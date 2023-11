Velvet Payments Inc.

Achtung AMAYA INC. AKTIONÄRE VON 2016 - Mitteilung über den Vergleich der Sammelklage gegen David Baazov

LESEN SIE DIESE MITTEILUNG SORGFÄLTIG, DA SIE IHRE RECHTE BETREFFEN KANN

Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, mit Ausnahme des Beklagten und seiner unmittelbaren Familienangehörigen, die zwischen dem 1. Februar 2016 und dem 21. November 2016 (einschließlich) Wertpapiere von Amaya Inc. (jetzt bekannt als The Stars Group Inc.) erworben haben und einige oder alle dieser Wertpapiere bis nach der Berichtigungsmitteilung am 22. November 2016 hielten.

Am 30. Oktober 2023 genehmigte der Richter Sylvain Lussier vom Superior Court den Vergleich der Sammelklage mit der Bezeichnung Denis Gauthier gg. David Baazov, Aktenzeichen 500-06-000859-179 („Vergleich"), ohne jegliches Schuldanerkenntnis seitens des Beklagten. Der Beklagte hat alle in der Sammelklage geltend gemachten Ansprüche und Behauptungen von Fehlverhalten bestritten und wird dies auch weiterhin tun.

ZUSAMMENFASSUNG DER VERGLEICHSBEDINGUNGEN

Es wird ein Betrag in Höhe von 1,8 Mio. CDN gezahlt („Vergleichsbetrag"), mit dem alle Ansprüche, die der Kläger in seinem eigenen Namen und/oder im Namen der Sammelklägergruppe gegen den Beklagten geltend gemacht hat oder hätte geltend machen können, endgültig und dauerhaft erledigt, abgegolten, freigegeben und entlastet werden.

Der Vergleichsbetrag für die Sammelklägergruppe, abzüglich der Anwaltshonorare und -auslagen, der Kosten des Verwalters und der Steuern, wird gemäß dem vom Gericht genehmigten Verteilungsplan an die Sammelklägergruppe ausgeschüttet („Netto-Vergleichsbetrag"). Die gesetzlichen Gebühren wurden in Höhe von dreißig (30) Prozent des Vergleichsbetrages, zuzüglich Auslagen und Steuern, genehmigt. Die Vereinbarung und der Zuteilungsplan sind unter https://www.faguyco.com/class-actions/baazov und https://bergermontague.ca/cases/david-baazov/ einsehbar.

SCHADENSERSATZANSPRÜCHE SIND BIS ZUM 23.01.2024 GELTEND ZU MACHEN, DAMIT SIE IN DEN VERGLEICH EINBEZOGEN WERDEN KÖNNEN.

Die Mitglieder der Sammelklägergruppe müssen das Anspruchsformular ausfüllen und die entsprechenden Unterlagen auf die Website des Verwalters Paiements Velvet Payments Inc. hochladen: https://velvetpayments.com/project/baazov/

Das Anspruchsformular kann unter https://velvetpayments.com/project/baazov/ abgerufen oder heruntergeladen werden oder telefonisch beim Verwalter unter 1-888-770-6892 oder per E-Mail unter aya@velvetpayments.com angefordert werden.

Wenn Sie bis zum 23. Januar 2024 kein ordnungsgemäß ausgefülltes Antragsformular einreichen, haben Sie möglicherweise keinen Anspruch auf einen Teil des Nettovergleichsbetrags.

Der Superior Court hat Paiements Velvet Payments Inc. zum Verwalter des Vergleichs ernannt, der unter anderem folgende Aufgaben hat: (i) Entgegennahme und Bearbeitung der Antragsformulare; (ii) Entscheidung über die Berechtigung zur Entschädigung; und (iii) Verteilung des Netto-Vergleichsbetrags an berechtigte Mitglieder der Sammelklägergruppe. Sie können nur dann ein Antragsformular in Papierform einreichen, wenn Sie keinen Internetzugang haben. Das Antragsformular in Papierform kann per Post oder Kurier an folgende Adresse geschickt werden:

Verwalter, Paiements Velvet Payments Inc.

Zu Händen: Baazov Settlement Administrator

5900 Andover Ave, Suite 1

Montreal, Québec H4T 1H5

Tel.: 1-888-770-6892

E-Mail: aya@velvetpayments.com

Website: velvetpayments.com

Registrierung im Claims Administration Portal: https://velvetpayments.com/baazov-claim/ (Englisch)

https://velvetpayments.com/baazov-claim/?lang=fr (Französisch)

Diese Mitteilung wurde vom Superior Court of Québec genehmigt.

