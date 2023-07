Global Event & Entertainment GmbH

SKI OPENING SCHLADMING 2023 - Pressekonferenz - ANHANG

Graz (ots)

Persönliche Einladung zur Pressekonferenz

SKI OPENING SCHLADMING-DACHSTEIN

Ein „Reveal to feel“. Ein Ski Opening Comeback, das gleich vier Berge versetzt. Eine Pressekonferenz der Superlative. Dieses Ereignis wird für Sie, geschätzte Medienvertreter:innen, eine einmalige Gelegenheit. Ihre Anwesenheit wird sich lohnen. Spektakuläre Inhalte und Bilder sind garantiert.

Merken Sie sich den 23. Juli 2023 vor – und lesen Sie einfach weiter:

Die Urlaubsregion Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming und der Veranstalter Klaus Leutgeb sorgen erneut für Furore – das wohl legendärste Ski Opening der österreichischen Berge kehrt zurück nach Schladming-Dachstein. Mit einem internationalen Superstar, einer spektakulären Show sowie einer Bühne, die keine Wünsche offen lässt.

Um wen es hier geht, wird nicht verraten. Noch nicht. Aber so viel darf versprochen werden: Es ist einer der weltweit größten Stars und er wird gleich an zwei Tagen, am 7. und 8. Dezember 2023, die Region Schladming-Dachstein zum Beben bringen.

Ein persönliches Stelldichein mit dem Protagonisten des Ski Openings 2023. Ein Anlass an dem nicht nur der Künstler selbst vor Ort sein wird, sondern auch die Erlebnisregion Schladming-Dachstein alle Stücke spielt. Eine einzigartige Gelegenheit einen Superstar der Extraklasse Monate vor dem Ski Opening persönlich zu treffen.

Am Sonntag, den 23. Juli 2023 um 15:00 Uhr lädt die Leutgeb Entertainment Group gemeinsam mit Schladming-Dachstein und den vier Bergen Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm zur exklusiven Pressekonferenz vor spektakulärer Kulisse direkt auf die Reiteralm.

Schladming-Dachstein lädt Sie ein, zu bleiben: Für Kost, Logis und einen gemütlichen Ausklang eines mit Sicherheit aufregenden Tages wird gesorgt.

IHRE EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ

Datum: 23. Juli 2023

Location: Reiteralm / Lena Alm www.lena-alm.at

Programm:

10:00 – 13:30 Ankunft/Check-in (Talstation Gondelbahn Silver Jet in Gleiming) mit Gondel zur Lena Alm

14:30 get together mit Aperitif

15:00 Act-Reveal

15:30 Interviews und Fotos

ENDE: entspannte Rückreise durch uns organisiert, zurück nach Gleiming zur Talstation Silver Jet

Abendprogramm: Gemeinsames Abendessen auf Anfrage

Lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen! Das Anmeldefenster für die Pressekonferenz ist bis 20. Juli 2023 geöffnet.

Bitte teilen Sie uns mit, ob wir Sie auch auf eine Übernachtung vor Ort einladen dürfen. Nach Anmeldung erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Unterkunft und zum Ablauf. Wir freuen uns auf Ihre Mail unter: media@leutgebgroup.com (Kerstin Pröll, +43 664 644 13 97) und versichern Ihnen: diese Pressekonferenz wollen Sie nicht verpassen!

Ihre Presse-Kontakte für Rückfragen sind: Leutgeb Entertainment Group Kerstin Pröll I Head of Media +43 664 644 13 97 media@leutgebgroup.com Mario Krainz I Presse +43 676 9600 422 presse@leutgebgroup.com Tourismusverband SCHLADMING-DACHSTEIN Stefanie Drosg I Presse +43 660 8597872 stefanie.drosg@schladming-dachstein.at

Wir freuen uns über eine baldige Rückmeldung und hoffen auf Ihr Kommen.

Veranstalter LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP und die Gastgeber:innen von Schladming-Dachstein, Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm

Pressekonferenz Ski Opening Schladming 2023

Datum: 23.07.2023, 15:00 - 18:00 Uhr

Ort: Reiteralm Schladming

Schladming, Österreich

Original-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell