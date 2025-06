Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

Neue Ausgabe "Kriege der Moderne": Der Luftkrieg über Europa 1939-1945

Die Auswirkungen des Bombenkriegs waren nach 1945 in den meisten Staaten Europas unübersehbar. In seinem neuen Buch stellt Harald F. Potempa die Entwicklung des Luftkriegs 1939-1945 in vergleichender Perspektive dar. Er diskutiert den militärischen Wert sowie die moralische und völkerrechtliche Legitimität der Angriffe und beschreibt das Leid der Zivilbevölkerung. Der Erinnerungskultur widmet er ein eigenes Kapitel.

Warschau, Rotterdam, Coventry: Die Namen dieser Städte stehen beispielhaft für die zerstörerischen Angriffe der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Ab 1942 erlebte das Deutsche Reich seinerseits Flächenbombardements; Städte wie Köln, Hamburg oder Dresden wurden stark zerstört. Welche Strategien und Taktiken verfolgten die Luftstreitkräfte? Wie wirkten sich die Luftschläge auf den Kriegsverlauf aus? Und wie konnte es so weit kommen?

Harald F. Potempa: "Die Auswirkungen des Bombenkriegs blieben lange sichtbar und noch länger in den Gedanken, Albträumen und unbehandelten Traumata der Menschen gegenwärtig."

Zum Autor

Harald Fritz Potempa, geb. 1963, ist Historiker und war bis 2025 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr im Bereich Historische Bildung.

Angaben zum Buch

Harald Fritz Potempa, Der Luftkrieg über Europa 1939-1945. Stuttgart: Reclam 2025 (= Kriege der Moderne), 160 Seiten, 18,00 Euro, ISBN 978-3-15-011528-2; E-Book im EPUB-Format, 16,99 Euro, ISBN 978-3-15-962410-5

Buchreihe "Kriege der Moderne"

Die Reihe Kriege der Moderne, herausgegeben vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), macht die jüngsten Erkenntnisse der Forschung einem breiten Publikum zugänglich. Die wichtigsten militärischen Krisen und kriegerischen Konflikte der vergangenen Jahrhunderte werden sowohl im Hinblick auf den Verlauf der Auseinandersetzungen als auch in Bezug auf politische sowie kulturelle Zusammenhänge anschaulich dargestellt und analysiert.

