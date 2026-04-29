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Unter dem Motto "Dance of Northern Lights" startet der 34. Internationale Feuerwerkswettbewerb am 16. Mai mit Dänemark in die Saison

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Hannover (ots)

2026 geht der Internationale Feuerwerkswettbewerb bereits in seine 34. Saison. Unter dem Motto "Dance of Northern Lights" treten an fünf Abenden zwischen Mai und September Teams aus dem Norden gegeneinander an.

Polarlichter inspirieren Pyrotechnik

Inspiriert von den Polarlichtern, die zu den eindrucksvollsten Naturphänomenen der Welt zählen, verwandeln die fünf Teams den Himmel über Herrenhausen in farbenprächtige Inszenierungen. So wie beim Nordlicht Farben, Bewegung und Emotionen zu einem einzigartigen Schauspiel verschmelzen, entsteht auch beim Feuerwerk eine besondere Magie, die das Publikum in ihren Bann zieht.

Jede Show beginnt mit einem gemeinsamen Pflichtstück: "Jupiter" aus der Orchestersuite "Die Planeten" von Gustav Holst, eingespielt von der NDR Radiophilharmonie. Das Stück besticht durch kraftvolle, fröhliche Rhythmen. Im Anschluss entfalten die Teams in einer 25-minütigen Kür ihre eigenen Geschichten aus Licht, Farbe und Klang - individuell gestaltet und untermalt von selbst gewählter Musik. Ein Rahmenprogramm mit kulinarischen Angeboten, Picknickflächen, Live-Musik und Aktionen für Kinder verkürzt die Zeit bis zum festlichen Höhepunkt - dem Feuerwerk.

Teams und Shows

16. Mai 2026: Dänemark - Højen & Magic Fyrværkeri ApS

Seit über 30 Jahren zählt Højen & Magic Fyrværkeri ApS zu den führenden Feuerwerksunternehmen Dänemarks. Mit Ihrer Show "Celestial Emotions" präsentiert das Team eine eindrucksvolle Inszenierung, die die Weite des Kosmos mit der Tiefe menschlicher Gefühle in leuchtenden Bildern vereint. Eine atmosphärische Komposition aus Musik, Licht und Emotion entfaltet sich am Himmel über Herrenhausen und lässt Klang und Farben zu einer bewegenden Erzählung verschmelzen.

30. Mai 2026: Norwegen - Pyroteknikk AS

Pyroteknikk AS entstand 2023 aus dem Zusammenschluss zweier Unternehmen mit Wurzeln bis 1949 und zählt heute zu den führenden Feuerwerksanbietern Skandinaviens. Das Team präsentiert mit der Show "Between Shadow and Light" eine eindrucksvolle Inszenierung, die Gegensätze in einer emotionalen Reise vereint. Norwegische Musik verschmilzt mit eindrucksvollen Effekten zu einer visuellen Erzählung, die den Weg von dunklen, intensiven Momenten hin zu hellen, kraftvollen Bildern nachzeichnet.

15. August 2026: Finnland - Suomen Pyrotekniikka

Suomen Pyrotekniikka, 2003 gegründet, ist heute das größte Feuerwerksunternehmen Finnlands und realisiert rund 300 Shows pro Jahr. Die Show des finnischen Teams trägt den Titel "Arctic Colors of Lapland" und entführt in die faszinierenden Kontraste der Natur Lapplands. Inspiriert von den beiden eindrucksvollsten Jahreszeiten Herbst und Winter, verschmelzen die leuchtende Farbpracht des "Ruskas", das Spiel der Nordlichter und die glitzernde Schneelandschaft mit Musik und Effekten zu einem stimmungsvollen Gesamterlebnis - eine eindrucksvolle Hommage an die Schönheit des hohen Nordens.

