Fimo und ConcealFab kündigen strategische Partnerschaft an, um den PIM Shield-Produktkatalog zu erweitern

Mailand, Italien, und Colorado Springs, Colorado, Usa (ots/PRNewswire)

Die gemeinsame, erweiterte Produktreihe bietet eine breite Palette innovativer Lösungen, um durch PIM entstandene Probleme in WLAN-Kommunikationsnetzen zu entschärfen.

Fimo, weltweit führend in der Entwicklung und Installation von Komponenten und Lösungen für mobile Telekommunikationsstandorte, und ConcealFab, ein renommierter Anbieter von Produkten zur Abschirmung von Funkfrequenzen und von Lösungen zur PIM-Minderung, freuen sich, ihre strategische Partnerschaft bekannt zu geben, um weltweit innovative Lösungen zur passiven Intermodulationsminderung (PIM) anzubieten.

Diese Zusammenarbeit kombiniert das Fachwissen von Fimo im Bereich der Materialien zur Kabelbefestigung und ConcealFabs branchenführende PIM SHIELD®-Lösungen und gipfelt in einem umfassenden Portfolio, das die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Telekommunikationsbetreibern, Mobilfunkanbietern und Infrastrukturanbietern in aller Welt erfüllt.

Zu den wichtigsten Höhepunkten der Partnerschaft und der Erweiterung der PIM Shield-Produktreihe gehören:

Umfassende PIM Shield-Lösungen: Die Partnerschaft wird in einer breiten Palette an PIM Shield-Produkten resultieren, die fortschrittliche Abschirmungsmaterialien, PIM-Prüfzubehör und PIM Shield-Kabelschellen umfassen. Diese Lösungen werden die Anforderungen an die Telekommunikationsinfrastruktur erfüllen und eine optimale Netzleistung und -zuverlässigkeit gewährleisten.

Verbesserte Leistung: Fimo und ConcealFab sind bestrebt, hochleistungsfähige Produkte zu liefern, die mit PIM verbundene Probleme reduzieren und die Netzwerkeffizienz steigern. Die Produktreihe wird fortschrittliche PIM-Abschirmungsmaterialien umfassen, die eine hervorragende Reduktionsleistung bieten.

Anpassungsoptionen: Die erweiterte Produktreihe bietet Anpassungsmöglichkeiten an die spezifischen Anforderungen von Telekommunikationsbetreibern und Infrastrukturanbietern. Diese Flexibilität ermöglicht es den Kunden, PIM Shield-Lösungen an ihre individuellen Netzwerkkonfigurationen anzupassen.

Branchenführende Expertise: Dank jahrzehntelanger gemeinsamer Erfahrung in der Telekommunikationsbranche bringt die Partnerschaft von Fimo und ConcealFab unvergleichliches Fachwissen auf den Markt und fördert Produktinnovation und Spitzenleistungen.

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit ConcealFab, einem anerkannten Marktführer für PIM SHIELD-Lösungen," erklärte Luca Tamberi, Geschäftsführer von Fimo. „Unsere gemeinsamen Anstrengungen werden es uns ermöglichen, hochmoderne PIM Shield-Produkte anzubieten, die sich den wachsenden Herausforderungen der Telekommunikationsbranche stellen. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Engagement, hochmoderne Lösungen anzubieten, die es unseren Kunden ermöglichen, robuste WLAN-Netzwerke aufzubauen und zu warten."

„Die strategische Partnerschaft mit Fimo passt perfekt zu unserer Mission, innovative PIM SHIELD-Lösungen anzubieten, die sich nahtlos in die Telekommunikationsinfrastruktur einfügen," sagte Jonathan Fitzhugh, Vizepräsident bei ConcealFab. „Durch die Kombination unseres Fachwissens mit dem fortschrittlichen Wissen von Fimo können wir ein umfassendes Sortiment an PIM Shield-Lösungen anbieten, die neue Branchenstandards setzen."

Der PIM Shield-Katalog steht bereits für alle Kunden zur Verfügung. Weitere Informationen über diese Zusammenarbeit und die bevorstehenden Produktangebote finden Sie auf https://www.fimoworld.com/en/fimo-components/catalogue/pim-shield/

Informationen zu Fimo:

Dank ihrer 90-jährigen Geschichte und Erfahrung ist die FIMO Group weltweit führend in der Fertigung und im Vertrieb von Telekommunikationsprodukten und -systemen, die entwickelt wurden, um die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Dank ihrer starken globalen Präsenz verfügt die Gruppe über eines der größten Produktportfolios auf dem Markt, das sich für alle Arten von Installationen eignet und durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung und technologische Innovation vollständig unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf www.fimoworld.com

Informationen zu ConcealFab:

ConcealFab, Inc. ist seit mehr als einem Jahrzehnt Branchenführer für Small Cell-Infrastrukturen, PIM-Interferenzminderung und Abschirmungslösungen für Behörden. Heutzutage finden sich unsere Produkte entlang Straßen in der Stadt, an Türmen, auf Dächern, in Stadien und Flughäfen. Mit seinen hochmodernen Produktreihen hat das Unternehmen die Netzwerkleistung kontinuierlich verbessert und schnelle Standortimplementierungen für große Mobilfunkbetreiber ermöglicht, indem es seinen Werten treu geblieben ist: globale Funk-OEM-Partnerschaften, hochwertige Technik und eigene Fertigung. Als stolzes Mitglied der Valmont Telecom-Familie hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, unseren Kunden das umfassendste Portfolio der 5 G-Infrastruktur zu bieten und mit den größten Versorgungsunternehmen, Gemeinden und Immobilien-Investmentfonds (Real Estate Investment Trusts, REITs) des Landes zusammenzuarbeiten. Weitere Informationen finden Sie auf www.concealfab.com.

