Wellington Management - Unsicheres Marktumfeld: Weshalb ein Stewardship-Fokus Ihre beste Verteidigung sein könnte

Ein unberechenbareres Konjunkturumfeld wirft bei vielen Anlegern die Frage auf: Wie könnte man traditionelle Aktienallokationen bei der Suche nach nachhaltigen langfristigen Erträgen stärken? Darauf gibt es zwar keine einfachen Antworten. Die Qualität der Stewardship-Aktivitäten eines Unternehmens könnte jedoch ein Bereich sein, der laut Yolanda Courtines eine Überlegung wert ist.

Als Co-Portfoliomanagerin des aktiv gemanagten, global investierten Aktienfonds Wellington Global Stewards Fund - der für das verwaltete Vermögen gerade den Meilenstein von 1 Milliarde US-Dollar überschritten hat - liefert sie praxisnahe Einblicke. Das Stewards-Team von Wellington folgt einem differenzierten Ansatz auf Basis der Überzeugung, dass vorbildliche Corporate-Stewardship-Standards langfristiges Wertschöpfungspotenzial bedeuten. "Wir halten Stewardship für einen wichtigen und häufig unterschätzten Faktor bei den Wettbewerbsvorteilen und als Einflussgröße für die langfristigen Erträge", erklärt die Wellington-Expertin.

Positivkreislauf bei Ertrag und Nachhaltigkeit schaffen

Ihrer Ansicht nach "werden die Stewardship-Standards von Unternehmen von Investoren häufig als eher nebensächlich betrachtet oder nur im Rahmen eines sehr eng definierten Nachhaltigkeitsansatz berücksichtigt, was jedoch zu unerwünschten Schwerpunkten im Anlagestil oder einer stärkeren Konjunkturabhängigkeit führen kann." Courtines und ihr Team sehen Stewardship dagegen als "eine Maßeinheit dafür, wie erfolgreich ein Unternehmen dabei ist, das richtige Investitionsverhalten - verstanden als umsichtiger Einsatz von Kapital unter Berücksichtigung aller Interessengruppen im Sinne einer langfristigen Wertschöpfung - in sein Geschäft zu integrieren, um nachhaltige langfristige Erträge für Anleger zu generieren. Wir investieren auf der Grundlage von detaillierten Analysen und eines aktiven Dialogs in Unternehmen, die in Sachen Stewardship unseres Erachtens echte Vorreiter sind. Und zwar unabhängig davon, ob ihre jeweiligen Sektoren derzeit populär sind oder nicht."

Solche Unternehmen zeichnen sich nach Ansicht des Teams durch die folgenden fünf Merkmale aus:

Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder,

langfristige Ausrichtung des Geschäftsmodells,

unabhängiges Leitungs- und Kontrollgremium,

ein starkes Managementteam und

eine umsichtige Kapitalallokation.

"Im Grunde genommen", so Courtines, "suchen wir aktiv nach Unternehmen, die sich eine privilegierte Wettbewerbsposition erarbeitet haben und sich ihrer Verantwortung für die Nachhaltigkeit dieser Position bewusst sind. Auf diese Weise schaffen sie einen Positivkreislauf (oder auch Schwungradeffekt) sowohl im Hinblick auf den Ertrag als auch die Nachhaltigkeit. Indem sie sowohl die Gesellschaft, als auch die Umwelt und den eigenen Gewinn im Blick haben, können diese Unternehmen die Unterstützung von Kunden, Mitarbeitern und anderen Interessengruppen gewinnen und die Widerstandsfähigkeit ihres Geschäfts verbessern. Hierdurch können sich die Kapitalkosten dieser Firmen im Zeitablauf reduzieren. In Kombination können diese Aspekte unserer Meinung nach langfristig überdurchschnittliche Kapitalrenditen bedeuten."

Bislang hat dieser Ansatz dem Team dabei geholfen, durch äußerst unterschiedliche Zyklen zu navigieren. Courtines warnt jedoch: "Dies bedeutet nicht, dass die Unternehmen, in die wir investieren, immun gegen Schwankungen sind. Sie zeigen sich aber in der Regel widerstands- und anpassungsfähiger bei schwierigen Markt- oder Konjunkturbedingungen wie dem heutigen Umfeld, das durch hohe Inflation, Arbeitsmarkt- und Lieferkettendruck sowie wachsende Umweltsorgen geprägt ist."

Marco Näder, Head of Wholesale Business in Deutschland und Österreich bei Wellington Management, kommentiert dazu aus Kundensicht, dass "in diesem Umfeld die Kunden nach neuen Möglichkeiten suchen, um ihre traditionellen Aktienallokationen zu stärken. Als großer aktiver Vermögensverwalter mit globaler Reichweite kommt unsere Fähigkeit, mit Unternehmen bezüglich ihrer Stewardship-Standards in den Dialog zu treten, bei Kunden auf der Suche nach langfristig attraktiven Erträgen gut an."

Informationen zum Fonds

Wellington Management verwaltet in der Stewards-Plattform ein Kundenvermögen von über 4 Milliarden US-Dollar, darunter mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Global Stewards Fund. Dieser aktiv gemanagte Fonds strebt langfristig eine Outperformance gegenüber dem MSCI All Country World Index (ACWI) an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Unternehmen, die attraktive und beständige Eigenkapitalrenditen aufweisen und deren Managementteams vorbildliche Stewardship-Standards an den Tag legen. Der Fonds, der als Artikel 9-Produkt gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert ist, erreicht Ende Januar 2024 seinen 5-jährigen Track Record.

