HR-Software persomate® gewinnt Marktvergleich mit größtem Funktionsumfang und unglaublichen 70% Preisvorteil

Die X² DataSystems GmbH & Co KG, ein in Leer ansässiges Softwareunternehmen, gibt bekannt, dass ihre revolutionäre HR-Software persomate® den Wettbewerb im Bereich der Personalmanagement-Lösungen durch den größten Funktionsumfang und einen beeindruckenden Preisunterschied von 70% in den Schatten stellt. Damit setzen sie neue Maßstäbe in der Branche und ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, effizientere HR-Prozesse zu implementieren und gleichzeitig Kosten zu sparen.

Das Team hinter persomate® verfügt über jahrelange Erfahrung in der Personalbranche und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die komplexen Anforderungen von Personalabteilungen in einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform zu vereinen. Das Ergebnis ist eine innovative, leistungsstarke und anpassungsfähige HR-Software, die sowohl für kleine Start-ups als auch für große Mittelständler geeignet ist.

Die herausragenden Funktionen von persomate® beinhalten das Lernmanagementsystem mit E-Learning-Modul, die digitale Urlaubs- und Abwesenheitsplanung, das Talentmanagement, das Modul für Mitarbeitergespräche & 360° Feedback und das Bewerbermanagement-Modul. Diese Funktionen automatisieren und optimieren zahlreiche HR-Prozesse und tragen zur Steigerung von Effizienz und Produktivität bei.

Die innovative Preisgestaltung von persomate® bietet Unternehmen einen unvergleichlichen Wert. Während herkömmliche HR-Softwarelösungen oft hohe Anschaffungs- und Wartungskosten verursachen, punktet persomate® mit einem Abonnementmodell, das die Kosten für Unternehmen jeder Größe drastisch reduziert. Mit einem beeindruckenden Preisunterschied von durchschnittlich 70% gegenüber dem Wettbewerb können Kunden erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, ohne Kompromisse bei der Qualität und Leistung der Software eingehen zu müssen.

Ein weiterer Vorteil von persomate® ist die benutzerfreundliche und intuitive Bedienung, die den Einstieg und die tägliche Nutzung der Software erleichtert. Die Anwender profitieren von einer modernen, intuitiven Oberfläche und einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten, die es ihnen ermöglichen, die Software an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Die Software kann entweder in der Cloud oder als On-Premises-Version betrieben werden. Darüber hinaus bietet persomate® erstklassigen Kundensupport, der Kunden bei der Einrichtung, Implementierung und Nutzung der Software unterstützt.

Die erfolgreiche Markteinführung von persomate® hat bereits zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen angezogen, die von den vielfältigen Vorteilen der Software profitieren möchten. Zu den zufriedenen Kunden zählen sowohl kleine Start-ups als auch etablierte mittelständische Unternehmen, die durch den Einsatz von persomate® ihre HR-Prozesse optimieren und ihre Produktivität steigern konnten.

In Anbetracht des rasanten Wandels in der Arbeitswelt und der zunehmenden Bedeutung von effizientem Personalmanagement ist persomate® bestrebt, kontinuierlich innovative Funktionen und Verbesserungen zu entwickeln, um den Anforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht zu werden. Durch die Integration neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz wird persomate® seine Position im Bereich der HR-Software weiter festigen und seinen Kunden stets die bestmöglichen Lösungen bieten.

Mit dem beeindruckenden Erfolg von persomate® zeigt das Leeraner Softwareunternehmen, dass es möglich ist, eine hochwertige HR-Softwarelösung zu entwickeln, die den Wettbewerb in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich übertrifft. Unternehmen, die sich für persomate® entscheiden, können sich darauf verlassen, dass sie eine zukunftssichere, leistungsfähige und kosteneffiziente Lösung erhalten, die optimal auf ihre Personalmanagementprozesse abgestimmt ist.

Für weitere Informationen über persomate® und das umfangreiches Spektrum an Vorteilen der Software besuchen Sie bitte die Webseite unter www.persomate.de oder den Blog

