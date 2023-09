SharkNinja GmbH

Shark Beauty gewinnt Star-Friseur Chris Appleton als neuen globalen Markenbotschafter

Frankfurt am Main (ots)

Die US-amerikanische Marke Shark Beauty stellt ihren neuesten Brand Ambassador vor: Top-Hairstylist Chris Appleton wird globaler Botschafter der Marke. Im Rahmen des Zweijahresvertrags wird Appleton gemeinsam mit der US-amerikanischen Brand die Mission weiter vorantreiben, Premium-Produkte für alle Haartypen anzubieten.

Im Vordergrund stehen dabei zwei neue Produkte, die die Shark Beauty Produktfamilie ergänzen: Der Shark SpeedStyle und die Shark FlexStyle Blowout-Edition.

Haar-Styling in Salonqualität - mit dem neuen Shark SpeedStyleShark Beauty heißt den SpeedStyle in der Shark Beauty Range (Style Suite) willkommen. Als ultra-leichter, intelligenter Haarstyler und -trockner wurde der Shark SpeedStyle entwickelt, um das Haar in Minutenschnelle zu trocknen und es gleichermaßen mit einem glänzenden Finish zu stylen, ohne es durch Hitze zu beschädigen. Je nach Haartyp und -bedürfnis kann zwischen drei Konfigurationen gewählt werden, inklusive verschiedener Zubehörteile, wie zum Beispiel der Gloss Finishing Aufsatz, der Haarsträhnen gekonnt auffängt und glättet. Das Shark SpeedStyle Set nimmt sich jedem Haarproblem an und sorgt somit für die perfekte Hitze- und Luftstromeinstellung, um Wirbel am Scheitel und Frizz entgegenzuwirken.

Dein Haar - Dein Style mit der neuen FlexStyle Blowout-EditionJetzt ist es für #allhairkind ganz einfach, voluminöse und schwungvolle Stylings für zu Hause zu zaubern - wie frisch vom Friseur! Auch Styles á la "Back to the 90's" sind im Handumdrehen kreiert, denn das neue Shark FlexStyle Blowout Set kombiniert gleich vier tolle Stylingaufsätze in einem Gerät: Dazu zählen zum Beispiel ein Diffusor für lockige Styles, eine Paddelbürste für glatte Looks oder auch eine Ovalbürste für besonders dramatisch voluminöse Styles - eben für #allhairkind. Einfach den passenden Aufsatz für den gewünschten Look anbringen und losstylen. Der kompakte, leichte Haarstyler und -trockner trocknet und stylt gleichzeitig, ohne Hitzeschäden zu verursachen.

Original-Content von: SharkNinja GmbH, übermittelt durch news aktuell