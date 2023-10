Pentera

Pentera im Gartner® Hype Cycle™ for Security Operations 2023 als Sample Vendor in 3 Kategorien benannt

Boston (ots/PRNewswire)

Pentera wurde im Continuous threat exposure management (CTEM) von Gartner in allen drei Kategorien zum führenden Dienstleister gekürt.

Pentera, Marktführer für automatisierte Sicherheitsvalidierung , wurde im Gartner Hype Cycle for Security Operations 2023 in 3 Kategorien als Sample Vendor nominiert: Automated Penetration Testing und Red Teaming, External Attack Surface Management (EASM) sowie Breach and Attack Simulation (BAS).

Im Wortlaut heißt es im Gartner Hype Cycle „die wachsende Anzahl der am Innovation Trigger befindlichen Technologien ist ein Indiz für den dringenden Bedarf, Komplexitäten beim Thema Angriffs Oberfläche abzubauen." Anschließend wird betont „Um mit der im Wandel begriffenen Landschaft Schritt zu halten, müssen Marktführer im Sicherheits- und Risikomanagement (SRM) ihre Strategien künftig an Geschäftsrisiken ausrichten, anstatt einfach das Gleiche auf neue Weise besser zu machen."

„Pentera fällt darin als einzige Lösung auf, welche die Fähigkeiten des Automatisierten Pentesting, EASM- und BAS-Lösungen in einer automatisierten Sicherheitsvalidierungsplattform zusammenschließt", sagte Amitai Ratzon, CEO von Pentera. „Mit unserer Plattform sind Organisationen in der Lage, über die reine Sichtbarkeit der Angriffsfläche und Erkennung von Schwachstellen hinauszugehen und einen Nachweis gestützten Abhilfe-Maßnahmenplan auf den Weg zu bringen. Sicherheitsvalidierung ist ein zentraler Pfeiler in einer effektiven Expositions Managements-Strategie, und Pentera ist in dieser expandierenden Branche ganz weit vorne."

Pentera's Automatisierte Sicherheits Validierungsplattform-Plattform befähigt Nutzer, die Einsatzbereitschaft der IT-Sicherheit grundlegend zu verstärken und sich gegen heutige Cyber-Bedrohungen zu schützen. Unsere Lösung testet bestehende Cyber-Sicherheits-Kontrollen, um echte Sicherheitslücken basierend auf Angriff Emulation-Erkenntnissen zu ermitteln. Pentera gibt CISOs einen durchführbaren Fahrplan in die Hand, um Sicherheitslücken zu reduzieren und ihre Leistungsfähigkeit im Bereich IT-Sicherheit über bestimmte Zeiträume zu vergleichen.

Um mehr über Pentera's Automatisierte Sicherheits Validierungsplattform zu erfahren oder eine Produktvorstellung anzufordern, klicken Sie hier.

Falls Sie ein Gartner Kunde sind, klicken Sie hier für eine Kopie des Hype Cycle for Security Operations, 2023.

Gartner " Hype Cycle for Security Operation, 2023" Jonathan Nunez, Andrew Davies, Published 20 July 2023

Haftungsausschluss Gartner

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Servicemarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den USA und der ganzen Welt. HYPE CYCLE ist eine eingetragene Handelsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen. Alle Handelsmarken werden in diesem Text mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner spricht keine Empfehlungen für Anbieter, Produkte oder Services aus, die in seinen Forschungspublikationen beschrieben werden und rät Technologienutzern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Ansichten der Gartner-Unternehmenssparte Research & Advisory wider und sollten nicht als Tatsachendarstellung ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung im Hinblick auf diese Forschungsarbeit, einschließlich der Gewährleistung zur Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, ab.

Über Pentera

Pentera ist der Marktführer im Bereich Automatisierte Sicherheitsvalidierung und gibt jedem Unternehmen die Möglichkeit, ganz leicht die Integrität aller Cybersecurity-Schichten zu testen, um zu jederzeit und unabhängig von der Größe genaue Informationen zu tatsächlichen Sicherheitslücken zu erhalten. Tausende von Experten in der IT-Sicherheitsbranche sowie Dienstleister auf der ganzen Welt vertrauen Pentera, um anschauliche Anleitung zu erhalten und um Sicherheitslücken zu schließen, bevor sie ausgenutzt werden können. Für mehr Infos siehe: pentera.io

Pressestelle

Noam Hirsch

Senior PR Manager

Noam.Hirsch@pentera.io

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pentera-im-gartner-hype-cycle-for-security-operations-2023-als-sample-vendor-in-3-kategorien-benannt-301943808.html

Original-Content von: Pentera, übermittelt durch news aktuell