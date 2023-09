X² DataSystems

Alle Augen auf das X²-Partnerprogramm, das nächste große Ding im deutschen Affiliate-Markt!

Wenn es um Partnerprogramme in Deutschland geht, steht der Name "Klick Tipp" oft an vorderster Stelle. Doch ein neuer Player könnte diesen Thron in absehbarer Zeit erobern. Die Rede ist vom X²-Partnerprogramm, das kürzlich ins Rampenlicht der Affiliate-Szene getreten ist.

Das Produkt des X²-Partnerprogramms bewegt sich im Bereich der Lernmanagementsysteme & E-Learning, einem Sektor, der als einer der zukunftsträchtigsten Märkte überhaupt gilt. Insbesondere in Deutschland nimmt die Bedeutung digitaler Bildung für Unternehmen stetig zu.

Das Alleinstellungsmerkmal der Software?

Während viele Lernmanagement-Lösungen vorrangig für Großkonzerne konzipiert sind, spricht diese Software gezielt kleine und mittelständische Unternehmen an - und das zu einem überaus attraktiven Preis.

Ein Aspekt, der besonders für Affiliates von Interesse sein dürfte, sind die attraktiven Verdienstmöglichkeiten, die das X²-Partnerprogramm bietet. Hierbei geht es nicht nur um Einmalverkäufe. Dank der Kombination aus Sofort-Upsells, Abonnementmodellen und Back-End-Upsells können Partner wiederholt und regelmäßig an einem Kunden verdienen. Hinzu kommt, dass das Produkt in seiner Qualität überzeugt und reale Probleme von KMUs adressiert. Durch diese hohe Produktqualität in Verbindung mit der Attraktivität und dem Verkaufspreis ist eine hohe Conversion Rate zu erwarten.

Neben den bereits erwähnten Vorteilen birgt das Partnerprogramm noch eine zusätzliche Komponente, die vielversprechende Möglichkeiten für dauerhafte und stabile Einkünfte eröffnet.

Oliver Brandt, der Kopf hinter dem X²-Partnerprogramm, äußerte sich kürzlich dazu: "Unser Back-End-Upsell-Produkt erweitert den Funktionsumfang über den Bereich LMS & E-Learning hinaus und bietet Lösungen für weitere zentrale Anforderungen von KMUs. Es punktet nicht nur durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, sondern auch durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. In Anbetracht dessen können unsere Affiliate-Partner erwarten, dass sie monatlich mit zusätzlichen Einnahmen belohnt werden, ohne weiteres Zutun."

Zusammengefasst bietet das X²-Partnerprogramm eine hervorragende Gelegenheit für alle, die im Affiliate-Bereich tätig sind oder es werden möchten. Es bleibt abzuwarten, wie es sich in den kommenden Monaten entwickeln wird, aber die Anzeichen stehen gut, dass es ein großer Erfolg wird.

Weitere Informationen zum X²-Partnerprogramm finden Sie hier https://www.x-quadrat-affiliate.de

