Fake News, Big Tech, AI: Hat die Wa(h)re Nachricht eine Zukunft? Buchpräsentation Clemens Pig: „Democracy Dies in Darkness"

APA-CEO Clemens Pig präsentierte Buch über faktenbasierten Agenturjournalismus in Zeiten von Desinformation und Künstlicher Intelligenz

In seinem heute, Donnerstagvormittag, präsentierten Buch „Democracy Dies in Darkness“ zeigt Clemens Pig, Geschäftsführer der APA – Austria Presse Agentur, dass die Wa(h)re Nachricht im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz kein Auslaufmodell ist, sondern vielmehr eine spannende und wichtige Zukunft in der digitalen (Des)Informationsgesellschaft hat. Gerade faktenbasierter und unabhängiger Agenturjournalismus in Europa gewinnt an Bedeutung als Kühlmittel für die polarisierten, überhitzten Meinungsmärkte der sozialen Netzwerke. Besonders dann, wenn es gelingt, aus redaktioneller und Künstlicher Intelligenz ein einzigartiges kollaboratives Ökosystem des faktenbasierten Free Flow of Information in Europa zu bilden.

In seiner fundierten Analyse der Informationsgesellschaft von morgen skizziert Clemens Pig seine realistische Vision einer „European NewsTech Alliance“: ein europäischer Wissensraum von freien Agenturen und Medien, in dem verifizierte und zuverlässige Informationen den Input für kontrollierte gemeinsame AI-Anwendungen bilden. Der Titel »Democracy Dies in Darkness« ist der traditionsreichen Washington Post entlehnt, die diesen Slogan unter ihrem Logo trägt.

„Unabhängiger Agenturjournalismus bildet den Gegenpol zu Fake News und Desinformation. Bis zu zwei Drittel aller täglichen massenmedialen Informationen in Europa gehen direkt oder indirekt auf das Material von Nachrichtenagenturen zurück – in Form von Texten, Bildern, Videos und vielen anderen Formaten. Trotz dieser hohen inhaltlichen Präsenz sind Nachrichtenagenturen und ihre Funktionsweise in der Breite der Informationsgesellschaft weitgehend unbekannt und in ihrer kommunikativen und technologischen Leistung insgesamt unterschätzt. Vor dem Hintergrund des 175-jährigen Gründungsjubiläums der österreichischen Nachrichtenagenturen (1849-2024) möchte ich mit diesem Buch einen Beitrag leisten und Impulse für vertiefende Reflexionen zu den genannten Themen geben“, betonte Pig anlässlich der Buchpräsentation.

Zur Person:

Clemens Pig ist geschäftsführender Vorstand der APA – Austria Presse Agentur (Wien) und seit 2018 Verwaltungsratsvizepräsident der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA (Bern). Er ist Präsident der EANA – European Alliance of News Agencies und Vizepräsident des ÖGV – Österreichischer Genossenschaftsverband. Pig promovierte 2012 an der Universität Innsbruck und ist Autor zahlreicher Beiträge zu Politik und Medien. Er ist Mitgründer des Start-ups MediaWatch Institut für Medienanalysen (1996) und wechselte, nach erfolgreichem Verkauf der MediaWatch an die APA, in die österreichische Nachrichtenagenturgruppe (2008). Pig wurde mit dem Wissenschaftspreis für Public Relations ausgezeichnet (2013) und zum Medienmanager des Jahres (2018) sowie zum Kommunikator des Jahres (2021, 2023) gewählt.

