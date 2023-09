Stone Island

Stone Island gibt mehrjährige Global Partnership mit der Kunstmesse Frieze bekannt

Mailand/München (ots)

Stone Island gibt seine mehrjährige Global Partnership mit der Frieze bekannt - beginnend mit der Frieze London 2023, einer der einflussreichsten Kunstmessen der Welt, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert und vom 11. bis 15. Oktober 2023 im Regent's Park stattfindet.

Stone Island wird offizieller Partner von Focus, dem Bereich für jüngere Galerien auf allen zeitgenössischen Kunstmessen der Frieze in London, Los Angeles, New York und Seoul. Desweitern wird Stone Island offizieller Partner von Frieze 91, dem Global Membership Program, das Mitgliedern Zugang zu zeitgenössischer Kunst und Kultur bietet.

Als offizieller Partner der Focus wird Stone Island jeder teilnehmenden Galerie ein Stipendium in Höhe von bis zu 30 Prozent der Standgebühr eines jeden Ausstellers gewähren. Diese Unterstützung, kombiniert mit den bestehenden Subventionen der Frieze für diesen Bereich, wird den ausgewählten aufstrebenden Galerien die Teilnahme an der Messe ermöglichen. Stone Island wird außerdem die Sichtbarkeit mit einer speziellen Content-Serie über die Focus und die teilnehmenden Galerien erhöhen, die in Zusammenarbeit mit Frieze Studios - dem hauseigenen Kreativteam von Frieze - erstellt wird. Die Focus ist wichtiger Bestandteil der Frieze und stellt sicher, dass junge Galerien ihre Künstler neben einigen der weltweit etabliertesten Galeristen ausstellen können. Junge Galerien aus der ganzen Welt werden eingeladen und widmen ihren Stand jeweils ganz dem Werk eines einzelnen Künstlers. An der diesjährigen Focus auf der Frieze London nehmen 34 Galerien aus 18 Ländern teil, darunter Präsentationen von Larry Achiampong (Copperfield, London), Débora Delmar (Llano, Mexiko City) und Jordan Strafer (Heidi, Berlin und Hot Wheels, Athen).

Stone Island wird außerdem offizieller Partner von Frieze 91, dem Membership Program der Kunstorganisation, das seiner internationalen Community das ganze Jahr über exklusiven Zugang zu Kunst und Künstlern bietet - ein internationales Netzwerk mit kuratierten Events und Vorteilen für Mitglieder.

"Wir freuen uns, diese Global Partnership mit der Frieze einzugehen, mit der wir so viele Werte teilen. Stone Island baut auf dem Community-Gedanken und kreativer Energie auf, die durch Forschung und Innovation inspiriert wird. Dies sind Eigenschaften, die auch die Focus und das Frieze 91 Program auszeichnen. Durch diese Partnerschaft wird Stone Island einigen der weltweit bedeutendsten aufstrebenden Galerien und Künstlern für die kommenden Jahre eine grundlegende Unterstützung bieten", so Robert Triefus, CEO von Stone Island.

"Wir freuen uns auf die neue Partnerschaft mit Stone Island, die auf der Frieze London 2023 starten wird: ein entscheidender Moment, da wir das 20-jährige Jubiläum der Messe feiern. Die Rolle von Stone Island als offizieller Partner der Focus auf unseren weltweiten Kunstmessen - in London, Los Angeles, New York und Seoul - unterstreicht unser gemeinsames Engagement, junge Galerien und deren Künstler zu unterstützen und sie auf unseren Messen neben den weltweit führenden Galerien zu präsentieren", erklärt Simon Fox, CEO, Frieze.