05. September 2026: Schottland - Fireworx Scotland Ltd

Fireworx Scotland, 2003 gegründet, zählt heute zu den führenden Pyrotechnik-Unternehmen im Vereinigten Königreich. Die Show "The Dance of Scottish Lights" ist eine eindrucksvolle Hommage an den Geist Schottlands. Inspiriert vom schimmernden Farbenspiel der Nordlichter verbinden sich traditionelle Dudelsackklänge mit modernen Rhythmen zu einem kraftvollen Zusammenspiel aus Musik und Licht. Der Himmel über Hannover wird dabei zur Bühne eines stolzen, leidenschaftlichen und unverwechselbar schottischen Farbenspiels.

19. September 2026: Schweden - Göteborgs FyrverkeriFabrik

Göteborgs FyrverkeriFabrik (GFF), 1994 gegründet, zählt zu den renommiertesten Feuerwerksunternehmen Skandinaviens. Inspiriert vom Pflichtstück "Jupiter" entführt das schwedische Team das Publikum auf eine klangvolle Reise durch die unendlichen Weiten des Himmels. Unter dem Titel "Sky High" entstehen am Himmel über den Herrenhäuser Gärten leuchtende Planeten, strahlende Sonnen und funkelnde Sternenbilder, begleitet von monumentaler Orchestermusik. So wird Hannover für einen Abend zum Tor ins Universum - spektakulär, majestätisch und im wahrsten Sinne des Wortes: himmelhoch.

Kartenvorverkauf und Ticketpreise

Die Eintrittskarten sind online unter https://www.feuerwerk-hannover.de/ticketshop/ erhältlich. Ein Ticket kostet 28 Euro, ermäßigt 25 Euro. Für 75 Euro gibt es eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, für jedes weitere Kind kommt ein Aufpreis von 12 Euro dazu. Dauerkarten für alle fünf Termine kosten 120 Euro.

Rahmenprogramm & Sonstiges

Von Beginn an bis zum Höhepunkt des Abends, dem Feuerwerk, sorgt ein vielfältiges Rahmenprogramm für besondere Atmosphäre: Walk Acts, Live-Musik, Kleinkunst, Tanz sowie Angebote für Kinder und landestypische Gastronomie machen den Abend zu einem Erlebnis für alle Sinne. Zum Auftakt am 16. Mai präsentiert das Institut für klassische Reiterei Hannover e.V. eine eindrucksvolle Vorführung historischer Barockreitkunst mit rund 25 Pferden und anspruchsvollen Dressurfiguren. Siegerehrung ist am letzten Veranstaltungstermin (19.09.) gegen 22:00 Uhr. Presserundgänge über den Abbrennplatz (Sicherheitsbereich) finden je Termin um 18 Uhr statt, Treffpunkt ist vor der Kaskade.

Erlebnispakete 2026

Zum 34. Internationalen Feuerwerkswettbewerb bietet Hannover attraktive Erlebnispakete im 3***- oder 4****-Hotel an.

An- und Abreise

Die HVG empfiehlt allen Gästen ausdrücklich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Eintrittskarte gilt am Veranstaltungstag ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 05:00 Uhr des Folgetages als Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten ÜSTRA-Tarifgebiet. Die Haltestelle "Herrenhäuser Gärten" (Linie 4 und 5) befindet sich direkt an den Eingängen zum Feuerwerkswettbewerb.

Der Abreiseverkehr wird durch ein Parkleitsystem entlastet. Ein Teil des Abreiseverkehrs wird durch unbewohntes Gebiet an der Graft vorbei über die Steintormarsch sowie die Nienburger Straße in Richtung Königsworther Platz geleitet. An den beiden Mai-Terminen wird der Verkehr über den Burgweg in Richtung Haltenhoffstraße geführt. An den übrigen drei Terminen ist der Burgweg aufgrund einer Baustelle für den Abreiseverkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten gibt es "Am Großen Garten" westlich und "An der Graft" östlich der Gärten sowie auf Höhe des Haupteingangs Ost.

Mit rund 58.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern zählt der Internationale Feuerwerkswettbewerb auch 2026 zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender Hannovers.

Informationen und Tickets finden Sie unter https://www.feuerwerk-hannover.de/

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