer mehr Menschen wollen Sonnenenergie auf dem Dach. Aber nur wenige denken beim Solarboom an die smarte Vernetzung und Steuerung (Energiemanagementsysteme) und wie essenziell dafür ein intelligenter Stromspeicher ist. Dabei sind es genau diese Elemente, die dafür sorgen, dass möglichst wenig erzeugte Sonnenenergie verpufft - weil wir die Sonnenenergie effektiv zuhause nutzen. Eine aktuelle Analyse von den Leipziger Experten der Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) zeigt: Wer speichert, kann bis zu drei Mal mehr Sonnenenergie zuhause nutzen. Die Analyse zeigt aber auch: Nur ein Bruchteil der Haushalte, die Photovoltaik nutzen, haben auch ein intelligentes Energiemanagement-System und einen Speicher im Einsatz. "Ein Großteil der Sonnenenergie, die wir auf unseren Dächern produzieren, verpufft. Weil wir die Sonnenenergie nicht gut genug speichern und steuern.", beschreibt Timo Sillober, CEO von EKD. "In Hochphasen überlasten wir damit die Energieinfrastruktur in unserem Land. Und in wenig produktiven Zeiten müssen wir Strom teuer einkaufen. Das ist nicht gut für unsere Portemonnaies und das ist nicht gut für Deutschlands Energiewende. Wir müssen beginnen, Sonnenenergie stärker zu steuern und zu speichern, sonst droht der Blackout. Mit einem innovativen Speichersystem kann man sowohl im Sommer als auch in der kalten und weniger sonnenintensiven Jahreszeit den Autarkiegrad immens steigern."

Ein neues Speicher-System, ausgestattet mit neuartiger Sensorik und eingebunden in ein übergreifendes Energiesystem für den heimischen Haushalt soll ab sofort helfen, das große Solar-Problem zu lösen. EKD-Produktentwickler und Ampere haben erstmals gemeinsam mit Experten von Studio F. A. Porsche einen Energie-Speicher entwickelt. Ein neues Design und modernste Ingenieurskunst für Batterien, Hülle und Elektronik bringen dem Speicher einen Qualitätsvorsprung. EKD garantiert dabei allen Nutzern 10 Jahre volle Leistung.

"Damit die Energiewende gelingt, müssen wir in Deutschland mehr starke Speicher in unser Energiesystem bringen - um die Sonnenenergie, die wir produzieren besser zu nutzen. Deshalb haben wir mit bester Ingenieurs-Unterstützung aus der Automobilwelt einen Speicher gebaut, der mehr leistet, länger hält und sicherer arbeitet", verrät Sillober, CEO von EKD. Der neue Speicher Ampere.StoragePro (ASP) ist kompakter als bisherige Modelle, macht einen zusätzlichen Wechselrichter überflüssig und hilft Hausbesitzern, die auf dem Dach gewonnene Sonnenenergie deutlich besser und effektiver zu nutzen. Das wiederum hilft jede Menge Geld zu sparen, weil zum Beispiel nachts der Speicher besonders günstig beladen werden kann. Teilweise fast kostenlos. Das verkürzt die Amortisationszeit um 3 bis 4 Jahre. Der ASP ist mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten und in unterschiedlichen Ausführungen ab sofort ab 6.000 Euro verfügbar.

Dieser Speicher leistet mehr

Das ASP-Speicher von EKD ist mit neuartigster Technologie ausgestattet. Diese bringt eine bis zu fünf Mal höhere Be- und Entladeleistung, was einer maximalen Entladeleistung von 20 kW entspricht. Mit bis zu 7 Speichermodulen können Kunden bis zu 23,1 kWh Sonnenenergie zwischenspeichern. Wer noch mehr Kapazität benötigt, kann ohne Probleme kaskadieren. Durch die besondere Leistungsfähigkeit können Familien den externen Strombedarf - im Vergleich zum Einsatz eines durchschnittlichen Speichers - nochmals erheblich reduzieren. Die kompakte Bauweise und der integrierte Wechselrichter bringen einen optimalen Wirkungsgrad, der die tatsächliche Speicher-Leistung um bis zu 20 Prozent erhöht.

Dieser Speicher arbeitet sicherer

Kein anderer Speicher wurde so sehr auf Herz und Niere geprüft wie der ASP von EKD in Zusammenarbeit mit Ampere und Studio F. A. Porsche. Insgesamt verbrachte der ASP in der Entwicklung einige hundert Stunden in deutschen Test- und Prüflaboren und besitzt zudem zahlreiche TÜV-Siegel - mehr als jeder andere Speicher in Deutschland. Auch deshalb, weil die Ingenieure von EKD den Speicher mit einem integrierten Sicherheitssystem ausgestattet haben. Er überwacht das heimische Energiesystem rund um die Uhr und schaltet sich ganz automatisch ab, wenn es bei Spannung, Temperatur oder Strom zu Unregelmäßigkeiten kommt. Zusätzliche Sensoren erkennen Kurzschlüsse und Fehlmontagen, noch bevor sie zu Problemen führen können.

Dieser Speicher hält länger

Damit Familien den ASP besonders lange nutzen können, haben die Technik-Experten von EKD bei ihm Leistungs-Elektronik in Sportwagen-Qualität verbaut: Erste Testergebnisse aus den Laboren zeigen, dass der ASP bis zu 48 Jahre am Stück verlässlich und ohne großen Leistungsabfall genutzt werden kann - das ist doppelt so lang wie üblich. Denn Premium-Batterie-Zellen (LiFePO4) erhöhen die Sicherheit und machen bis zu 12.000 Ladezyklen möglich - üblich sind normalerweise rund 5.000 bis 6.000 Ladezyklen. Aufgrund der besonderen Qualität garantiert EKD bei diesem Speicher allen Nutzern zehn Jahre lang die volle Leistungsstärke.

Dieser Speicher sieht besser aus

Die Zusammenarbeit mit den Designern des Studio F. A. Porsche bringt nicht nur eine kompaktere Bauweise mit sich, sodass der Speicher weniger Platz für mehr Sonnenenergie im heimischen Haushalt benötigt. Zeitgleich sorgen hochwertige Materialien für mehr Performance und Leistungsfähigkeit. Im modernen Outfit präsentiert sich dabei der neue ASP in seiner Ästhetik vollkommen zeitlos für Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer.

