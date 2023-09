Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG)

Deutschlands einzige Glitterbox in Hannover - Stage-Pässe buchbar: 200 Gäste feiern exklusiv

Hannover (ots)

Neuer Partyaufbau in bewährter Feierlocation: Die Glitterbox am 18. November in Hannovers Kuppelsaal (HCC) gestaltet sich in anderem Gewand, Gäste dürfen gespannt sein. So viel sei verraten: On Stage ist das neue Backstage. Für die Stage-Area stehen ab sofort 200 limitierte Tickets (59,00 EUR zzgl. VVK-Gebühr) bereit.

Mit dem Stage-Pass werden Gäste Teil der intimen Glitterbox-Familie. Sie zelebrieren die Mega-Party auf Augenhöhe mit internationalen DJ-Größen in einem exklusiven Bereich - mit Stehtischen, fancy Drinks und dem perfekten Blick auf den Dancefloor - hautnah den Turntable-Stars, Body to Body mit extravaganten Dragqueens und und Face to Face mit der Party-Crowd - alles mittendrin statt nur dabei. Mehr Infos unter www.hannover-living.de/

Stage Tickets (limited Edition) reguläre Tickets und Tische, sind buchbar unter www.ticket2go.de/e/3745

Event-Paket zur Glitterbox-Party: Erst exzentrisch feiern, dann entspannt schlafen

Für alle, die mit dem exaltierten Party-Format aus Ibiza Beachfeeling im November erleben wollen, haben wir das perfekte Paket für Nachtschwärmer geschnürt, inkl. Partyticket, Warm-up in der Lobby, ÜN im 4-Sterne Hotel und Late Check out. Jetzt buchen unter www.hannover-living.de/glitterbox/

Schon mal auf die Glitterbox am 18.November in Hannover einstimmen? Hier geht's zum Glitterbox-Trailer: www.hannover-living.de/glitterbox/

Neuer Club-Kracher von Glitterbox-DJ Mousse T. featuring Davie (Take It Back): www.youtube.com/watch?v=P_TlwSFXKaA

Info: Unsere Internetseite ist mehrsprachig verfügbar durch KI gestützte Übersetzungen.

Original-Content von: Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), übermittelt durch news aktuell